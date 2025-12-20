Làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản và tặng quà trái quy định tại CIPCO

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ban hành kết luận điều tra vụ án, đồng thời thay đổi tội danh đối với nhiều bị can so với giai đoạn khởi tố ban đầu.

Theo đó, cơ quan CSĐT đã thay đổi tội danh đối với bị can Đặng Minh Thừa, cựu Phó giám đốc Chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO và Trần Văn Phúc, cựu Tổng giám đốc CIPCO từ tội danh "Đưa hối lộ" sang tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, bị can Trần Văn Phúc, Trương Văn Tiên, cựu Trưởng phòng Kế toán và Trần Ngọc Trung, cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh còn bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT tiếp nhận nhiều đơn tố giác liên quan đến các sai phạm trong hoạt động quản lý, cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ). Một trong những sai phạm được làm rõ là việc cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật tại khu công nghiệp này.

Bị can Đặng Minh Thừa.

Năm 2023, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Nam Mỹ được yêu cầu trả lại phần hành lang kỹ thuật đang sử dụng làm bãi giữ xe. Sau đó, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO, đã thương lượng cho thuê lại với giá 150 triệu đồng/năm.

Ngày 9/11/2023, đại diện Công ty Nam Mỹ giao 150 triệu đồng tiền mặt cho Trung. Trung chuyển tiền cho Trương Văn Tiên, rồi Tiên đưa cho Phúc. Theo kết quả điều tra, Phúc giữ lại 100 triệu đồng, Tiên nhận 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này không được lập hợp đồng, không xuất hóa đơn, không hạch toán tài chính.

Chỉ sau khi bị tố cáo, các bị can mới trả lại tiền và lập chứng từ xác nhận khống, ghi lùi thời gian. Cơ quan điều tra xác định văn bản này được soạn thảo sau thời điểm bị tố cáo, không phản ánh đúng bản chất giao dịch.

Cơ quan CSĐT còn làm rõ hành vi nhận tiền ngoài hợp đồng thuê đất khi Công ty TNHH MTV thủy sản Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho Công ty TNHH thủy sản Vạn Vinh tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã thỏa thuận ghi giá thuê đất trên hợp đồng thấp hơn thực tế, buộc doanh nghiệp phải thanh toán ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng. Số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân, một phần dùng để hoàn ứng nội bộ, phần còn lại bị chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định hành vi trên gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng. Đến nay, Phúc và Tiên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trụ sở công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cần thơ.

Ngoài ra, CIPCO bị xác định có hành vi lập chứng từ khống trong việc sơn sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc 1 và Trà Nóc 2, với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng . Kết luận giám định cho thấy nhiều hạng mục có giá trị thực tế thấp hơn đáng kể so với giá trị thanh toán. Hiện cơ quan điều tra chờ kết luận giám định bổ sung để xem xét xử lý tiếp theo.

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định lãnh đạo CIPCO đã chỉ đạo sử dụng tiền của công ty để tặng quà, tiền cho cựu lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ (cũ) và một số cán bộ, nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình tìm hiểu đầu tư Dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án KCN Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, sau đó UBND TP Cần Thơ cũ chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Muốn được tiếp cận dự án, Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đã bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo TP Cần Thơ.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền dùng để tặng quà là 45.000 USD , cùng nhiều hiện vật khác. Việc chi tiền này được thực hiện thông qua tạm ứng và hoàn ứng không đúng quy định, không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các lãnh đạo liên quan, cơ quan chức năng xác định có việc nhận tiền và quà tặng từ đại diện doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc không có sự hứa hẹn, không có hành vi thực hiện hay không thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp để trục lợi.

Việc ban hành các văn bản liên quan được xác định là đúng chức năng, nhiệm vụ, không trái quy định pháp luật. Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành tội "Nhận hối lộ" theo Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, về mặt Đảng và chính quyền, các cựu lãnh đạo liên quan đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cơ quan điều tra kiến nghị CIPCO rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý, tài chính, đấu thầu, nhằm ngăn ngừa sai phạm tương tự. Đồng thời kiến nghị UBND TP Cần Thơ xem xét, hoàn thiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hạn chế phát sinh tiêu cực trong hoạt động đầu tư khu công nghiệp.