Làm gì để yêu lâu mà không chán nhau?

Tò mò có thể là một trong những “gia vị” quan trọng của một mối quan hệ lành mạnh. Có không ít cách để duy trì sự tò mò ấy.

Luôn đặt câu hỏi cho nhau là một trong những điều khiến tình yêu luôn bền chặt. Ảnh: Đức Trung Đào/Pexels.

Cảm giác thân thuộc thường được xem là đích đến của một mối quan hệ bền chặt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình như Elizabeth Earnshaw, những cặp đôi hạnh phúc lại coi đây là một quá trình không ngừng. Họ liên tục tìm hiểu, cập nhật và khám phá lại người bên cạnh theo thời gian.

Tất cả bắt đầu từ một kỹ năng tưởng như rất đơn giản, nhiều người thường làm một cách tự nhiên khi mới yêu nhưng dần bỏ quên sau đó: đặt thật nhiều câu hỏi.

“Nhìn lại thì chuyện tò mò về đối phương có vẻ quá hiển nhiên”, Earnshaw, tác giả cuốn Til Stress Do Us Part (tạm dịch: Đến khi căng thẳng chia lìa đôi ta), nói.

Khi mới gặp một người, chúng ta thường muốn biết họ lớn lên ở đâu, đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống và tình yêu, điều gì khiến họ sợ hãi, điều gì khiến họ cảm thấy được yêu thương. Nhưng sau nhiều năm bên nhau, những cuộc trò chuyện như vậy rất dễ bị xem là không còn quan trọng. Bạn hiểu người ấy. Người ấy cũng hiểu bạn. Vậy còn gì để khám phá?

Câu trả lời ngắn gọn là: còn rất nhiều.

Và nếu bỏ qua điều này, Earnshaw cảnh báo bạn có thể đang bỏ lỡ một cơ hội quý giá để khiến mối quan hệ của mình trở nên lành mạnh hơn.

Vì sao cần khám phá lại người mình yêu?

Hãy thử nghĩ về việc quan điểm, ưu tiên, sở thích và thói quen của bạn đã thay đổi nhiều thế nào trong những năm qua, dù về cơ bản bạn vẫn là chính mình.

Điều tương tự cũng xảy ra với người nằm cạnh bạn mỗi đêm.

Để duy trì sự gần gũi, bạn cần tiếp tục tìm hiểu con người họ ở hiện tại, thay vì chỉ biết phiên bản mà mình từng yêu nhiều năm trước.

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Cortney Warren, tác giả cuốn sách Letting Go of Your Ex (tạm dịch: Buông bỏ người yêu cũ), sự tò mò cũng là một lời mời kết nối. Mỗi câu hỏi mới tạo ra cơ hội để lắng nghe và nhắc người mình yêu rằng: “Em/anh vẫn quan tâm đến anh/em”.

Ngay cả khi đã ở bên nhau hàng chục năm, các cặp đôi có tình cảm bền chặt vẫn tiếp tục khám phá nhau. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels.

Nghiên cứu cũng cho thấy điều này. Một nghiên cứu năm 2017 của nhóm các nhà khoa học tâm lý tại Đại học Harvard (Mỹ) phát hiện khi một người duy trì sự tò mò với đối phương bằng cách đặt những câu hỏi cụ thể và có chiều sâu, họ có xu hướng yêu thích bạn đời hơn. Điều này đồng thời cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu của nhau và mức độ thân mật trong mối quan hệ.

Ngược lại, nếu đánh mất cảm giác tò mò vốn rất tự nhiên trong giai đoạn mới yêu, mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng. Khi thiếu những trải nghiệm mới mẻ, các cặp đôi có nguy cơ đánh mất “tia lửa” ban đầu và rơi vào một vòng lặp quen thuộc, đơn điệu và nhàm chán.

Để tìm lại sự tò mò trong tình yêu

“Chỉ cần hỏi nhau nhiều hơn” không có nghĩa là bạn phải chuẩn bị sẵn một danh sách câu hỏi rồi ngồi “thẩm vấn” người yêu trong bữa tối. Các chuyên gia đưa ra một số cách đơn giản, ít áp lực để hai người tiếp tục khám phá nhau, ngay cả khi đã ở bên nhau hàng chục năm.

Dành thời gian để trò chuyện

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng việc chúng ta quên đặt câu hỏi cho người bên cạnh hiếm khi là một lựa chọn có chủ ý.

“Tôi không nghĩ mọi người thức dậy vào một ngày nào đó và tự nhủ: ‘Ồ, mình không còn quan tâm đến bạn đời nữa’. Mọi người đều bận rộn”, Earnshaw nói.

Vì vậy, chờ đến khi tự nhiên có thời gian rảnh để trò chuyện thường không hiệu quả.

Thay vào đó, Earnshaw cho rằng bạn cần chủ động dành thời gian cho sự tò mò. Ngay cả những buổi tối bạn chỉ muốn nằm im lướt điện thoại, hãy tạo thói quen dành vài phút trước khi đi ngủ để kể cho nhau nghe về ngày hôm đó.

Hoặc dành buổi sáng chủ nhật để cùng đi cà phê và trò chuyện về những điều nhỏ: sở thích mới, một suy nghĩ bất chợt khi đang tắm hay đơn giản là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuối tuần.

Những cuộc trò chuyện không nhất thiết phải sâu sắc mới có ý nghĩa. Ngay cả những câu chuyện đời thường cũng trở nên đáng trân trọng hơn khi bạn thực sự dành sự chú ý cho người đối diện.

Mỗi người cần chủ động dành thời gian cho sự tò mò với đối phương. Ảnh: Toàn Văn/Pexels.

Hỏi về một khoảnh khắc cụ thể, thay vì cả ngày

Những câu hỏi quá rộng thường dẫn đến những câu trả lời chung chung. Đó là lý do những câu mở đầu như “Hôm nay thế nào?” thường không đem lại nhiều điều.

“Mọi người có lẽ sẽ trả lời rằng hôm nay cũng ổn, tệ hoặc chẳng khác mọi ngày.Điều đó lại khiến người đặt câu hỏi phải nghĩ ra một câu hỏi hay hơn vào lần sau”, Earnshaw giải thích.

Thay vì vậy, hãy đi vào một khoảnh khắc cụ thể.

Chẳng hạn: “Điều khó khăn nhất ở chỗ làm hôm nay là gì?”, “Hôm nay có chuyện gì khiến anh/em bất ngờ không?”, “Có điều gì anh/em đang mong đợi trong những ngày tới?”.

Tốt hơn nữa, hãy để những chuyện ngẫu nhiên trong ngày trở thành điểm bắt đầu. Một tin tức mới đọc, một tin nhắn khó hiểu trong nhóm chat hay một ảnh chế hài hước đều có thể mở ra câu hỏi: “Anh/em thấy cái này chưa?” hoặc “Anh/em nghĩ sao về chuyện này?”.

“Những cuộc trò chuyện bắt nguồn từ trải nghiệm chung như vậy rất hữu ích, bởi người kia có thể nói: ‘Không, anh/em chưa xem’. Và bạn sẽ nói: ‘Ôi, để anh/em cho xem’”, Earnshaw nói.

Đừng dừng lại ở câu trả lời đầu tiên

Một danh sách câu hỏi được chuẩn bị sẵn chỉ có thể giúp bạn đến một mức độ nhất định.

Muốn khám phá lại người mình yêu mà không biến cuộc trò chuyện thành một buổi hỏi đáp gượng gạo, điều quan trọng là học cách hỏi tiếp một cách tự nhiên. Và để làm được điều đó, trước hết bạn phải biết lắng nghe.

Nói cách khác, đừng vội kéo câu chuyện của người kia về bản thân mình hoặc lập tức chuyển sang chủ đề khác. Thay vào đó, Warren khuyên hãy nhìn vào mắt đối phương, dành toàn bộ sự chú ý và tiếp tục hỏi dựa trên những gì họ vừa chia sẻ.

Nếu không biết phải hỏi gì tiếp theo, hãy tìm những chi tiết khiến bạn chú ý hoặc phản ứng mạnh của đối phương. Đó thường là dấu hiệu cho thấy câu chuyện còn nhiều điều chưa được nói ra.

Chẳng hạn, khi người yêu phàn nàn về một đồng nghiệp, bạn có thể hỏi những người còn lại trong nhóm phản ứng thế nào. Nếu họ hào hứng kể về một nhà hàng mới, hãy hỏi kỹ hơn: Món nào ngon nhất? Nhà hàng này có gì đặc biệt so với nơi họ từng yêu thích?

Thông thường, chính câu hỏi thứ hai hoặc thứ ba, chứ không phải câu hỏi đầu tiên, mới giúp bạn phát hiện ra điều mình chưa từng biết về người bên cạnh.

Hãy dành những cuộc trò chuyện lớn cho những buổi hẹn hò

Những cuộc trò chuyện về giá trị sống, ước mơ hay những điều không thể thỏa hiệp vẫn rất cần thiết trong một cuộc hôn nhân lâu dài.

Vấn đề là việc nói về những nỗi lo sâu kín nhất hoặc tình trạng của mối quan hệ có thể khá lạc lõng khi hai người đang vừa cất đồ vừa mua về hoặc đánh răng trước khi đi ngủ.

Theo Warren, một số cuộc trò chuyện cần có không gian riêng. Những buổi hẹn hò là thời điểm phù hợp để hai người nói về những câu hỏi như: “Ước mơ cá nhân hoặc sự nghiệp của anh/em bây giờ là gì?”, “Ưu tiên của anh/em trong việc nuôi dạy con đã thay đổi thế nào?”, “Có đam mê, sở thích hay giá trị nào anh/em từng phải gác lại vì những trách nhiệm khác không?”.

Và tất nhiên, hai người cũng cần nói về chính mối quan hệ của mình: “Điều anh/em yêu thích nhất ở mối quan hệ của chúng ta là gì? Chúng ta cần thêm điều gì?”, “Anh/em muốn em/anh hỗ trợ thế nào khi đang trải qua một chuyện khó khăn?”.

Đừng coi những cuộc trò chuyện này là nhiệm vụ nhằm tìm ra một phiên bản hoàn toàn mới, bí mật nào đó của người mình yêu.

“Thực chất, đây là quá trình đánh giá lại”, Warren nói. “Đó là việc cố gắng tìm hiểu người bạn đời của mình là ai, bản thân mình là ai và hai người muốn trở thành một cặp đôi như thế nào theo thời gian”.