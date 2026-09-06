Chạy ngay đi nếu người yêu bạn có 4 dấu hiệu này

Một người bước vào mối quan hệ nhưng không thực sự nghĩ đến tương lai lâu dài với đối phương. Họ vẫn tỏ vẻ yêu đương nghiêm túc, nhưng trong lòng chỉ xem nửa kia như người "giữ chỗ" cho đến khi một lựa chọn tốt hơn xuất hiện.

Có một cách gọi dành cho người "bị lừa", đang được bàn luận sôi nổi trên TikTok, là "người yêu dự phòng" (placeholder partner).

Kiểu quan hệ này không nhất thiết có vấn đề nếu cả hai đều hiểu và đồng thuận rằng tình cảm chỉ mang tính tạm thời. Vấn đề nằm ở chỗ một người biết mình không muốn gắn bó, nhưng không nói điều đó với người còn lại, theo The Washington Post.

Ngày càng phổ biến

Các chuyên gia cho rằng văn hóa hẹn hò hiện đại, đặc biệt là ứng dụng hẹn hò, có thể góp phần vào xu hướng này.

Việc liên tục có hàng loạt lựa chọn khiến con người rơi vào "nghịch lý lựa chọn" (paradox of choice): càng nhiều lựa chọn, chúng ta càng khó hài lòng và cam kết với một người.

Một nghiên cứu năm 2019 tại Hà Lan cho thấy khi được xem càng nhiều hồ sơ hẹn hò, người tham gia càng có xu hướng từ chối đối tượng trước mặt. Các ứng dụng hẹn hò cũng dễ tạo cảm giác rằng "ngoài kia còn có người tốt hơn", khiến chúng ta tập trung vào việc tìm kiếm lựa chọn mới thay vì xây dựng mối quan hệ hiện tại.

"Phong cách gắn bó" (attachment style) cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng cam kết. Người có kiểu gắn bó lo âu thường khao khát sự gần gũi nhưng sợ bị bỏ rơi, trong khi người có khuynh hướng gắn bó né tránh lại sợ mất đi sự độc lập khi quá thân mật. Cả hai kiểu này đều có thể khiến một người tìm lý do để không tiến tới cam kết khi mối quan hệ ngày càng sâu sắc.

Một người bước vào mối quan hệ nhưng không thực sự nghĩ đến tương lai lâu dài với đối phương, mà chỉ đang chờ mối "tốt hơn". Ảnh: Lê Minh/Pexels.

Vậy, 4 dấu hiệu bạn chỉ là "người yêu dự phòng" là gì?

Không nói về tương lai: Khi bạn nhắc đến chuyện đi du lịch cùng nhau, tham dự một đám cưới hay những kế hoạch vài tháng tới, họ tỏ ra khó chịu, né tránh hoặc đổi chủ đề. Mối quan hệ dường như chỉ tồn tại ở hiện tại và không có dấu hiệu tiến xa hơn.

Bạn không thực sự bước vào cuộc sống của họ: Sau nhiều tháng bên nhau, bạn vẫn chưa gặp bạn bè hoặc gia đình họ. Họ cũng thường tìm lý do để không tham gia những dịp quan trọng với gia đình, bạn bè của bạn.

Họ vẫn để mắt đến những lựa chọn khác: Họ thường xuyên tìm cơ hội tán tỉnh hoặc trò chuyện thân mật với người khác, như thể vẫn muốn giữ các lựa chọn khác mở. Nếu một người liên tục chú ý đến những người xung quanh nhưng lại không dành nhiều sự quan tâm cho bạn, đó có thể là dấu hiệu đáng lưu ý.

Họ lúc nồng nhiệt, lúc cách xa: Có thời điểm họ lạnh nhạt suốt nhiều ngày hoặc nhiều tuần, sau đó bất ngờ quay lại quan tâm như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn liên tục bỏ qua hành vi này hoặc tự thuyết phục rằng mọi chuyện không nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không phải mọi sự thiếu chắc chắn đều đồng nghĩa với việc bạn là người yêu tạm thời. Đôi khi hai người chỉ có tốc độ tiến triển khác nhau: một người muốn tiến nhanh hơn, trong khi người kia cần nhiều thời gian để sẵn sàng cho cam kết lâu dài.

Cách tốt nhất để biết mình đang ở đâu là hỏi thẳng đối phương về cảm nhận của họ đối với mối quan hệ và thực sự lắng nghe câu trả lời.

Những cuộc trò chuyện này có thể khiến chúng ta lo lắng, nhưng vẫn tốt hơn việc liên tục sống trong cảm giác không biết mình có ý nghĩa thế nào với người kia.

Hiểu về cách yêu

Một mối quan hệ kiểu này đều tai hại với cả hai. Người bị giữ ở vị trí dự phòng mất cơ hội gặp đối tượng thực sự muốn gắn bó với mình. Trong khi đó, người giữ đối phương làm "phương án tạm thời" cũng có thể bỏ lỡ cơ hội xây dựng một mối quan hệ viên mãn.

Các nhà tâm lý học cho rằng chúng ta thường nghĩ tình yêu dẫn đến cam kết, nhưng đôi khi điều ngược lại mới đúng. Cảm giác yêu mến và tình yêu có thể phát triển sau khi hai người quyết định cam kết với nhau.

Vì vậy, thay vì luôn chờ đợi một người "tốt hơn" xuất hiện, người có xu hướng giữ đối phương làm lựa chọn tạm thời có thể thử nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại. Sự cam kết có thể mở ra cơ hội cho một kết nối sâu sắc hơn. Điều quan trọng là cả hai cần thành thật và nhìn thẳng vào điều mình thực sự muốn.

Và để hiểu rõ hơn vì sao mỗi người có cách yêu, kết nối và cam kết khác nhau, bạn có thể tìm đọc Gắn bó yêu thương - Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một tình yêu trọn vẹn của bác sĩ tâm thần, nhà thần kinh học Amir Levine và nhà tâm lý học Rachel Heller.

Nếu bạn luôn hoài nghi đối phương có yêu mình không, luôn tự hỏi vì sao tình yêu của bạn có quá nhiều bão tố, cảm thấy quá xa cách dù ở bên cạnh người mình yêu, cảm thấy bị đối xử tệ bạc nhưng vẫn không thể chia tay... đây chính là cuốn sách dành cho bạn.

Tác giả/Tác phẩm Gắn bó yêu thương - Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một tình yêu trọn vẹn (tựa gốc: Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find - and Keep - Love) Cuốn sách dựa trên thuyết gắn bó (attachment theory), lý giải cách những kiểu gắn bó khác nhau - từ an toàn, lo âu đến né tránh - ảnh hưởng đến cách chúng ta lựa chọn người yêu, tìm kiếm sự gần gũi và xây dựng mối quan hệ. Những kiến thức này giúp mỗi người nhận ra mình đang mong đợi điều gì trong tình yêu, vì sao đôi khi lại sợ sự gắn kết hoặc liên tục giữ khoảng cách với người mình yêu… để từng bước xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.

Theo nghiên cứu của hai tác giả, con người có 3 chiến lược gắn bó chính: An toàn, lo âu, né tránh.

An toàn: Những người có chiến lược gắn bó an toàn sẽ thoải mái khi thể hiện sự quan tâm và tình cảm của mình. Họ cũng thoải mái khi ở một mình và độc lập. Họ có thể sắp xếp sự ưu tiên cho những mối quan hệ trong cuộc sống một cách đúng đắn. Gắn bó an toàn được hình thành từ thời thơ ấu của những đứa trẻ thường xuyên được đáp ứng các nhu cầu, cũng như nhận được tình cảm và yêu thương.

Lo âu: Người thuộc kiểu gắn bó lo âu thường bồn chồn và áp lực với những mối quan hệ của mình. Họ cần sự đảm bảo liên tục từ đối phương. Họ gặp khăn khi ở một mình hay độc thân. Phụ nữ thường thuộc kiểu lo âu hơn phái nam. Chiến lược gắn bó lo âu hình thành từ thời thơ ấu của những đứa trẻ thiếu hụt tình yêu thương và sự quan tâm.

Né tránh: Người thuộc kiểu gắn bó né tránh cực kỳ độc lập, tự cường và thường không thích sự thân mật. Họ sợ những mối ràng buộc và rất giỏi dùng lý trí để thoát khỏi những tình huống thân mật. Phái nam dễ thuộc kiểu né tránh hơn phụ nữ. Chiến lược né tránh được hình thành từ thời thơ ấu của những đứa trẻ chỉ được đáp ứng nhu cầu khi những nhu cầu khác bị bỏ bê (ví dụ được cho ăn thường xuyên, nhưng không được bế ẵm đầy đủ).

Khi biết mình thuộc kiểu gắn bó nào, bạn sẽ biết được cách để làm cho mối quan hệ ngày càng phát triển và có thêm sự tin tưởng, an toàn để đi đến bến bờ hạnh phúc như mong muốn.