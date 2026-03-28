Lan Ngọc tụ tập Trường Giang, Thúy Ngân

Các thành viên của 7 nụ cười xuân gồm Tiến Luật, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh giữ mối quan hệ thân thiết suốt thời gian qua.

Mới đây, dàn nghệ sĩ của chương trình 7 nụ cười xuân gồm Tiến Luật, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh tụ tập ăn uống cùng nhau. Khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng các đồng nghiệp, Thúy Ngân chia sẻ: “Nhà 7 nụ cười xuân luôn bên nhau”.

Lâm Vỹ Dạ cũng đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết. Cô viết ngắn gọn: “Những người thương của tôi”. Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng bày tỏ nhớ 7 nụ cười xuân và mong chương trình sớm trở lại.

Dàn nghệ sĩ của 7 nụ cười xuân gặp mặt. Ảnh: FBNV.

Những năm qua, các thành viên của 7 nụ cười xuân luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên gặp mặt trong những dịp quan trọng hoặc ủng hộ các dự án nghệ thuật của nhau.

Lên sóng lần đầu năm 2018, 7 nụ cười xuân ban đầu gồm 6 thành viên cố định và một khách mời trong mỗi tập. Ngay từ mùa đầu tiên, chương trình nhanh chóng thu hút khán giả nhờ không khí giải trí nhẹ nhàng, dàn nghệ sĩ quen mặt cùng loạt trò chơi thiên về tương tác, tạo tiếng cười.

Đội hình mùa đầu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc, trong đó có Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Hari Won, Trương Thế Vinh và các nghệ sĩ khách mời luân phiên theo từng tập.

Từ các mùa tiếp theo, đội hình chương trình có sự điều chỉnh do một số thành viên vắng mặt. Ở mùa 2, Hari Won không góp mặt thường xuyên. Sang mùa 3, Tiến Luật vắng mặt trong nhiều tập. Đến mùa 6, Thúy Ngân cũng không thể tham gia đầy đủ.

Vì vậy, số thành viên cố định mỗi mùa thường dao động từ 5 đến 6 người. Mỗi tập có thêm 1-3 khách mời để kết hợp chia đội hoặc tham gia các phần thi, tạo thêm yếu tố bất ngờ về nội dung.

Một đặc điểm quen thuộc của chương trình là ghi hình vào cuối năm trước và phát sóng vào đầu năm sau. Mùa gần nhất được phát sóng từ đầu 2024 với đội hình gồm Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc và Trương Thế Vinh.

Đầu năm 2025, thông tin chương trình tạm dừng sản xuất gây xôn xao. Thời điểm đó, khi đăng ảnh cùng dàn nghệ sĩ của chương trình, Lâm Vỹ Dạ viết: “Thanh xuân của chúng ta còn đó, 7 nụ vẫn ở đây. Kết thúc hành trình 7 năm, nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Cảm ơn và xin lỗi những khán giả yêu thương, trung thành với 7 nụ. Mong chúng ta sớm gặp lại nhau nhưng trong hình hài khác. Yêu thương và trân trọng”.