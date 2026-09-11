Dấu hiệu bạn đời ngoại tình

Nghi ngờ vợ hoặc chồng ngoại tình là một trạng thái không hề dễ chịu. Bạn chưa có đủ bằng chứng để "làm rõ trắng đen" với họ, nhưng nhận thấy cách cư xử bất thường và rất khó tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn, theo VICE.

Bất an không phải bằng chứng

Chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình Figs O’Sullivan chia sẻ với trang Empathi rằng con người có thể cảm nhận được vấn đề từ rất lâu trước khi có thể lý giải nó.

Cảm giác bất an đó không phải bằng chứng cho một cuộc ngoại tình. Nhưng nó là lý do để bạn chú ý đến những gì đã thay đổi, thay vì tiếp tục thuyết phục rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Misty Hardison, luật sư chuyên về luật gia đình tại hãng luật Rosen (Mỹ), chỉ ra một số dấu hiệu thường nên chú ý như: bạn đời đột nhiên giữ điện thoại kín đáo hơn, thường xuyên về muộn mà không giải thích rõ, giảm những cử chỉ thân mật hoặc bắt đầu xảy ra những cuộc tranh cãi dường như không có nguyên nhân.

Một số người ngoại tình lại đi theo hướng ngược lại. Họ bỗng trở nên đặc biệt quan tâm tới bạn đời.

Một người ngoại tình có thể đột nhiên lạnh nhạt, nhưng cũng có thể đặc biệt quan tâm đến bạn đời. Ảnh: Cottonbro studio/Pexels.

Khi nghi ngờ đối phương ngoại tình, phần lớn mọi người đều muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ họ. Nếu mối nghi hoặc ngày càng lớn, Hardison khuyên nên nói chuyện với luật sư trước khi đối chất với bạn đời.

Lý do là việc "phanh phui" quá sớm có thể khiến người kia xóa bằng chứng hoặc thực hiện những hành động mà bạn chưa kịp chuẩn bị để ứng phó. Đây cũng là lúc bạn cần chắc chắn rằng mình nắm được tình hình tài chính của gia đình.

Luật sư ly hôn Cassandra Kalpaxis từng chia sẻ trên tạp chí Body+Soul rằng việc đối chất với một người bạn đời ngoại tình không nhất thiết mang lại cảm giác nhẹ nhõm như nhiều người tưởng tượng.

Một số cặp đôi vẫn tiếp tục ở bên nhau sau khi ngoại tình xảy ra. Những người khác lựa chọn kết thúc mối quan hệ. Vì thế, hãy thu thập những thông tin cần thiết trước, sau đó mới quyết định mình muốn nói gì.

Hiểu động cơ của người trong cuộc

Câu chuyện chiếc điện thoại bỗng dưng khóa mật khẩu, lịch trình dày lên bất thường, những cuộc cãi vã không rõ nguyên do... không phải là điều gì mới trong hôn nhân. Nhưng cách người ta phát hiện ra chúng thì thay đổi so với thế hệ trước. Đây cũng là điểm khởi đầu của cuốn Nội tình của Ngoại tình (tựa gốc: The State of Affairs: Rethinking Infidelity) của nhà trị liệu hôn nhân, gia đình người Bỉ Esther Perel.

Perel chỉ ra rằng ngoại tình ngày nay hiếm khi còn là bí mật tuyệt đối giữa hai người. Trong thời đại mà mỗi cá nhân mang trong túi mình một chiếc điện thoại thông minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thám tử điều tra tình cảm, khi tin nhắn nhầm, ảnh lưu trên đám mây, lịch sử giao dịch ngân hàng hay định vị GPS đều có thể trở thành đầu mối.

Nói cách khác, cảm giác "có gì đó không khớp" mà chuyên gia Figs O'Sullivan mô tả không phải sự đa nghi vô căn cứ, nó là phản ứng hợp lý trước một môi trường mà dấu vết ngoại tình giờ đây dễ để lại, nhưng cũng dễ bị hiểu sai hơn bao giờ hết.

Tác giả/Tác phẩm Nội Tình Của Ngoại Tình (tựa gốc: The State of Affairs: Rethinking Infidelity) Đây không hẳn là cuốn sách chỉ nói về sự phản bội trong tình cảm. Một mối quan hệ bất chính dạy chúng ta rất nhiều thứ về hôn nhân - những gì chúng ta kỳ vọng, những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng cảm thấy mình xứng đáng phải có.

Đóng góp lớn nhất của cuốn sách không nằm ở việc "bắt bài" dấu hiệu, mà ở cách nó gợi ý người đọc nhìn xa hơn danh sách hành vi khả nghi. Theo tác giả, một mối quan hệ vụng trộm thường không chỉ đơn thuần là sự phản bội đạo đức, mà thường bao hàm ít nhất 3 lớp: sự giấu giếm, phản ứng tình dục và sự vấn vương về mặt tình cảm. Bà xem đây là lăng kính để hiểu động cơ và trải nghiệm nội tâm của người trong cuộc, thay vì vội vàng quy mọi chuyện về một phán xét trắng - đen.

Đây cũng là lý do khiến cuốn sách phù hợp với người ở đúng giai đoạn "đang nghi ngờ nhưng chưa đối chất". Nó không hứa hẹn một quy trình xử lý gọn gàng, mà giúp người đọc chậm lại, tách bạch giữa sự thật cần xác minh và câu chuyện nội tâm phức tạp hơn phía sau.

Nội tình của ngoại tình không hẳn là một quyển sách chỉ nói về sự phản bội trong tình cảm. Một mối quan hệ bất chính dạy chúng ta rất nhiều thứ về hôn nhân - những gì chúng ta kỳ vọng, những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng cảm thấy mình xứng đáng phải có.

Rất nhiều người đã viết ra cách ngăn ngừa và chữa lành sau khi sự đã xảy ra nhưng ít ai viết về ý nghĩa và động cơ của các mối quan hệ bất chính. Càng ít hơn nữa những người nói về những điều mà chúng ta có thể học được từ các mối quan hệ và làm thế nào để kiến thức ấy có thể biến đổi và hoàn thiện các mối quan hệ của chúng ta.

"Các mối quan hệ ngoài luồng thì luôn bí mật, và quyển sách này chứa nhiều bí mật", tác giả viết trong lời giới thiệu cuốn sách.