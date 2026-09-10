Vì sao mối tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào gây tranh luận?

Đầu xuân tươi sáng do Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đóng chính liên tục tăng nhiệt, trong khi bộ phim tình cảm công sở Trang khang khải kỳ lục của Thái Văn Tịnh và Hàn Đông Quân cũng bất ngờ được chú ý trở lại sau 3 năm lên sóng. Hai bộ phim có điểm chung khi cùng kể về những người trẻ rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp và vướng vào những chuyện tình nhiều giằng co.

Riêng Đầu xuân tươi sáng nhanh chóng tạo sức hút nhờ câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật có tính cách và hoàn cảnh rất khác nhau. Phim lọt top 10 bảng xếp hạng truyền hình tuần tại 22 thị trường. Netflix xác nhận tác phẩm đạt 2,4 triệu lượt xem trong tuần đầu và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu.

Nhưng bên cạnh những lời khen, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) và Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) cũng tạo ra nhiều tranh luận. Có người bị cuốn hút bởi cách hai nhân vật yêu nhau, trong khi người khác chú ý đến những điều khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng.

Khi yêu nhau nhưng không tìm được tiếng nói chung

Đầu xuân tươi sáng xoay quanh Thượng Chi Đào, một nhân viên công sở mới vào nghề, và Loan Niệm, giám đốc sáng tạo 28 tuổi, tài năng nhưng lạnh lùng và khó bộc lộ cảm xúc.

Thượng Chi Đào bước vào công ty khi còn trẻ, ít kinh nghiệm và có hoàn cảnh bình thường. Trong khi đó, Loan Niệm là người có vị trí cao, có tiếng nói trong công việc của cô.

Hai người cũng có thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm. Trong quá trình yêu nhau, họ nhiều lần không nói trực tiếp điều mình mong muốn, dẫn đến những hiểu lầm và khoảng cách.

Một khái niệm thường được nhắc đến khi nghiên cứu các mối quan hệ là kiểu gắn bó. Gắn Bó Yêu Thương (Attached) của Amir Levine và Rachel Heller giải thích rằng con người có thể có những cách khác nhau để tìm cảm giác an toàn trong tình yêu. Một số người cần sự gần gũi và xác nhận tình cảm thường xuyên. Một số khác lại có xu hướng tạo khoảng cách khi cảm thấy mối quan hệ trở nên quá gần hoặc gây áp lực.

Khi hai cách phản ứng khác nhau gặp nhau, một vòng lặp có thể xuất hiện: một người muốn được gần hơn, người kia lùi lại; sự xa cách tiếp tục khiến người còn lại bất an và muốn tìm kiếm sự xác nhận.

Khái niệm này có thể được dùng để phân tích những tình huống trong Đầu Xuân Tươi Sáng, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể xác định Loan Niệm hay Thượng Chi Đào thuộc một kiểu gắn bó cụ thể. Các nhân vật trong phim được xây dựng theo kịch bản, trong khi tâm lý của một người ngoài đời cần được nhìn từ nhiều yếu tố khác nhau.

Những khoảnh khắc lạnh nhạt xen kẽ với cảnh thân mật khiến người xem liên tục chờ đợi lần hòa giải tiếp theo. Ảnh: Weibo.

Bộ phim cũng đặt ra vấn đề về sự khác biệt giữa góp ý và gây áp lực. Loan Niệm thường phê bình Thượng Chi Đào và đặt ra những kỳ vọng đối với cô. Trong một mối quan hệ, việc góp ý hoặc mong người kia tiến bộ không tự động được xem là hành vi kiểm soát. Điều cần xem xét là cách góp ý diễn ra như thế nào, có lặp lại hay không và người nhận có còn cảm thấy mình được tôn trọng, có quyền quyết định hay không.

Đây là vấn đề được đề cập trong Thao Túng Tâm Lý - Nhận Diện, Thức Tỉnh Và Chữa Lành Những Tổn Thương Tiềm Ẩn của Shannon Thomas. Cuốn sách tập trung vào những hình thức lạm dụng tâm lý khó nhận biết, trong đó một người có thể bị kiểm soát, hạ thấp hoặc dần nghi ngờ chính cảm nhận của mình.

Ranh giới giữa yêu thương và gây áp lực

Những mối quan hệ nhiều mâu thuẫn thường tạo ra nhiều tình huống để câu chuyện tiếp tục phát triển. Với Đầu Xuân Tươi Sáng, những lần chia tay, đoàn tụ và thay đổi trong cách hai nhân vật đối xử với nhau trở thành một phần quan trọng của diễn biến phim.

Tuy nhiên, cách một mối quan hệ được xây dựng để tạo kịch tính trên màn ảnh không nhất thiết phản ánh cách một mối quan hệ nên diễn ra ngoài đời.

Hai cuốn sách trên đưa ra hai hướng tiếp cận khác nhau. Gắn Bó Yêu Thương tập trung vào nhu cầu gắn kết và cảm giác an toàn trong tình yêu. Qua đó, người đọc có thể hiểu vì sao hai người có tình cảm với nhau vẫn có thể phản ứng rất khác trước sự xa cách hoặc bất an.

Trong khi đó, Thao Túng Tâm Lý chú ý đến những hành vi làm suy giảm sự tự tin và quyền tự chủ của một người. Góc nhìn này giúp phân biệt giữa những bất đồng thông thường và những kiểu cư xử có khả năng gây tổn thương nếu kéo dài.

Tác giả/Tác phẩm Thao Túng Tâm Lý - Nhận Diện, Thức Tỉnh Và Chữa Lành Những Tổn Thương Tiềm Ẩn (Healing from Hidden Abuse: A Journey Through the Stages of Recovery from Psychological Abuse) Sách tập trung vào những hình thức lạm dụng tâm lý khó nhận ra trong các mối quan hệ, khi một người dần bị kiểm soát, hạ thấp hoặc khiến họ nghi ngờ chính cảm nhận của mình. Cuốn sách đi qua quá trình nhận diện tổn thương, hiểu tác động của nó và từng bước phục hồi, từ đó giúp người đọc có thêm góc nhìn để nhận biết những mối quan hệ không lành mạnh.

Hai cuốn sách vì thế có thể được đặt cạnh những gì diễn ra giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Gắn Bó Yêu Thương nói về nhu cầu được kết nối và cảm giác an toàn trong tình yêu, còn Thao Túng Tâm Lý đi sâu vào những hành vi kiểm soát, hạ thấp hoặc làm người khác dần mất niềm tin vào chính mình.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, những khác biệt về tính cách, hoàn cảnh và vị trí công việc khiến mối quan hệ của hai nhân vật nhiều lần rơi vào thế giằng co. Có lúc họ tìm cách đến gần nhau, có lúc lại tạo khoảng cách. Những điều không được nói ra cũng trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn kéo dài.

Đó cũng là những chi tiết khiến câu chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào có nhiều lớp để theo dõi. Khi đặt cạnh các khái niệm về gắn bó và thao túng tâm lý, những hành động của nhân vật có thể được nhìn từ nhiều góc độ đa chiều hơn.