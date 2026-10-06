Món quà lớn nhất mà con cái dành cho cha mẹ tuổi xế chiều

Ở tuổi xế chiều, điều cha mẹ cần nhất là sự đồng hành của con cái. Người cao tuổi dễ cảm thấy tủi thân và cô đơn. Nếu có con cái ở bên cạnh, họ sẽ cảm thấy ấm áp và được an ủi.

Sự đồng hành của con cái sẽ mang lại niềm vui cho cha mẹ tuổi xế chiều. Ảnh minh họa: FB tác giả.

Nhà hai chị em tôi ở sát cạnh nhau nên mỗi chiều chị Hai tôi đều qua trò chuyện cùng ba. Có lần chị hỏi: “Trưa nay ba ăn món gì?”. Ba mỉm cười, chỉ vào quyển vở tập viết: “Coi trong đó đó!”. Lần khác chị đùa: “Hôm nay ba viết gì, cho con xem với”. Ba đáp: “Sáng nay cô giáo bận họp, nên ngủ trưa dậy mới viết”. Rồi quay sang tôi, ba cười hồn nhiên, ánh mắt tràn ngập niềm vui như trẻ thơ.

Niềm vui của ba khi cầm bút trở lại làm trái tim tôi ấm áp. Còn với ông, đây là thành tích tự hào, nên thay vì khoe sách như trước, ông hay khoe quyển vở tập viết khi có người thân đến chơi. Cứ thế, câu chuyện tập viết của ba lan truyền trong dòng họ. Mỗi khi nhà có đám giỗ, ai đến cũng hiếu kỳ muốn xem.

Để mừng cho thành quả của ba, tôi quyết định đăng tin trên Facebook, tặng 100 cuốn sách “Gia tài của tôi” có chữ ký của tác giả cho bạn đọc. Những ngày ấy, ba vui lắm, ngày nào cũng hỏi tôi: “Tặng được bao nhiêu cuốn rồi?”.

Niềm vui của ba khiến tôi nhớ đến câu nói: Tuổi già không phải là lúc ta ngừng mơ ước, mà là lúc ta vẫn tiếp tục mơ và thưởng thức những giấc mơ thành hiện thực. Ba tôi đã chứng minh điều đó bằng chính cuộc đời mình.

Với tôi, ba là tấm gương sáng về tính kỷ luật và sự kiên trì. Dù tuổi già sức yếu, ông vẫn đeo đuổi điều mình yêu thích đến tận cùng. Bài học này, tôi sẽ luôn khắc ghi, để mỗi khi gặp khó khăn, tôi tự nhắc mình phải vững tin và bền bỉ như ba.

Ba không chỉ là người cha, mà còn là nguồn cảm hứng, người thầy vĩ đại trong hành trình cuộc đời tôi. Ba là minh chứng sống cho giá trị của sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình.

Tôi hy vọng rằng câu chuyện của hai cha con sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những doanh nhân trẻ. Với người lớn tuổi, sức khỏe có thể suy giảm, đó là điều tự nhiên. Nhưng sống trọn vẹn mỗi ngày, tìm niềm vui trong sự trưởng thành và hạnh phúc của con cháu mới là điều phi thường.

Với những người trẻ là con cháu trong mỗi gia đình, hãy luôn yêu thương chăm sóc người cao tuổi bằng cả trái tim mình, vì đó chính là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho họ.

Cảm ơn ba - người thầy, người bạn và hơn hết là người cha tuyệt vời của con.