Làm rõ nhóm đối tượng mang hung khí gây án vào rạng sáng mùng 1 Tết

  • Thứ năm, 19/2/2026 19:39 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sáng 19/2, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích”, gây mất ANTT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Lê Cao Minh Nhật (SN 2007); Hoàng Trọng Thuận (SN 2006) cùng Nguyễn Hải Triều (SN 2006); Huỳnh Ngọc Quý (SN 1999, đều trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) và 4 đối tượng khác đi trên 3 xe mô tô mang theo hung khí di chuyển trên đường Trần Nguyên Đán, TP Huế.

Nhóm đối tượng tại Công an phường Phú Xuân.

Khi đến khu vực trước quán bida trên đường Trần Nguyên Đán, do nhầm tưởng Nguyễn M.Q (SN 2009) là người gây sự trước đó nên Lê Cao Minh Nhật sử dụng kiếm mang theo chém vào người Q. Tiếp đó đối tượng Hoàng Trọng Thuận dùng dao đâm vào hông Q. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Xuân đã nhanh chóng truy xét, xác minh nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc để đưa đến trụ sở Công an phường làm rõ.

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Truy bắt nhanh thủ phạm sát hại người trong đêm giao thừa

Bùi Bảo Tài quen nhau với bạn gái đã sinh một người con, nhưng bị cha của bạn gái ngăn cản không cho thăm con mới sinh. Sau giao thừa khoảng 1 tiếng, Tài lẻn vào nhà, đến giường nạn nhân rồi dùng hung khí gây án.

35:2102 hôm qua

Bắt giữ 8 đối tượng chặn đường người về quê để 'xin đểu'

Đang trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, anh Thiên bị nhóm người chặn đường xin "đểu" không thành, rồi chúng truy đuổi, dùng hung khí chém nạn nhân, cướp tài sản.

16:58 15/2/2026

Va chạm giao thông rồi lao vào ẩu đả, 2 người bị khởi tố

Sau va chạm giao thông, thay vì bình tĩnh giải quyết theo quy định, hai đối tượng đã sử dụng hung khí, lao vào xô xát, đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu vực, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc. Hậu quả, cả hai bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam.

22:21 14/2/2026

