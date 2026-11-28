Ngôi sao Barcelona chuẩn bị bó hoa hồng cùng căn phòng được trang trí lãng mạn để dành tặng bạn gái Inés García nhân dịp kỷ niệm 7 tháng hẹn hò.

Yamal và Inés García công khai tình cảm tại tiệc mừng chức vô địch La Liga của Barcelona hồi tháng 5/2026.

Lamine Yamal gây chú ý trên mạng xã hội khi dành món quà đặc biệt cho bạn gái Inés García. Nhân dịp kỷ niệm 7 tháng bên nhau, tiền đạo Barcelona chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ cùng không gian được trang trí bằng nhiều cánh hoa, tạo hình trái tim.

Theo Sport, Inés García chia sẻ hình ảnh món quà trên mạng xã hội. Đáng chú ý, tấm thiệp đi kèm bó hoa có dòng chữ: "Chúc mừng 7 tháng bên nhau, tình yêu của đời anh".

Món quà cho thấy Yamal khá chu đáo trong chuyện tình cảm. Cột mốc này cũng hé lộ thời điểm tiền đạo người Tây Ban Nha và bạn gái bắt đầu hẹn hò, khoảng tháng 4/2026.

Trước khi công khai mối quan hệ, Yamal và Inés García từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Cả hai cũng có chuyến du lịch đến Hy Lạp, nhưng giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian đầu.

Đến tháng 5/2026, cặp đôi chính thức xuất hiện bên nhau tại buổi tiệc ăn mừng chức vô địch La Liga của Barcelona. Hình ảnh Yamal nắm tay bạn gái nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Kể từ đó, Inés García thường xuyên xuất hiện bên cạnh tiền đạo trẻ. Cô cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ Yamal trong những trận đấu quan trọng.

Mối quan hệ giữa Yamal và Inés García nhiều lần trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Cặp đôi từng vướng tin đồn rạn nứt, nhưng những hình ảnh gần đây cho thấy cả hai vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm.

Ở tuổi 19, Yamal đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của Barcelona. Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.