Phi công tá hỏa phát hiện diều khi máy bay đang hạ cánh Nội Bài

Lúc 16h15 ngày 30/3 tổ lái chuyến bay VN1600 hành trình Tuy Hòa - Hà Nội đã phát hiện một chiếc diều xuất hiện ở độ cao khoảng hơn 152 m, cách đầu thềm đường cất hạ cánh 11L/29R của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài gần 3 km.

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, ngay khi nhận được báo cáo, đài chỉ huy đã khẩn trương triển khai thông tin tới các đơn vị liên quan để xử lý tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các chuyến bay.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo người dân khu vực lân cận tuyệt đối không thả diều hay các vật thể bay gần sân bay, đặc biệt trong khu vực hành lang an toàn hàng không. Bởi lẽ hành vi này không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến an toàn bay mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật tùy mức độ vi phạm.

Máy bay sắp hạ cánh, phi công tá hỏa phát hiện diều bay gần sân bay Nội Bài. Ảnh minh họa: Adobe.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong năm ngoái các chỉ số an toàn của ngành hàng không Việt Nam được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc đe dọa an ninh, an toàn hàng không dân dụng như chiếu đèn laser, thả vật thể bay quanh khu vực cảng hàng không.

Nghị định 162/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định, nếu lắp đặt, sử dụng các loại đèn, nguồn sáng, ký hiệu, tín hiệu hoặc các vật thể trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc máy bay cất, hạ cánh, di chuyển tại cảng hàng không, sân bay hoặc việc nhận biết cảng hàng không, sân bay sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Quy định phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như sử dụng đèn laze trong cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay ảnh hưởng đến việc máy bay cất cánh, hạ cánh và di chuyển.

Điều 7 Nghị định 144/2021 của chính phủ quy định, nếu thả diều ở địa bàn giáp ranh sân bay có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.