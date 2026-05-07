Lâm Tâm Như bỏ rượu và quá trẻ ở tuổi 50

Ở tuổi 50, Ruby Lin khiến nhiều khán giả bất ngờ với ngoại hình trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc. Nữ diễn viên cho biết cô đã bỏ rượu, ngủ sớm và duy trì tập luyện nhiều năm.

Theo TVBS, Lâm Tâm Như gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ở Đài Loan hôm 6/5. Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung và thần thái rạng rỡ.

Tại sự kiện, Lâm Tâm Như chia sẻ những năm gần đây cô thay đổi rõ rệt về lối sống. Trước đây, nữ diễn viên từng có thói quen thức khuya, uống chút rượu trước khi ngủ. Tuy nhiên, từ khi có con, cô bắt đầu điều chỉnh sinh hoạt để giữ sức khỏe và có thể đồng hành cùng con gái lâu hơn.

“Hai năm gần đây, trọng tâm cuộc sống của tôi đã thay đổi rõ rệt”, Lâm Tâm Như nói. Nữ diễn viên cho biết cô đã bỏ thói quen uống chút rượu trước khi ngủ, chuyển sang tập thể dục vào buổi sáng. Tần suất vận động cũng tăng từ khoảng 2 buổi mỗi tuần lên 5 buổi mỗi tuần và được cô duy trì gần 3 năm qua.

Thay vì dành thời gian riêng cho bản thân vào ban đêm, Lâm Tâm Như chuyển sang buổi sáng. Sau khi đưa con đến trường, cô ăn sáng đầy đủ, tập thể dục và xem đây là khoảng thời gian quan trọng để chăm sóc bản thân. Hiện tại, nữ diễn viên cố gắng ngủ lúc 9 giờ tối, thức dậy lúc 7 giờ sáng để duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.

Nhờ thay đổi lối sống, tỷ lệ mỡ cơ thể của Lâm Tâm Như hiện duy trì ở mức 22,2%. Truyền thông Đài Loan nhận xét vóc dáng của cô thậm chí còn săn chắc hơn thời trẻ, trở thành hình mẫu “lão hóa ngược” trong mắt nhiều khán giả.

Lâm Tâm Như trong một sự kiện mới đây. Ảnh: Fclnews.

Về việc giữ dáng, Lâm Tâm Như cho biết cô không còn theo đuổi thân hình quá gầy mà chú trọng sự săn chắc và cân bằng của cơ thể. Cô duy trì chế độ ăn “211”, ăn sáng đầy đủ để hỗ trợ trao đổi chất, đồng thời tập luyện luân phiên với các bộ môn như tập tạ, Pilates, yoga và boxing.

“Cách thư giãn tốt nhất của tôi là nằm yên, thả lỏng, tắt những tiếng ồn từ điện thoại, rồi đắm mình trong sách hoặc phim. Chỉ khi tâm trí thật sự được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, tôi mới có thể duy trì nguồn năng lượng bên ngoài không bị cạn kiệt”, cô chia sẻ.

Lâm Tâm Như sinh năm 1976 tại Đài Bắc, Đài Loan, là diễn viên, nhà sản xuất. Cô vụt sáng với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách và trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Năm 1999, cô ra mắt album Heartbeat, đánh dấu sự nghiệp ca hát. Từ 2010, cô chuyển hướng sản xuất, với tác phẩm tự đóng chính như Khuynh thế hoàng phi.

Năm 2024, Lâm Tâm Như đạt cột mốc lớn khi Sinh thời do cô làm nhà sản xuất giành 6 giải thưởng tại Lễ trao giải Kim Chung 2024.