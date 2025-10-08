Lan Phương, Doãn Quốc Đam gây chú ý

Xuất hiện với vai trò khách mời trong một tập của "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương gây chú ý khi đóng cùng Doãn Quốc Đam.

Trong tập 26 của phim Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Đăng (do Doãn Quốc Đam thủ vai) có chuyến công tác tới Quảng Ninh để chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa. Tại đây, anh gặp nữ đối tác là Linh (Lan Phong thể hiện), cô gái có tính cách vui vẻ tích cực.

Lan Phương chỉ xuất hiện với vai trò khách mời trong phim nhưng đã đem lại những giây phút hài hước cho khán giả. Trên các trang mạng, khán giả khen diễn xuất tự nhiên mượt mà của Lan Phương. Đặc biệt, nhiều khán giả nhắc lại phim Gia đình mình vui bất thình lình khi Lan Phương - Doãn Quốc Đam vào vai vợ chồng.

Đăng (Doãn Quốc Đam) bị đối tác nữ là Linh (Lan Phương) thu hút sau chuyến đi công tác.

"Ôi, nhớ tới phim Gia đình mình vui bất thình lình, cặp Doãn Quốc Đam và Lan Phương này cứ ở cạnh nhau là thấy vui", "Lan Phương diễn duyên", "Đôi này đóng với nhau hợp quá, tôi rất thích xem"... là một số bình luận.

Khán giả cho rằng đối với người đàn ông mang nặng tâm sự, cảm thấy đang có mâu thuẫn với vợ, khi gặp người vui vẻ và thấu hiểu mình như Linh sẽ rất dễ rung động. Vì thế, nhiều người cũng đưa ra dự đoán về diễn biến phim sắp tới, không biết liệu Linh có trở thành "tiểu tam" khiến gia đình Đăng tan vỡ như nguyên tác hay không.

Doãn Quốc Đam, Phương Oanh vào vai vợ chồng trong phim. Ảnh: VTV

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh thể hiện khá tốt vai nữ doanh nhân luôn nỗ lực vì công ty, là người mẹ người vợ đảm đang chăm chỉ. Trong mối quan hệ với chồng, Mỹ Anh thể hiện sự khôn ngoan và lấn lướt khiến Đăng cảm thấy ngột ngạt. Đây có lẽ cũng là mâu thuẫn để đẩy Đăng rời xa vòng tay Mỹ Anh, tìm thấy sự an ủi ở những người phụ nữ như Linh hay Phương (cô nhân viên từng bị đuổi việc trước đó).