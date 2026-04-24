Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Zalo chính thức phát động chiến dịch “Tự hào non sông” với loạt hoạt động sáng tạo cho người dùng từ ngày 24/4 đến 3/5.

Diễn ra trên nền tảng Zalo với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, chiến dịch “Tự hào non sông” được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dùng tham gia, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trên không gian số.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống, cách người Việt thể hiện tình yêu đất nước cũng đang có những chuyển biến rõ nét. Trên không gian số, tình yêu đất nước được thể hiện linh hoạt, cá nhân hóa hơn và hiện diện trong chính những tương tác thường ngày. Từ việc thay ảnh đại diện, chia sẻ nội dung tích cực, cho đến việc tham gia các chiến dịch cộng đồng trên nền tảng số, mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên một dòng chảy cảm xúc chung, nơi tình yêu Tổ quốc được lan tỏa một cách tự nhiên.

Trong kỷ nguyên số, các nền tảng công nghệ không chỉ đóng vai trò là kênh truyền tải thông tin, mà còn trở thành không gian để người dùng chủ động sáng tạo và thể hiện bản sắc cá nhân gắn với tinh thần dân tộc. Chiến dịch “Tự hào non sông” trên nền tảng Zalo phản ánh xu hướng người Việt kết nối với các giá trị văn hóa, lịch sử trong thời đại số.

Tinh thần “Tự hào non sông” trong những trải nghiệm đời thường

Diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5 trên nền tảng Zalo, chiến dịch “Tự hào non sông” mang đến hai hoạt động chính, cho phép người dùng thể hiện tình yêu đất nước theo cách gần gũi và sáng tạo.

Với hoạt động tạo ảnh đại diện AI, người dùng có thể “hóa thân” trong màu áo cờ đỏ sao vàng, xuất hiện giữa những danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam như đồng lúa, ruộng bậc thang, hồ Gươm, vịnh Hạ Long, cho đến những khung cảnh hiện đại hơn như cầu Ba Son, tòa nhà Bitexco hay Landmark 81. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là một hình đại diện, mà còn là cách người dùng kể câu chuyện của chính mình trong bối cảnh rộng lớn hơn của đất nước.

Minh họa một số AI avatar chủ đề "Tự hào non sông".

Để tham gia hoạt động, người dùng có thể truy cập thông qua banner chiến dịch trên tab Nhật ký, hoặc qua tin nhắn giới thiệu chiến dịch từ tài khoản chính thức (kênh Zalo Official Account) của Zalo. Tiếp đến, người dùng lựa chọn tính năng tạo ảnh đại diện AI và thực hiện theo hướng dẫn trực quan trên nền tảng. Trải nghiệm được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng tạo và cập nhật hình ảnh chỉ trong thời gian ngắn.

Hướng dẫn tạo AI Avatar chủ đề "Tự hào non sông".

Song song đó, Zalo triển khai bộ giao diện cuộc gọi với chủ đề “Tự hào non sông”, tái hiện hình ảnh tươi đẹp của đất nước qua từng khung hình quen thuộc. Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24/4 đến ngày 27/4), giao diện gợi nhắc về chiều sâu văn hóa với những biểu tượng như Đền Hùng, hồ Gươm. Đến dịp lễ 30/4 (từ ngày 28/4 đến ngày 3/5), mạch cảm xúc được tiếp nối bằng những hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam hiện đại, hùng cường đang vươn mình mạnh mẽ, từ chợ Bến Thành đến cầu Ba Son. Các giao diện được hiển thị trong mỗi cuộc gọi, biến những kết nối thường ngày trở thành một điểm chạm cảm xúc, nơi hình ảnh đất nước hiện diện một cách tự nhiên và sinh động.

Bộ hình nền cuộc gọi chủ đề "Tự hào non sông".

Việc xây dựng các chủ đề xoay quanh danh lam thắng cảnh và biểu tượng văn hóa không chỉ làm giàu trải nghiệm thị giác, mà còn góp phần khơi gợi sự gắn kết giữa cá nhân với không gian sống rộng lớn hơn. Khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong một ngữ cảnh mới, người dùng có xu hướng nhìn lại, nhận diện và trân trọng hơn những giá trị vốn dĩ gần gũi. Từ đó, niềm tự hào không đến từ những điều to tát, mà được hình thành một cách tự nhiên, bền bỉ qua từng khoảnh khắc tương tác hàng ngày trên nền tảng số.

Zalo tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động ý nghĩa của đất nước

Với vai trò là nền tảng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo liên tục triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết người dùng và hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Năm 2025, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút hơn 5 triệu người dùng tham gia trên Zalo, trở thành một trong những hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa rộng rãi nhất trên nền tảng. Làn sóng hưởng ứng trên không gian số đã góp phần cộng hưởng cùng không khí kỷ niệm trên cả nước, tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ.

Tự hào là "ứng dụng quốc dân" tại Việt Nam, Zalo luôn đồng hành cùng người dùng Việt trong các hoạt động cộng đồng cũng như thúc đẩy phát triển xã hội và tiến trình chuyển đổi số. Với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc định hình và thúc đẩy kỷ nguyên phát triển công nghệ của đất nước, thể hiện thông qua Nghị quyết 57-NQ/TW về Đột phá phát triển Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị định 147/2024/NĐ-CP về Kiến tạo không gian mạng xã hội minh bạch, an toàn, trách nhiệm, hiện Zalo đang tích cực khẳng định vai trò tiên phong, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số tại Việt Nam.