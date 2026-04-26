Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Làm quen với việc 'công ty là tấm chăn hẹp'

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:06 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Môi trường làm việc hoàn hảo sẽ chỉ có trong mơ mà thôi. Bạn sẽ phải cân nhắc giữa các yếu tố và lựa chọn điều mình muốn, hy sinh thứ có thể hy sinh, giống như đắp tấm chăn hẹp.

Môi trường làm việc hoàn hảo là điều các công ty khó có thể đáp ứng. Ảnh minh họa: H.W.

Nếu làm việc trong một tổ chức bình thường, bạn không được trả tiền để thực hiện công việc của mình; mà bạn được trả công để sắm vai của mình. Công việc thực sự của bạn là giúp công ty của mình chiến thắng; tức là để hoàn thành sứ mệnh của nó theo cách có đạo đức và sinh lợi.

Nhiều khi, công việc của bạn mâu thuẫn với vai trò của mình, vì nó đòi hỏi bạn phải hy sinh lịch trình, thay đổi thứ tự ưu tiên hoặc chịu sụt giảm chỉ số KPI cá nhân.

Nhưng bạn lại không được lĩnh thưởng vì đã giúp công ty của mình chiến thắng; trên thực tế, bạn có thể bị trừng phạt vì điều đó, nghe thật nực cười. “Làm sao họ có thể xuẩn ngốc đến vậy! Họ đang đặt mình vào tình huống mà mình sẽ phải chịu thiệt nếu mình làm đúng”, bạn thầm nghĩ.

Vấn đề ở chỗ là mỗi cá nhân và mỗi bộ phận của tổ chức cứ thường xuyên theo đuổi lợi ích riêng, trong khi tổn thất thì thuộc về tập thể. Là người khởi xướng phong trào chất lượng toàn diện, W. Edwards Deming đã nhận xét: “Những người làm việc dựa trên tiêu chí đáp ứng mục tiêu rất có thể sẽ đạt được kết quả ấy, ngay cả khi họ phải phá hoại công ty để làm điều đó”.

Bạn có thể nghĩ: “Giá mà họ điều chỉnh được cái cơ chế khen thưởng khích lệ chết tiệt này cho hợp lý hơn”. Nhưng rốt cuộc thì một hệ thống khích lệ hoàn hảo là một thực thể hoang đường, giống như một chiếc xe hoàn hảo vậy.

Bạn phải lựa chọn giữa cảm giác thoải mái và hiệu năng, giữa khả năng chống va chạm với mức tiêu thụ nhiên liệu, giữa chất lượng và giá tiền sao cho kinh tế. Bạn không thể có một chiếc xe gia đình kiểu sedan rộng rãi, an toàn, đáng tin cậy và tiết kiệm nhưng lại hoạt động như một con xế thể thao hai cửa chạy nhanh, phản ứng nhạy và mạnh mẽ.

Các nhà lãnh đạo tổ chức phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn: trách nhiệm hay hợp tác, xuất sắc hay cố kết, tự chủ hay phối hợp. Thật không may, tinh thần hợp tác lại xung đột với trách nhiệm và hiệu suất tập thể lại xung đột với sự ưu tú cá nhân.

Vì vậy, rốt cuộc các tổ chức đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nó giống như một tấm chăn quá ngắn. Nếu bạn kéo nó lên ngực, chân bạn sẽ bị lạnh; nếu bạn che kín chân, ngực bạn lại bị lạnh. Một mặt, phần thưởng khích lệ cá nhân tạo ra nhiều môi trường làm việc tách biệt và thiếu tương tác; mặt khác, phần thưởng khích lệ dành cho tập thể lại phá hủy hiệu suất.

Đa số các tổ chức chỉ biết bám víu vào biện pháp tồi tệ mà họ biết, các chỉ số hiệu suất cá nhân, và chấp nhận những ảnh hưởng tất yếu đến tinh thần hợp tác.

Tin vui là có một cách tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Đó là sử dụng một công cụ khích lệ phi vật chất: Ý nghĩa trong công việc. Tin xấu là cách lãnh đạo để thu hút mọi người vào công việc có ý nghĩa thì khó hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

    Cách những tay cờ bạc đánh bại nhà cái

    4 giờ trước 11:39 26/4/2026

    0

    Cuốn “Lucky Devils” của tác giả Kit Chellel vạch ra cách những tay cờ bạc giỏi công nghệ đã thành công đánh bại nhà cái để mang về hàng triệu USD, theo Telegraph.

    Cơ sở cuối Nhà sách Cá Chép đóng cửa sau 13 năm

    6 giờ trước 09:35 26/4/2026

    0

    Nhà sách Cá Chép Võ Văn Tần tại TP.HCM sẽ ngừng hoạt động sau chương trình tri ân đến giữa tháng 6/2026, kết thúc hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với độc giả.

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

