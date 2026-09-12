Thấy gì từ mối quan hệ thân thiết giữa vợ và bạn gái cũ của Neymar?

Bruna Biancardi và Carol Dantas bắt đầu mối quan hệ với sự dè chừng. Giờ đây, họ có thể cùng nấu ăn, chăm những đứa trẻ có chung một người cha và nói về quá khứ như chuyện đã qua.

Trong một tập Bru na Cozinha đăng ngày 6/9, Bruna Biancardi, vợ của ngôi sao bóng đá Neymar, mời Carol Dantas, người yêu cũ của Neymar và mẹ của con trai lớn của anh, cùng vào bếp. Hai người làm bánh mì, trong khi Davi Lucca làm cookies. Mavie, Mel và Valentin, con của Carol với người chồng sau, cũng xuất hiện; Neymar thỉnh thoảng góp mặt phía sau máy quay.

Nhìn qua, đây chỉ là một video gia đình của những người nổi tiếng. Nhưng cuộc trò chuyện giữa hai phụ nữ mới là chi tiết đáng chú ý.

Bruna nói thời gian đầu cô cảm nhận được sự dè chừng từ Carol. Theo lời Bruna, Carol chưa biết mối quan hệ giữa cô và Neymar có nghiêm túc hay không. Quan trọng hơn, Carol là mẹ của Davi và phải để con trai tiếp xúc với một người phụ nữ mà cô chưa quen.

“Bạn sẽ nghi ngờ, nhất là khi để con mình ở bên một người mà bạn không biết”, Bruna giải thích trong chương trình. Hai người sau đó nói rằng họ chưa từng thực sự cãi nhau. Khi xuất hiện tin đồn không hay về mối quan hệ giữa họ, cả hai thường tìm đến nhau để nói chuyện trực tiếp.

Từ sự dè chừng ban đầu đến cảnh cùng đứng trong một căn bếp, câu chuyện của Bruna và Carol gợi ra những vấn đề lớn hơn. Sau khi một mối quan hệ kết thúc, gia đình có nhất thiết phải kết thúc theo hay không? Người cũ và người mới sẽ phải ứng xử như thế nào khi nói đến chuyện nuôi dạy con cái?

Giao tiếp, chấp nhận, tôn trọng và đồng cảm

Trong cuốn The Bonus Family Handbook, chuyên gia tư vấn gia đình Jann Blackstone đề xuất cách nhìn khác về những gia đình hình thành sau ly hôn. Bà dùng khái niệm “bonus family” thay cho “stepfamily”, với ý tưởng rằng sự xuất hiện của một người bạn đời mới không nhất thiết phải xóa bỏ những mối quan hệ cũ. Ngược lại, gia đình của đứa trẻ có thể trở thành một mạng lưới rộng hơn.

Blackstone xây dựng phương pháp CARE gồm communication, acceptance, respect và empathy - giao tiếp, chấp nhận, tôn trọng và đồng cảm. Điểm cốt lõi không phải khiến tất cả người lớn trở thành bạn thân mà là tạo đủ tin tưởng để họ có thể phối hợp vì đứa trẻ.

Neymar và vợ Bruna Biancardi cùng nuôi dạy con chung của cả hai và con riêng của ngôi sao bóng đá từ mối quan hệ trước. Ảnh: neymarjr/Instagram.

Nhìn từ góc độ này, điều đáng chú ý trong mối quan hệ giữa Bruna và Carol không phải là họ cùng xuất hiện trong một video. Quan trọng hơn là Carol không cần phải trở thành người ngoài chỉ vì Neymar có một gia đình mới.

Davi vẫn là con chung của Neymar và Carol. Mavie, Mel là con của Neymar và Bruna. Vì vậy, hai gia đình vốn đã có một điểm giao nhau không thể xóa bỏ - những đứa trẻ.

Thay vì cạnh tranh xem ai có vị trí quan trọng hơn, hai người phụ nữ dường như lựa chọn xây dựng một quan hệ đủ tốt để những đứa trẻ có thể gần nhau mà không phải đứng giữa mâu thuẫn của người lớn.

Đây cũng là vấn đề được đề cập trong cuốn sách The Smart Stepmom của tác giả Ron Deal và Laura Petherbridge.

Một trong những khó khăn phổ biến của gia đình tái hôn là người vợ mới có thể cảm thấy mình không thực sự có vị trí. Trong khi đó, người vợ cũ vẫn có ảnh hưởng nhất định vì họ cùng chia sẻ trách nhiệm với con.

Nếu người chồng cố cắt giảm mọi liên hệ với vợ cũ để chứng minh lòng chung thủy với người mới, vấn đề có thể không biến mất. Bởi quan hệ vợ chồng đã kết thúc nhưng quan hệ cha mẹ thì vẫn còn.

Đó là điểm khác biệt quan trọng giữa chia tay một người và chia tay một gia đình. Một người có thể không còn là chồng/vợ của người khác, nhưng vẫn phải là cha/mẹ của đứa trẻ họ có với nhau. Người mới cũng không nhất thiết phải trở thành “cha/mẹ mới” để có vai trò trong cuộc sống của đứa trẻ.

Mối quan hệ lành mạnh hơn có thể bắt đầu từ việc mỗi người hiểu giới hạn của mình.

Đặt lợi ích của trẻ lên trên cái tôi của người lớn

Nữ ca sĩ người Mỹ Mashonda Tifrere từng trải qua một hoàn cảnh tương tự. Sau khi cô ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Swizz Beatz, anh kết hôn với Alicia Keys. Ba người sau đó phải tìm cách cùng chăm sóc Kasseem, con trai của Mashonda và Swizz. Tifrere kể lại hành trình này cuốn sách của mình. Tên cuốn sách - Blend (tạm dịch: Hòa trộn) - đã nói lên cách tiếp cận của tác giả.

Thay vì xem gia đình sau ly hôn như hai hộ gia đình cạnh tranh, họ cố gắng tạo ra một hệ thống trong đó người lớn có thể phối hợp. Tifrere nhấn mạnh giao tiếp, sự kiên nhẫn và khả năng đặt lợi ích của trẻ lên trên cái tôi của người lớn.

Điều này khá gần với hình ảnh Bruna và Carol trong căn bếp. Cả hai không cần phủ nhận quá khứ. Carol vẫn là người từng có quan hệ với Neymar và là mẹ của Davi. Bruna vẫn là vợ hiện tại của Neymar và mẹ của Mavie, Mel. Hai vị trí ấy không cần phải triệt tiêu lẫn nhau.

Cuốn sách "The Bonus Family Handbook" và "Blend" nói về mối quan hệ của những ông bố, bà mẹ sau ly hôn, đã tái hôn trong việc cùng nuôi dạy con chung. Ảnh: Amazon.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của việc đồng nuôi dạy con sau chia tay là người lớn phải tự xử lý mâu thuẫn của mình, thay vì biến trẻ thành người truyền đạt thông điệp. Trong trường hợp của Bruna và Carol, việc hai người nói rằng họ trực tiếp tìm đến nhau khi xuất hiện tin đồn là một chi tiết đáng chú ý.

Với một gia đình có nhiều người lớn và nhiều đứa trẻ như nhà Neymar, điều này càng quan trọng. Một lời nói thiếu kiểm soát có thể khiến trẻ cảm thấy mình phải lựa chọn bên nào, yêu ai nhiều hơn hoặc bảo vệ ai.

Điều đáng nói là không phải gia đình nào sau ly hôn cũng có thể đạt tới mức như Bruna và Carol. Không phải người bạn đời cũ nào cũng muốn trở thành bạn với chồng/vợ mới của đối phương. Không phải ai nào cũng cảm thấy thoải mái khi chồng/vợ tiếp xúc thường xuyên với người cũ. Và không phải mọi cuộc chia tay đều diễn ra trong hòa bình.

Vì vậy, mục tiêu thực tế không nhất thiết là “người cũ và người mới phải hòa thuận”. Mục tiêu trước tiên có thể chỉ là không nói xấu nhau trước mặt trẻ; tôn trọng ranh giới; thống nhất những việc liên quan đến con; giao tiếp trực tiếp khi có vấn đề và không bắt trẻ đứng về một phía.