Làn sóng mới khiến người Trung Quốc rút ví

Các công viên giải trí được kỳ vọng thúc đẩy người dân chi tiêu trong bối cảnh bức tranh tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn tương đối ảm đạm.

Một khách nhí và phụ huynh tham quan Legoland Thượng Hải sau ngày khai trương. Ảnh: Reuters.

Bất chấp cái nóng tới 39 độ C tại Thượng Hải, hàng nghìn gia đình vẫn xếp hàng chờ đợi khu vui chơi Legoland đầu tiên tại Trung Quốc khai trương hôm 5/7.

“Legoland phù hợp hơn với trẻ nhỏ, đây thực sự là trải nghiệm nhập vai. Kiểu vui ở đây khác với Disneyland”, cô Chen, một du khách, chia sẻ với South China Morning Post.

“Tôi vẫn cố gắng cân bằng. Tôi cắt giảm chi tiêu ở một số khoản khác nhưng sẽ vẫn đưa con tới công viên 1-2 lần mỗi năm - chỉ để tận hưởng trải nghiệm”, cô nói thêm.

Không phải chỉ có trẻ em quan tâm tới khu vui chơi mới này. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc cũng vui mừng vì tìm được biện pháp để kích cầu giữa lúc bức tranh tiêu dùng Trung Quốc ảm đạm.

“Trong bối cảnh tiêu dùng trì trệ, các công viên như vậy sẽ đóng vai trò quan trọng, thậm chí trở thành yếu tố thúc đẩy nhu cầu hộ gia đình một cách bền vững”, ông Liu Jianbin, Giám đốc vận hành công ty du lịch Sunriver Tourism, nhận xét.

Nhân tố kích cầu

Cứ mỗi mùa hè, các gia đình Trung Quốc đều cố gắng tìm các điểm vui chơi chất lượng. Đây là yếu tố thúc đẩy một “làn sóng” đầu tư mới vào lĩnh vực giải trí ở đất nước tỷ dân.

Toàn Trung Quốc có hơn 4.400 cơ sở giải trí và khu vui chơi. Hiệp hội Công viên giải trí và Điểm du lịch Thế giới (IAAPA) đánh giá con số kể trên sẽ tăng trưởng trung bình 19%/năm trong vòng ba năm tới.

Một khách nhí tham quan Legoland Thượng Hải sau ngày khai trương. Ảnh: Reuters.

“Theo chúng tôi nhận thấy, cứ một nhân dân tệ doanh thu sẽ mang lại tác động 3,8 tệ tới nền kinh tế”, ông Jakob Wahl, Giám đốc điều hành IAAPA, nhận xét. “Các điểm vui chơi là động lực của nền kinh tế ở bất cứ đâu”.

Theo ông Wahl, nếu tính tất cả các doanh nghiệp liên quan gián tiếp - từ xây dựng, bán lẻ tới lưu trú và vận tải - con số này có thể cao hơn gấp đôi hoặc gấp ba.

Tính tới tháng 10/2024, Trung Quốc có 385 công viên chủ đề - bao gồm 87 công viên cỡ lớn và siêu lớn. 59% số đó có lợi nhuận, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Công viên chủ đề Trung Quốc.

Lễ khai trương Legoland Thượng Hải hôm 5/7. Bất chấp cái nóng tới 39 độ C tại Thượng Hải, hàng nghìn gia đình vẫn xếp hàng chờ đợi để vào công viên. Ảnh: Reuters.

Riêng các công viên lớn và siêu lớn đón trên 130 triệu lượt khách trong năm 2023, thu được khoảng 30,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,24 tỷ USD ) lợi nhuận.

Legoland Thượng Hải không phải công viên chủ đề mới duy nhất tại Trung Quốc. Một khu Legoland khác đang được xây dựng tại Thâm Quyến dự kiến có quy mô còn lớn hơn. Trong khi đó, Thượng Hải sẽ có khu Harry Potter Studio Tour và công việc Peppa Pig vào năm 2027.

Nhiều chính quyền địa phương coi các công viên chủ đề là tác nhân tích cực với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực đó và mong muốn các công viên sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa tới phát triển đô thị.

“Khi đã có công viên, khách sạn và nhà hàng sẽ được xây dựng xung quanh”, ông Wahl nói. “Các khu vui chơi thường là lý do mọi người tới du lịch”.

Các dự án này cho thấy các nhà đầu tư mong muốn thu hút nguồn tiền từ các gia đình và khách du lịch qua các thương hiệu vui chơi nổi tiếng - dù người tiêu dùng vẫn còn cẩn trọng trong chi tiêu, ưu tiên tiết kiệm hơn là vung tiền.

“Legoland là điều mới mẻ tại Trung Quốc và có thể giúp tạo ra nhu cầu mới với người tiêu dùng - đặc biệt là phân khúc gia đình”, ông Liu đánh giá.

Dù vậy, ông cũng chỉ ra tác động sẽ phụ thuộc vào việc dịch vụ tại các công viên có thể buộc người tham quan “rút ví” hay không, hay việc người tham quan có quay lại công viên hay không.

Làn sóng mới

Ngoài các công viên giải trí, ngành du lịch Trung Quốc cũng đang trên đà phục hồi. Năm 2024, tổng số tiền người Trung Quốc chi cho du lịch tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền trung bình được chi trong mỗi chuyến đi cũng đạt mức kỷ lục.

Các số liệu sơ bộ năm 2025 cũng tương đối khả quan. Theo nền tảng du lịch Tuniu, số lượt đặt tour đầu hè năm nay tăng tới 35% so với cùng kỳ năm trước.

Thúc đẩy chi tiêu gia đình là một trong những trọng tâm trong chính sách kinh tế Trung Quốc năm nay. Giới chức Trung Quốc công bố chính sách “đổi cũ lấy mới” đối với các sản phẩm như ôtô hay điện thoại di động, tạo lực đẩy ngắn hạn với nền kinh tế.

“Làn sóng” công viên chủ đề cho thấy sự chuyển biến của người tiêu dùng Trung Quốc, theo ông Wang Ke, chuyên gia phân tích du lịch tại hãng tư vấn Analysys.

Disneyland Thượng Hải - một trong những công viên chủ đề hút khách nhất tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

“Mọi người vẫn sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm chất lượng”, ông Wang nói. “Tuy nhiên, nhìn chung thói quen chi tiêu vẫn cẩn trọng. Nhiều công viên phải áp dụng các chương trình giảm giá và quảng cáo mạnh tay để thu hút khách”.

Ví dụ, trong hai tháng đầu mở cửa, Legoland giảm giá thức ăn và nước uống tới 50%.

Ông Wang đánh giá Legoland sẽ thúc đẩy du lịch Thượng Hải ở mức độ nhất định do phụ huynh vẫn muốn chi tiền cho con cái. Tuy nhiên, tệp khách hàng của công viên - chỉ là trẻ con và người yêu LEGO - không quá rộng, khiến tác động không lớn như Disneyland.

Một số cư dân mạng Trung Quốc đã chỉ ra điểm mạnh trớ trêu của công viên - du khách không phải xếp hàng quá lâu.

Trong số 385 công viên, 22% lâm vào cảnh thua lỗ. Giới chuyên gia chỉ ra hai nguyên nhân chính là chi phí đầu tư cao và giá vé cao.

Theo ông Wahl, nhiều khu vui chơi tại Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào tiền bán vé - thay vì tiền thức ăn, đồ lưu niệm hay tổ chức sự kiện.

“Thị trường vui chơi giải trí Trung Quốc vẫn tương đối non trẻ”, ông nói. “Khi tầng lớp trung lưu tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu hoạt động giải trí sẽ ngày càng tăng”.