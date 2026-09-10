Chia tay rồi còn làm bạn được không?

Sau chia tay, một số người vẫn giữ liên lạc, trở thành bạn bè, nhưng mối quan hệ này chỉ phù hợp khi cả hai đã bước qua cảm xúc cũ và biết cách thiết lập những ranh giới cần thiết.

Có thể làm bạn với người yêu cũ không?

Đây là câu hỏi gây tranh luận trong nhiều thập kỷ, với những quan điểm trái chiều và những lập luận có cơ sở từ cả hai phía. Với một số người, duy trì tình bạn sau chia tay là dấu hiệu của sự trưởng thành và tôn trọng; với số khác, đó có thể là cách một mối quan hệ chưa thực sự kết thúc. Ranh giới giữa tình bạn và những cảm xúc còn sót lại vì thế không phải lúc nào cũng dễ nhận biết.

Dấu hiệu một người chưa quên người yêu cũ

Nếu người yêu vẫn giữ quan hệ bạn bè với người cũ, bạn có thể tự hỏi liệu họ thực sự đã bước qua mối quan hệ trước đây hay vẫn xem người đó như một người hơn cả bạn bè. Trong trường hợp này, điều quan trọng là thẳng thắn và cởi mở trao đổi với người yêu về bản chất của mối quan hệ bạn bè ấy.

"Bạn nên hỏi lý do họ vẫn liên lạc và mối quan hệ trước đó đã kết thúc bao lâu rồi. Nếu ai đó vừa chia tay người yêu cũ và ngay lập tức trở thành bạn bè mà không có bất kỳ mối liên hệ nào khác, đó là điều đáng lo. Nếu họ chia tay cách đây một thập kỷ và nhiều năm sau mới quyết định làm bạn, đó có thể là một dấu hiệu cần lưu ý, nhưng tôi sẽ không quá lo lắng vì đã thời gian trôi qua đã lâu", Angelika Koch, chuyên gia hẹn hò tại ứng dụng hẹn hò Taimi, nói với VICE.

Ngoài ra, dù đôi khi sự lo lắng hoặc bất an có thể khiến chúng ta phán đoán sai, trực giác thường có thể nhận ra sự tương tác giữa hai người từng yêu nhau.

Có nhiều dấu hiệu để nhận biết một người còn "dây dưa" với người yêu cũ. Ảnh: Pexels.

Theo Koch, nếu ai đó thực sự đã bước qua người yêu cũ, ta sẽ nhận thấy năng lượng giữa họ dường như không còn gắn kết với người đó. Họ không trở nên phấn khích hay khó chịu khi nhắc đến người cũ và cũng không liên tục đề cập đến người đó. Tuy nhiên, nếu họ trở nên phòng thủ khi bị hỏi về người yêu cũ, đó thường là dấu hiệu không tốt, cho thấy họ vẫn còn gắn bó với người đó ở một mức độ nào đó.

Bên cạnh đó, Koch khuyên hãy chú ý đến cách người yêu cư xử với người cũ, tất nhiên không đến mức ám ảnh. Chẳng hạn, hai người có nói chuyện mỗi ngày không? Mỗi lần gặp nhau có những màn trêu ghẹo mang tính tán tỉnh không?

"Nếu bạn nhận thấy người yêu hiện tại liên tục nhắn tin với người cũ, dành nhiều sự tập trung và chú ý cho người cũ hơn bạn, hoặc người cũ liên lạc với họ vào đêm muộn, thì mối quan hệ bạn bè đó có thể đang vượt quá giới hạn", Koch nói.

Vị chuyên gia gợi ý hãy tự hỏi: "Nếu chuyện này xảy ra với người bạn thân nhất của mình, mình có thấy nó không phù hợp không?". Nếu câu trả lời là có, điều đó cho thấy ranh giới đang bị vượt qua.

Đặt ra ranh giới

Nếu người yêu quyết định tiếp tục làm bạn với người cũ sau khi chia tay, hãy thống nhất một số ranh giới rõ ràng để bảo vệ bản thân và mối quan hệ hiện tại.

"Khi hẹn hò với một người có người yêu cũ vẫn nằm trong cùng một nhóm bạn, việc bạn đề nghị họ tránh những tình huống chỉ có hai người với người cũ là hoàn toàn hợp lý. Bạn cũng có thể mong muốn họ minh bạch khi tham gia những buổi gặp mặt nhóm có người cũ", Koch nói.

Theo bà, ranh giới trở thành sự kiểm soát khi một người yêu cầu người yêu phải từ bỏ nhóm bạn chỉ vì người cũ vẫn ở trong đó. "Tình bạn là một hệ thống hỗ trợ quan trọng và bạn không nên mong đợi người yêu rời bỏ cộng đồng của họ vì mình", bà nói.

Nếu nghi ngờ người yêu còn vương vấn người cũ, hãy nói rõ cảm xúc của bản thân và đặt ra ranh giới cho cả hai. Ảnh: Pexels.

Tất nhiên, nếu bạn nhận thấy người yêu hoặc người cũ của họ thiếu tôn trọng bạn và mối quan hệ hiện tại, đó lại là một chuyện khác. Khi ấy, điều quan trọng là phải nói rõ sự khó chịu của mình. Nếu cách ứng xử vẫn không thay đổi, bạn có thể cân nhắc rời đi vì lợi ích của bản thân. Bạn không cần phải dạy người yêu cách tôn trọng mình, cũng không nên phải là người quyết định họ được hoặc không được làm bạn với ai.

"Nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc bất an về mối quan hệ giữa người yêu và người cũ, điều quan trọng là đánh giá xem liệu người kia có đang vượt qua ranh giới hoặc thiếu tôn trọng những giới hạn của mối quan hệ hay không “Nếu bạn nhận thấy người yêu quá thân mật với người cũ, tán tỉnh họ hoặc nhìn họ với ánh mắt đặc biệt, đó là cơ sở để bạn nói chuyện với người yêu về việc điều này đang ảnh hưởng đến bạn như thế nào", Koch giải thích.

Đọc gì về tình yêu, chia tay và người yêu cũ?

Tình yêu, chia tay và cách con người duy trì một mối quan hệ sau khi không còn là người yêu là những chủ đề được nhiều cuốn sách khai thác dưới các góc nhìn khác nhau.

Ví dụ, cuốn Tâm lý học chia tay của Tào Tuyết Mẫn tập trung vào cách con người đối diện với những tổn thương sau khi một mối quan hệ đổ vỡ. Từ góc nhìn tâm lý học và não bộ, tác giả lần lượt đề cập đến những vấn đề thường gặp sau chia tay như cảm giác xấu hổ, oán hận, hối tiếc, bất an khi ở một mình, không thể ngừng theo dõi người cũ hay mong muốn quay lại.

Sách cũng đi sâu vào nguyên nhân khiến một mối quan hệ rạn nứt, đồng thời hướng người đọc nhìn lại bản thân, chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo và xây dựng hệ thống hỗ trợ tâm lý. Phần cuối tập trung vào việc nhìn nhận lại các mối quan hệ thân mật, vượt qua ảnh hưởng của gia đình và chuẩn bị cho một mối quan hệ mới.

Độc giả có thể hiểu hơn, có nhiều góc nhìn mới về các mối quan hệ qua "Tâm lý học chia tay" hay "Tâm lý học mối quan hệ". Ảnh: Nhã Nam, Fahasa.

Trong khi đó, cuốn Tâm lý học mối quan hệ của bác sĩ, tiến sĩ tâm lý học Choi Kwanghyun tìm hiểu những nguyên nhân khiến con người tổn thương trong các mối quan hệ và cách những vết thương từ quá khứ có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta kết nối với người khác.

Tác giả phân tích các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu và đời sống xã hội, đồng thời sử dụng những trường hợp từ quá trình tư vấn tâm lý để lý giải các xung đột và hành vi lặp lại.

Sách đề cập đến nhiều khái niệm như phân tâm học, lý thuyết hệ thống, lý thuyết gắn bó và sang chấn thời thơ ấu, qua đó khuyến khích người đọc nhìn lại bản thân thay vì chỉ tìm nguyên nhân từ đối phương. Từ việc nhận diện những tổn thương cũ, tác giả hướng đến cách xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn.