Bắt 4 đối tượng vận chuyển 2 tạ pháo nổ qua biên giới

  • Thứ bảy, 20/12/2025 11:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã bắt giữ 4 người tại khu vực mốc 979, thu giữ gần 2 tạ pháo nổ đang trên đường nhập lậu vào nội địa.

Ngày 20/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị tổ chức đấu tranh thành công Chuyên án LS1225.2, ngăn chặn đường dây vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, bắt giữ 4 người, thu giữ gần 2 tạ pháo nổ.

Theo điều tra và trinh sát, tại khu vực mốc 979, thuộc thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã phát hiện 4 đối tượng đi từ hướng biên giới vào nội địa, mỗi người mang theo 2 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

2 ta phao no, qua bien gioi anh 1

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo nổ lậu vào Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến.

Khi tổ công tác yêu cầu dừng lại để kiểm tra, những đối tượng này vứt lại hàng hóa bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng truy đuổi và bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bao tải dứa, bên trong chứa các thùng cát tông, mỗi thùng có 18 hộp pháo, với tổng trọng lượng 198,5 kg pháo nổ.

Khai thác tại chỗ, những đối tượng vận chuyển pháo nhập lậu kể trên đều là người dân địa phương, trú tại thôn Hang Đoỏng, xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn, gồm: La Văn Long (SN 1991), Nông Văn Học (SN 1985), La Văn Đại (SN 1992) và Hà Văn Tuấn (SN 1980), khai nhận đã vận chuyển số pháo nổ trên từ Trung Quốc vào Việt Nam để nhận tiền công.

2 ta phao no, qua bien gioi anh 2

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng pháo nổ. Ảnh: Duy Chiến.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/12, tại địa bàn phường Hoàng Mai (Nghệ An), Ban chuyên án phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi đang lái ôtô vận chuyển hàng cấm. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 23 bao tải ngụy trang bằng vỏ xác rắn, bên trong chứa tổng cộng 345 kg pháo nổ các loại, đều do nước ngoài sản xuất.

Văn Chương/VTC News

