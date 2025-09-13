Lan tỏa lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ qua phim 'Mưa đỏ'

Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL phối hợp với các đơn vị Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Chương trình "Sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên" thông qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ".

Chiều 12/9, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Chương trình "Sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên thông qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ" có sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Chương trình không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa giáo dục định hướng sâu sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, về giá trị của độc lập, tự do; từ đó, chuyển hóa niềm tự hào dân tộc thành động lực học tập, rèn luyện, sáng tạo và cống hiến vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Thứ trưởng thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL trong việc phối hợp với các đơn vị Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức một chương trình có ý nghĩa sâu sắc, có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật.

Điểm lại câu nói nổi tiếng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về thành cổ Quảng Trị: "Chúng ta chịu được không phải vì chúng ta gang thép, vì gang thép cũng cháy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là con người, con người thực sự, con người Việt Nam với truyền thống 4000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại".

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình khẳng định niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống cha anh, là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời đại mới.

"Nói về những điều đó để các bạn cảm thấy được sự tự hào về con người Việt Nam chúng ta, để chúng ta biết tri ân những người đã hy sinh máu xương, tuổi thanh xuân cho chúng ta có được ngày hôm nay, để chúng ta có được khát vọng, dựng xây đất nước, gìn giữ hòa bình mãi mãi, không phải rơi vào trạng thái đã từng xảy", Thứ trưởng thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Thay mặt gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự Chương trình, Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức cho biết thế hệ thanh niên xin gửi lời tri ân thiêng liêng đặc biệt nhất tới tất cả những người anh hùng đã chiến đấu vì Tổ quốc nói chung và mảnh đất Quảng trị nói riêng.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tham dự Chương trình.

"Chúng ta đang ngồi tại đây, nhưng có lẽ mọi trái tim đều hoà chung nhịp đập hướng về miền đất thiêng Quảng Trị, về Thành cổ Quảng Trị với cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm. Và chúng ta sẽ như được chứng kiến tận mắt một phần khốc liệt của cuộc chiến ấy qua bộ phim "Mưa đỏ".

Hàng nghìn chiến sĩ, phần lớn là thanh niên mới rời ghế nhà trường, đã chiến đấu, ngã xuống, để giữ bằng được Thành cổ. Máu của họ hòa vào dòng sông, thành "mưa đỏ" trên bầu trời quê hương", Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Bộ phim "Mưa đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, được thực hiện tại mảnh đất Quảng Trị, nơi ghi dấu những cuộc chiến đấu khốc liệt và sự hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ cha anh, đã tái hiện sinh động và chân thực hình ảnh những con người bình dị mà anh hùng, đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật giá trị, "Mưa đỏ" còn là một thông điệp sâu sắc và đầy xúc động: hòa bình hôm nay là thành quả của sự hy sinh to lớn và chính thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, tiếp nối và làm rạng danh di sản ấy.

Trước đó, chiều ngày 11/9, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với đại diện đoàn diễn viên phim truyện Điện ảnh "Mưa đỏ" (diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), diễn viên Steven Nguyễn (vai Quang), diễn viên Đình Khang (vai Tú) để chuẩn bị công tác tổ chức cho Chương trình "Sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên qua phim truyện điện ảnh Mưa đỏ”.

Trong khuôn khổ Chương trình làm việc, đoàn đã có buổi học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tại Bảo tàng, Đoàn đã nghe thuyết minh và giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tìm hiểu nhiều tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với chặng đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc của Người.

Hoạt động không chỉ mang đến cho Đoàn làm phim và các diễn viên "Mưa đỏ" thêm tư liệu, cảm hứng sáng tạo phục vụ quá trình nghệ thuật, mà còn là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Từ đó, góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới. Buổi tham quan ý nghĩa này thể hiện sự gắn kết giữa điện ảnh và công tác giáo dục truyền thống lịch sử, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố bản lĩnh chính trị và hun đúc tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ hôm nay.