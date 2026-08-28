Thay đổi tư duy để chuyện yêu đương đến dễ dàng hơn

Nhiều người theo đuổi các tiêu chuẩn cứng nhắc về một nửa hoàn hảo, bỏ qua nhiều cơ hội trong tình cảm. Từ bỏ tiêu chuẩn cứng nhắc, đó là tư duy thông minh trong chuyện yêu đương.

Hãy cho đối phương một cơ hội để bắt, đó là tư duy cởi mở trong chuyện yêu đương. Ảnh: Một cảnh trong phim Cô dâu hào môn.

Bộ phim đình đám năm 1998, và là một trong những bộ phim yêu thích của tôi, How Stella Got Her Groove Back, do Angela Bassett và Taye Diggs thủ vai, dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy của Terry McMillan. Bộ phim bắt đầu với cảnh Stella, do Bassett thủ vai, muốn thoát khỏi nhịp sống bình thường bằng cách tổ chức một chuyến du lịch tự phát tới Jamaica.

Tất nhiên, khi đến đó cô gặp được Winston đáng mến, do Diggs đóng, một người đàn ông địa phương ít hơn cô cả chục tuổi, người đã thách thức mọi quy tắc mà Stella từng tuân theo.

Trong suốt diễn biến của bộ phim, chúng ta thấy Stella từ bỏ việc bám chấp vào những ý kiến của người khác, cũng như câu chuyện của riêng cô về kiểu đàn ông mà cô nên sống chung cả đời, điều nhiều người trong chúng ta đang vật lộn mà thậm chí không nhận ra chúng ta mới là người đang ngăn trở bản thân đến với tình yêu.

Cuối phim, cô chọn hạnh phúc và quan trọng hơn là, bản thân cô. Cô học cách buông bỏ những quy tắc và định kiến về cách tìm được tình yêu đích thực.

Kết thúc mối tình tâm giao mở ra hành trình hướng tới việc hiểu rõ bản thân. Tuy nhiên, trong nhiều khía cạnh, vì sự tập trung vào người bạn tâm giao là để tìm thấy dũng khí kết thúc mối quan hệ và vượt qua nỗi thất vọng của mọi người trước sự tan vỡ của mối quan hệ này, chúng ta phải học vài bài học khó khăn nhất về bản thân ta, và đây là lý do tạo sao mối tình duyên nghiệp thường là cuộc tình tiếp theo mà chúng ta trải qua.

Trong khi chúng ta bắt đầu hiểu bản thân và thử thách đôi cánh sau mối tình này, nhìn thấy những điều khiến chúng ta hạnh phúc trong cuộc đời này, điều chúng ta chưa nhận ra đó là ta không thể thực sự biết được mình là ai cho đến khi chúng ta đi sâu hơn và giải quyết những sự kiện đã tạo ra con người mà ta tin rằng mình cần trở thành.

Ở giai đoạn này, chúng ta thường vô tình đang chuẩn bị cho tình yêu duyên nghiệp. Chúng ta tin rằng mình đang tự do, chúng ta cảm thấy tự do, nhưng đồng thời chúng ta vẫn bị “còng tay” vào những nỗi bất an, những e sợ, nghi ngờ và tổn thương, và những dự đoán về cách ta nghĩ rằng chúng ta cần hoạt động như thế nào trong thế giới này khi giờ đây ta đang rời xa người bạn tâm giao.

Không phải chúng ta hoàn toàn mù mờ trước thực tế, nhưng ở giai đoạn này, quan điểm của chúng ta còn quá đơn giản. Suy cho cùng, chúng ta chỉ trải nghiệm một trong ba kiểu quan hệ mà số phận đã định sẽ bước vào cuộc đời ta và thách thức chúng ta đến độ cuối cùng ta có thể đưa ra lựa chọn thay đổi bản thân.

Nhưng cũng giống như bất cứ cuộc hành trình nào, điều quan trọng không phải điểm đến hay thậm chí nơi chúng ta sẽ dừng lại trên đường, mà đúng hơn là khoảnh khắc chúng ta tìm thấy bản thân mình trong đó. Khi đang rời xa người bạn tâm giao và bắt đầu phát hiện ra chúng ta là ai, chúng ta có thể bắt đầu thử những tính cách hoặc hình tượng mới.

Bởi vì trong khi, chúng ta tập trung vào việc cố gắng trở thành người sống theo lề thói hay thậm chí mẫu người của gia đình ở mối tình đầu tiên, bây giờ áp lực phải hoàn hảo trong những lĩnh vực ấy không còn là một gánh nặng đè lên đôi vai chúng ta. Chúng ta có nhiều cơ hội để khám phá những khía cạnh khác của bản thân.

Chúng ta có thể thấy mình ra ngoài nhảy nhót đến tận ba giờ sáng, uống vài ly với người hàng xóm dễ thương dưới nhà, hay thậm chí chúng ta từ bỏ tình yêu mãi mãi, tự nhủ rằng có lẽ thứ tình yêu mà tưởng chừng như rất nhiều người có được lại không dành cho chúng ta.

Sau mối quan hệ tâm giao, chúng ta có thể trải qua một giai đoạn cố gắng chứng minh với người khác rằng ta thật sự biết điều gì làm mình hạnh phúc và biết mình là ai. Một phần là vì trong mối quan hệ tâm giao, chúng ta bắt đầu nhận biết được những nhu cầu chưa được thỏa mãn ấy, và bây giờ chúng ta đã ra khỏi mối quan hệ đó, chúng ta cảm thấy thôi thúc phải khám phá bản chất thiêng liêng bên trong khiến chúng ta khác biệt với bất cứ ai.

Thêm vào sự kiện này, vì chúng ta thường vẫn còn trẻ khi mối tình này kết thúc, ta cũng cảm nhận được nhu cầu khám phá thêm cuộc sống trước khi yên ổn ngay lập tức với một mối quan hệ. Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc sử dụng những trải nghiệm cùng người khác như một thứ gây sao lãng với một cách thức để giúp bản thân chúng ta trưởng thành lên.