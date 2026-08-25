Loại bớt các tiêu chuẩn để tìm thấy tình yêu

Khi gặp tình yêu đích thực, nhiều người nhận ra đối phương không có những tiêu chuẩn mà họ đặt ra trước kia. Sự rung động và hòa hợp trong tình yêu quan trọng hơn các tiêu chuẩn.

Sự hòa hợp và thấu hiểu trong tình yêu trong trọng hơn những tiêu chuẩn cứng nhắc. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Khách sạn vương giả.

Luôn có một giọng nói tồn tại bên trong ta, đó không phải một phần của bản ngã nhưng là thứ được kết nối với linh hồn và trái tim ta. Nó là giọng nói mách bảo trực giác và nói lên những nhu cầu cốt lõi của chúng ta. Nhưng chúng ta thường lờ đi giọng nói này.

Chúng ta quen với việc thuyết phục bản thân đừng tin vào những gì chúng ta cảm nhận là sự thật sâu thẳm bên trong ta bởi vì logic, bạn bè, gia đình, hay thậm chí những câu chuyện mà chúng ta đã dựng nên. Nhưng để làm được vậy, chúng ta phải trở nên thoải mái với việc cho phép người khác bày tỏ ý kiến của họ rằng chúng ta đang phá hỏng cuộc đời ta ra sao hay đưa ra một lựa chọn sai lầm như thế nào.

Ngay cả khi những người yêu thương ta nhất đều có thiện ý, có lúc những lời lẽ của họ vẫn khiến ta đau lòng hay chí ít khiến chúng ta nghi ngờ những lựa chọn của mình về mối tình tâm giao của ta. Họ không làm vậy để trả đũa hay thậm chí là một ham muốn kiểm soát chúng ta, mà đúng hơn là vì một khi chúng ta đi chệch khỏi kế hoạch cuộc sống của những người xung quanh, chúng ta bị xem như một rủi ro an toàn đến toàn bộ hệ thống.

Hệ thống này là thứ đang khuyên nhủ chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể lớn lên rồi kết hôn; nói rằng chúng ta phải mặc đồ màu trắng, hay đợi sáu cuộc hẹn trước khi có ý định tiến xa hơn. Vì thế khi hiểu rằng chúng ta chẳng thể khiến ai hạnh phúc trước khi bản thân ta phải hạnh phúc đã, chúng ta cũng đang tuyên bố rằng hệ thống này là sai lầm; rằng chúng ta không muốn những thứ ta được người khác khuyên nên có.

Những lúc như thế, trong khi chúng ta ngừng thở giây lát còn đầu gối ta thì run rẩy, chúng ta đang thực hiện bước đầu tiên ấy để hiểu chính mình.

Khi tôi gặp Theresa, cô có một danh sách các quy tắc dài cả cây số về một người đàn ông lý tưởng phải sở hữu và một lịch trình cho chuyện hò hẹn, làm tình và nói: "Em yêu anh", thậm chí dọn đến sống chung. Đến giờ, bản danh sách đó không cứu được cô khỏi đôi ba lần tan nát con tim, vì vậy chúng tôi xem xét tại sao danh sách này lại trở nên quá quan trọng đối với cô ấy.

Sau vài tháng, cô nhận ra danh sách này được dựa trên những gì mà cô tin là sẽ khiến cô hạnh phúc, những điều mà cô nghĩ mình nên làm. Chẳng có gì ngạc nhiên khi danh sách đó dựa theo rất nhiều quan điểm và ý kiến của những người thân thiết nhất với cô.

Nhưng để thật sự có được tình yêu thứ ba và cũng là tình yêu cuối cùng đó, chúng ta phải chuẩn bị để làm mọi việc theo cách khác, bất kể chúng khó khăn đến thế nào. Vì vậy chúng tôi bắt đầu tập trung vào những gì làm cô ấy hạnh phúc, đơn giản thế thôi. Chúng tôi đã nói về những loại đức tính nào là thực sự quan trọng và tại sao từ bỏ việc kiểm soát rốt cuộc sẽ giúp cô ấy tới gần hơn với những gì cô ấy muốn.

Theresa đang sống cùng một người đàn ông kém cô hai chục tuổi, anh ấy đã sửa sang lại căn nhà của họ ngay sau khi dọn đến, và họ vừa trở về sau kỳ nghỉ tuyệt vời tại Italy. Họ cùng đi du lịch, đi chơi, cười đùa và nhiều cuộc ân ái thăng hoa khiến cô ấy như thấy mình trẻ hơn hàng chục tuổi, nhưng người đàn ông này, người nấu bữa tối cho cô và xoa bóp chân cho cô sau một ngày dài, lại không hề phù hợp với một trong những quy tắc ban đầu trong bản danh sách của cô.

Đôi khi chúng ta cần phải vứt bỏ các quy tắc để tìm thấy thứ gì thực sự phù hợp.