Làm rõ nhóm đối tượng mang hung khí gây án vào rạng sáng mùng 1 Tết

Sáng 19/2, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết, đơn vị đã nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích”, gây mất ANTT địa bàn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trước đó, rạng sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Lê Cao Minh Nhật (SN 2007); Hoàng Trọng Thuận (SN 2006) cùng Nguyễn Hải Triều (SN 2006); Huỳnh Ngọc Quý (SN 1999, đều trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) và 4 đối tượng khác đi trên 3 xe mô tô mang theo hung khí di chuyển trên đường Trần Nguyên Đán, TP Huế.

Nhóm đối tượng tại Công an phường Phú Xuân.

Khi đến khu vực trước quán bida trên đường Trần Nguyên Đán, do nhầm tưởng Nguyễn M.Q (SN 2009) là người gây sự trước đó nên Lê Cao Minh Nhật sử dụng kiếm mang theo chém vào người Q. Tiếp đó đối tượng Hoàng Trọng Thuận dùng dao đâm vào hông Q. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Phú Xuân đã nhanh chóng truy xét, xác minh nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc để đưa đến trụ sở Công an phường làm rõ.