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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Sách hay Ebook

Làm sao để 'sống cuộc đời đẹp nhất' của chính mình

  • Thứ hai, 31/8/2026 14:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Để thực sự được "sống cuộc đời đẹp nhất" của chính mình là điều không đơn giản. Nó là hành trình dài, ở đó chúng ta phải học cách buông bỏ và thích nghi để tìm thấy sự thanh thản.

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Tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày là cách để "sống cuộc đời đẹp nhất" của chính mình. Ảnh minh họa: C.F.

“Sống cuộc đời đẹp nhất” là một thông điệp dường như thu hút được rất nhiều người trong những năm gần đây, thậm chí nó còn được dùng làm hashtag #SốngCuộcĐờiĐẹpNhất. Nhưng nói thật thì, nhiều shot hình chúng ta đưa lên Instagram không hẳn là ta đang sống cuộc đời đẹp nhất. Chỉ vì chúng ta thường đi du lịch, tập yoga, ngồi thiền, ăn chay không đồng nghĩa chúng ta đang sống cuộc đời đẹp nhất của mình.

Chỉ vì chúng ta có thể đăng ảnh tu sửa lại căn bếp mới hay một giấc ngủ ngắn trên bãi biển vào một ngày Chủ nhật lười biếng thực tế không đồng nghĩa với việc chúng ta đang sống cuộc đời đẹp nhất của mình, vì “sống cuộc đời đẹp nhất của mình” không phải điều có thể được định nghĩa thông qua một bức ảnh cho thiên hạ nhìn thấy, hay có thể bị khai thác một cách hời hợt. Mà đó là thứ bạn cảm nhận trong thâm tâm.

Trong trường hợp của Jess, cô không chỉ đánh mất bản chất của mình mà còn chưa từng tìm thấy nó. Bên cạnh việc rời bỏ mối quan hệ tâm giao, cô gặp thử thách là cố gắng tìm ra mình là ai trong khi đang nuôi hai con nhỏ và đi làm cùng một lúc.

Vâng, đây là con đường của cô ấy, nhưng chỉ vì số phận đã định cho chúng ta phải trải nghiệm điều gì đó để rút ra bài học từ nó thì không có nghĩa chúng ta thực sự cần phải tiếp tục chịu đựng khổ đau.

Nghệ thuật và thực hành buông bỏ là một lối nói khác thường bị sử dụng sai như một cách để giải thoát chúng ta khỏi thứ gì đấy. Nhưng buông bỏ đích thực có nghĩa là ta từ bỏ sự kiểm soát của mình, buông hình ảnh hay câu chuyện trong tâm trí kia, và thay vì thế chọn cách để cho cuộc sống, để những điều kỳ diệu chỉ lối.

Tìm ra được bản thân chính là ý nghĩa này, để rời khỏi người bạn tâm giao và vùng an toàn của chúng ta, và cuối cùng cho ta sự tự do để khám phá #SốngCuộcĐờiĐẹpNhất có ý nghĩa gì đối với mỗi chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta đi lang thang không mục đích trong chợ trời hay những cửa hàng bán đồ pha lê để tìm kiếm châu báu; chúng ta sẽ thử những mốt quần áo khác nhau và du lịch một mình; chúng ta trở thành tác giả câu chuyện chết tiệt của chính mình.

Dù việc rời bỏ là điều khó khăn tưởng như bất khả thi, thì ở lại thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Chính vào những khoảnh khắc ấy mà ta hiểu rằng vấn đề không nằm ở một mối quan hệ thất bại; mà không thể sống thật với chính mình hoặc thậm chí không thể biết được điều đó có nghĩa là gì mới là vấn đề.

Và đôi lúc chúng ta phải có những bài học nhớ đời rằng #SốngCuộcĐờiĐẹpNhất không phải lúc nào cũng có nghĩa là phải có tình yêu.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Cuộc đời Hạnh phúc Buông bỏ Tâm giao Đẹp nhất Hashtag

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