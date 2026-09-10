Thời của trai ngoan đã đến?

Từng bị xem là quá mềm mỏng, kiểu đàn ông nhiệt tình, hay thể hiện tình cảm và sẵn sàng chiều người yêu lại được ưa chuộng thông qua cách gọi gắn với loài chó "golden retriever".

Hình mẫu “golden retriever men” đề cao sự nhiệt tình và cởi mở trong cách đàn ông thể hiện tình cảm. Ảnh: Eduardo Munoz/Reuters.

"Golden retriever men" đang trở thành cách gọi vui dành cho những người đàn ông có tính cách giống chú chó golden retriever: giàu tình cảm, nhiệt tình, thân thiện, trung thành và không ngại thể hiện sự ngưỡng mộ với bạn đời. Hình mẫu này đối lập với kiểu đàn ông lạnh lùng, thống trị thường xuất hiện trong các cuộc tranh luận về nam tính trên mạng, theo Telegraph.

Không cần lạnh lùng mới hấp dẫn

Sarah-Louise Ryan, chuyên gia trị liệu quan hệ và mai mối, nhận thấy nhiều phụ nữ tìm kiếm một người biết chủ động theo đuổi, khiến họ cảm thấy khao khát và có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

“Golden retriever men” là cách gọi vui dành cho kiểu đàn ông nhiệt tình, cởi mở và không ngại thể hiện tình cảm. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Điều này phần nào khác với hình mẫu "bad boy" (trai hư) từng phổ biến trong văn hóa đại chúng, nơi sự khó gần, bất cần hay khó đoán thường được xem là yếu tố tạo nên sức hút.

Với người đàn ông "golden retriever", cảm giác an toàn lại trở thành một phần của sự hấp dẫn. Người yêu không phải liên tục suy đoán xem đối phương có thực sự quan tâm hay đang cố tình giữ khoảng cách.

Patrick Fagan, chuyên gia khoa học hành vi, cho rằng những biểu hiện như vậy khác với kiểu nam tính xuất phát từ sự bất an, trong đó thành công hoặc vị thế của phụ nữ có thể bị xem là mối đe dọa.

Theo Fagan, sức hút của tâm lý "golden retriever" nằm ở sự tự tin và khả năng quan tâm đến người khác mà không cần dùng quyền lực để khẳng định vị trí của mình.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một cách gọi trên mạng xã hội, không phải thuật ngữ tâm lý. Một người thể hiện tình cảm nhiều cũng không mặc nhiên đồng nghĩa với một người yêu tốt.

Một kiểu nam tính khác

Anna Pointer, cây bút từ Telegraph, không chỉ mô tả người đàn ông kiểu "golden retriever" qua những màn thể hiện tình cảm. Travis Kelce được đưa vào như một ví dụ cho kiểu đàn ông không xem việc ngưỡng mộ người yêu là điều làm giảm vị thế của mình.

Pointer cũng là tác giả Taylor in Love, cuốn sách 304 trang tập trung vào câu chuyện tình cảm của Taylor Swift và Travis Kelce. Chuyện tình với cầu thủ bóng bầu dục được Pointer đặt trong hành trình dài hơn về một người phụ nữ đã có sự nghiệp và vị trí riêng trước khi bước vào mối quan hệ này.

Trong cách Pointer mô tả trai ngoan, điều đáng chú ý không nằm ở việc người đàn ông phải liên tục chiều chuộng bạn gái. Hình mẫu này gần với một người không ngại bộc lộ sự quan tâm, chủ động thể hiện tình cảm và sẵn sàng cổ vũ cho người mình yêu.

Travis Kelce được xem là hình mẫu của người đàn ông yêu chiều bạn gái. Ảnh: taylorswift/Instagram.

Pointer đặc biệt nhấn mạnh việc một người đàn ông có thể công khai ngưỡng mộ trí thông minh hoặc thành công của bạn đời. Với bà, đây là điểm khác biệt đáng kể giữa "golden retriever men" và kiểu nam tính coi mối quan hệ như một cuộc cạnh tranh vị thế.

Anna Pointer không phải người đầu tiên đặt câu hỏi về việc đàn ông cần thể hiện nam tính như thế nào. Trong Reinventing Masculinity: The Liberating Power of Compassion and Connection (tạm dịch: Tái định nghĩa nam tính: Sức mạnh giải phóng của lòng trắc ẩn và sự kết nối), nhà tâm lý học Edward M. Adams và tác giả Ed Frauenheim cũng đặt vấn đề với những khuôn mẫu nam tính truyền thống.

Hai tác giả gọi mô hình này là "Confined Masculinity" - kiểu nam tính bị giới hạn bởi những yêu cầu như phải mạnh mẽ, cạnh tranh, tự chủ và kiểm soát cảm xúc. Theo nhóm tác giả, cách định nghĩa đó khiến đàn ông có ít lựa chọn hơn trong cách thể hiện bản thân và xây dựng các mối quan hệ. Cả hai đề xuất người đàn ông cần "giải phóng tính nam", một cách tiếp cận rộng hơn, vẫn giữ những phẩm chất như trách nhiệm hay bản lĩnh nhưng bổ sung sự quan tâm, hợp tác và khả năng bộc lộ cảm xúc.

Việc xây dựng hình mẫu này xoay quanh 5 yếu tố, gồm tò mò, can đảm, trắc ẩn, kết nối và cam kết. Lòng trắc ẩn hay sự nhạy cảm về cảm xúc không phải những phẩm chất khiến một người đàn ông kém nam tính. Ngược lại, đó có thể là một phần của cách một người trưởng thành xây dựng quan hệ với người khác.

Adams và Frauenheim cũng không cho rằng đàn ông phải từ bỏ những đặc điểm truyền thống để trở nên "mới". Họ cho rằng nam tính có thể được mở rộng thay vì thay thế: một người đàn ông vẫn có thể quyết đoán, có tham vọng và độc lập, đồng thời biết lắng nghe, quan tâm và duy trì kết nối với người khác.