'Bạn trai Pháo' là ai

Richie D. ICY vướng tin hẹn hò Pháo từ đầu năm. Nam rapper sinh năm 1996, được biết tới qua chương trình Rap Việt.

Mối quan hệ giữa Richie D. ICY và Pháo tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận. Khuya 27/3, Richie D. ICY bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng Pháo lên trang cá nhân. Không lâu sau đó, hình ảnh tương tự xuất hiện trên tài khoản của nữ rapper. Động thái của 2 người được cho là ngầm công khai chuyện hẹn hò.

Cả hai cầm một chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ: “No chase 28/3/2026”. Nữ rapper bước sang tuổi mới vào 28/3. Do đó, tấm ảnh trên được cho là chụp khi Pháo đón sinh nhật cùng bạn trai.

Hình ảnh mới gây bàn tán của Richie D. ICY và Pháo. Ảnh: FBNV.

Richie D. ICY, tên thật Dương Minh Đức Anh, sinh năm 1996, là gương mặt được biết đến trong giới underground trước khi mở rộng độ phủ sóng qua Rap Việt mùa 3. Tại đây, anh thuộc đội của Andree Right Hand.

Sau chương trình, nam rapper tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm cá nhân, trong đó Panorama hiện đạt khoảng 10 triệu lượt xem sau 5 tháng ra mắt. Ngoài ra, anh có nhiều ca khúc được chú ý khác như Follow Me, Naked hay No Boundary…

Richie D. ICY tại chương trình Rap Việt. Ảnh: NSX.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp, Richie D. ICY có thời gian sinh sống tại Melbourne, Australia và làm việc trong lĩnh vực lập trình game. Từ 2022, anh chuyển hướng hoàn toàn sang rap, theo đuổi phong cách drill với màu sắc cá tính. Nam rapper có phong cách khá bụi bặm với chất giọng, kỹ năng rap thu hút, khác biệt.

Nghi vấn tình cảm giữa Richie D. ICY và Pháo bắt đầu rộ lên từ đầu năm nay. Thời điểm đó, Pháo đăng tải hình ảnh cầm bó hoa hồng kèm chú thích “Him” và biểu tượng trái tim màu đen. Cô cũng chia sẻ một tấm thiệp có nội dung: “Welcome home baby, anh yêu em nhiều”.

Đáng chú ý, Richie D. ICY khi đó đã nhấn thích và chia sẻ lại bài đăng của Pháo lên trang cá nhân. Sau đó, anh âm thầm gỡ bỏ.

Ngoài ra, cả 2 từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, họ chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.

Thời điểm liên tục bị bàn tán về chuyện tình cảm với những ý kiến trái chiều, Pháo đăng bài trên kênh cá nhân và bày tỏ sự không thoải mái khi đời sống riêng bị chú ý quá mức. Đặc biệt khi điều đó ảnh hưởng tới những người xung quanh. Nữ rapper mong khán giả quan tâm nhiều hơn tới con người thật và âm nhạc, thay vì tập trung vào những câu chuyện ngoài lề.