Sau khi gây tranh cãi vì những cử chỉ động chạm thân mật trong clip hậu trường "Chị chị em em 3", Ninh Dương Lan Ngọc có động thái lên tiếng.

Mới đây, nhiều thước phim hậu trường Chị chị em em 3 được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh các diễn viên tương tác trong quá trình ghi hình. Trong số đó, đoạn clip xoay quanh hai diễn viên chính Lan Ngọc và Quốc Anh đang thu hút sự quan tâm.

Trong video, Lan Ngọc mất bình tĩnh khi nhìn thấy một con ếch. Quốc Anh ôm bạn diễn, tiếp tục trêu chọc vì biết cô sợ loài vật này. Bị Quốc Anh ghì chặt, Lan Ngọc cố gắng vùng vẫy và mếu máo, tỏ ra hoảng loạn. Clip được chia sẻ trên các nền tảng, tạo ra tranh luận trái chiều. Nhiều luồng ý kiến chỉ trích Quốc Anh vì có tương tác quá thân mật với Lan Ngọc và đùa giỡn thiếu tinh tế.

"Hành động này tôi thấy vô duyên, phản cảm", "Không phải diễn mà ôm chặt như vậy", "Giới hạn giữa bạn diễn nam và nữ cần phải được tôn trọng"... là một số bình luận của người xem. Số khác bênh vực diễn viên, cho rằng cả hai đã thân thiết nên hành động đùa giỡn vô tư không đáng bị chỉ trích.

Hành động của Quốc Anh vấp tranh cãi.

Trước những phản ứng của cộng đồng mạng, phía ê-kíp sau đó đã gỡ bỏ clip gây tranh cãi. Tới chiều 18/11, Lan Ngọc cũng lên tiếng bênh vực Quốc Anh. Diễn viên cho biết thời điểm ghi hình cảnh đó trời mưa và sàn ướt nên trơn trượt, khiến cô bị vấp ngã. Quốc Anh đã nhắc nhở cô về con vật, nhưng do cô không để ý nên bị giật mình, hoảng loạn khi phát hiện.

"Giai đoạn này là thân nên cũng hiểu nhau rồi. Quốc Anh ngoài nhát mà lành lắm", Lan Ngọc chia sẻ.

Trong Chị chị em em 3, Lan Ngọc và Quốc Anh hóa thân hai người có mối quan hệ ngoài luồng. Tác phẩm có hai diễn viên tham gia vướng nhiều tranh cãi vì bị cho là cổ xúy ngoại tình, hạ bệ phụ nữ.

Với dàn diễn viên trẻ nổi tiếng, Chị chị em em 3 từng mở màn khá thuận lợi, nhanh chóng vượt mốc 90 tỷ đồng sau một tuần phát hành. Tuy nhiên, phim giảm nhiệt nhanh chóng khi vấp phải làn sóng đánh giá tiêu cực. Bước sang tuần chiếu thứ 2, tác phẩm gắn nhãn 18+ giảm một nửa lượng suất chiếu. Hiện tại, dự án có Lan Ngọc, Quốc Anh đóng chính tụt xuống vị trí top 5 bảng tổng sắp phòng vé. Doanh thu phim theo ghi nhận của Box Office Vietnam là 115 tỷ đồng .