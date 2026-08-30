Cô đơn, nhiều người chấp nhận tình yêu kiểu 'lò vi sóng'

Chia tay hết lần này đến lần khác như vòng luẩn quẩn, đây là điển hình của tình yêu kiểu "lò vi sóng". Sợ cô đơn, nên nhiều người chấp nhận một mối quan hệ không có tương lai.

Tình yêu kiểu "lò vi sóng" chia tay rồi quay lại nhiều lần, khiến người trong cuộc mệt mỏi. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mười năm yêu em.

Chúng ta thường muốn cảm giác chắc chắn trước khi ta kết thúc mọi chuyện với đối phương, kiểu như chúng ta đang hy vọng mọi chuyện thành ra tồi tệ hết mức để chúng ta có thể quả quyết rằng đường ai nấy đi là việc đúng đắn cần làm. Thay vì vậy, chúng ta phải hiểu rằng cảm giác không chắc chắn không đáng lo, nó không có nghĩa là mối quan hệ sẽ dài lâu hay chúng ta đã nhầm về những cảm xúc của mình.

Cuối cùng, chúng ta cảm thấy sợ hãi về nơi ta sẽ đi hơn là trở lại với thứ mà ta biết là chẳng có hiệu quả.

Chính vì điều này mà chúng ta đôi lúc thử lại lần nữa với mối quan hệ này, hoặc bắt đầu hồ nghi bản thân ta đủ để chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu người khác có thật sự hiểu về chúng ta tốt hơn bản thân ta.

Chúng ta cũng có thể bắt đầu thấy nhớ cuộc sống dễ dàng trước kia, đặc biệt khi chúng ta bắt đầu hẹn hò hay mở rộng lòng mình đón nhận những con người và trải nghiệm mới mẻ. Có thể chúng ta sẽ bắt đầu thấy mối gắn kết với người bạn tâm giao thật đặc biệt và tin rằng đó nên là một lý do chính đáng để quay trở lại với họ và rồi thử lại lần nữa.

Một câu hỏi quan trọng cần xem xét là hoài nghi bắt nguồn từ nỗi sợ hay từ tình yêu? Có phải chúng ta đang sợ mắc phải một sai lầm, sợ bước tiếp, hay sợ phải sống độc thân? Hay chúng ta hoài nghi vì chúng ta yêu người này quá nhiều, vì có vẻ như họ đang cố gắng, và điều đó có thể nghĩa là chông gai này nhằm để khiến đôi ta có thể xích lại gần nhau hơn?

Vào phút cuối, nếu nỗi hoài nghi cứ tiếp tục trỗi dậy, điều này thường hàm ý là chính nỗi sợ đang níu giữ chúng ta duy trì mối quan hệ này. Sau cùng, chúng ta đã nhận ra mối quan hệ này chẳng thay đổi chút nào và thay vì vậy chỉ có mình bản thân chúng ta là đang đổi thay.

Sự khác biệt duy nhất giữa việc kết thúc mối tình này ngay bây giờ và sau vài tháng hay vài năm nữa đó là thỉnh thoảng chúng ta sẽ nhớ cảm giác êm đềm dễ chịu và quen thuộc mà mối quan hệ này mang lại. Tôi biết có những cặp đôi tâm giao phải mất hơn một thập kỷ để cắt đứt. Một trong những khách hàng của tôi, Jess, cuối cùng đã hiểu rõ sau mười hai năm cùng hai mặt con, thứ tình yêu mà cô cứ cố gìn giữ cũng đang giết dần giết mòn cô.

Jess cứ tiếp tục quay lại nhiều lần, thậm chí dọn ra khỏi nhà rồi lại dọn về, bởi lẽ tưởng chừng như sẽ chẳng còn ai trên đời này yêu thương cô nhiều như người đàn ông ấy.

Nhưng cô cũng sợ chết điếng với tình trạng lẻ loi một mình, phải, không chỉ là độc thân - “cô đơn suốt đời” là điều mà cô thường nhắc tới. Vì thế mà cô tiếp tục trở lại với anh ấy khi nỗi sợ trong cô trở nên quá nhiều, cho đến khi vào một đêm nọ cô cuối cùng đã ngộ ra có lẽ chẳng có gì sai với người yêu cũ của cô hay với mối quan hệ này, nhưng đối với cô thì tất cả chỉ vì vùng an toàn.

Nếu cô không bao giờ dứt hẳn thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang đợi mình ở phía bên kia của nỗi sợ. Có thể một số người sẽ bảo rằng điều này nghe có vẻ cực đoan, nhưng đối với nhiều người trong chúng ta, sự dễ dàng thoải mái như ru ngủ ấy quá dễ gây nghiện, bởi vì chúng ta không bao giờ phải trải nghiệm sự bất định hay sợ hãi với nó.

Chúng ta chẳng bao giờ phải thực sự để cho cuộc sống được là chính nó thay vì nhào nặn nó thành thứ mà ta tin rằng nên thế. Và đương nhiên chúng ta không bao giờ phải dành thời gian và đưa ra cam kết để khám phá ta thực sự là ai.