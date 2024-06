Lâm Minh trở lại sau khi bị cắt sóng

Tập 13 của Mẹ siêu nhân lên sóng vào tối 8/6 với sự xuất hiện của các các gia đình nghệ sĩ gồm ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Thảo Trang, vợ chồng Emily, BigDaddy. Đáng chú ý, Lâm Minh xuất hiện trở lại sau ồn ào bị cắt sóng ở hai tập trước đó. Tuy nhiên, Decao tiếp tục vắng bóng.

Trong tập này, Lâm Minh làm cô giáo dạy bơi cho các em nhỏ vùng biển Vĩnh Hy. Cô tự tay chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi hàng xóm và các cậu học trò nhỏ của mình. Vợ Decao chia sẻ cô nhận được sự giúp đỡ của những người hàng xóm thân thiện và mọi người thường xuyên chia sẻ đồ ăn cho nhau.

Cô cũng thú nhận bản thân rất dở trong việc làm bánh. Vì thế, trong thời gian tới, Lâm Minh dự định sẽ đăng ký một khóa học làm bánh.

Ở tập 11 và 12, gia đình Lâm Minh - Decao bị nhà sản xuất Mẹ siêu nhân cắt sóng do ồn ào.

“Sau khi nhà sản xuất thảo luận với Đài Truyền hình Việt Nam, ê-kíp chương trình Mẹ siêu nhân quyết định lược bỏ những hình ảnh của gia đình Lâm Minh trong tập phát sóng mới nhất vào tối 25/5. Chương trình mong muốn cô sớm lấy lại sự tĩnh tâm sau sự cố vừa xảy ra và bình tĩnh vượt qua thử thách như tinh thần chương trình đang truyền đạt tới khán giả qua từng tập phát sóng”, ê-kíp thông báo.

Ồn ào của vợ chồng Lâm Minh - Decao nổ ra vào tối 24/5. Thời điểm ấy, Lâm Minh ôm con trai livestream trong tình trạng khóc lóc, hoảng loạn. Hành động đó khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với Decao có vấn đề.

Vài giờ sau, người mẫu tiếp tục livestream và cho biết cô không bênh vực người đã có hành vi bạo lực với cô. Tuy nhiên, Lâm Minh không muốn mọi chuyện đi quá xa nên phải lên tiếng.

Decao sau đó có bài đăng xin lỗi và thừa nhận sai lầm khi có hành vi bạo lực với vợ. Song lời xin lỗi của anh không được khán giả chấp thuận. Anh tiếp tục bị phản ứng. Sau đó, Decao khóa trang cá nhân. Về phía Lâm Minh, cô được cho là rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống mới bên con trai.

