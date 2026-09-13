Dấu hiệu đàn ông hết yêu không nằm ở việc ít nhắn tin

Những thay đổi trong cách một người phản ứng trước xung đột, chia sẻ cảm xúc và hình dung tương lai có thể hé lộ khoảng cách đang lớn dần trong tình yêu.

Việc yêu hay không của đàn ông thể hiện ở chuyện anh ấy còn muốn kết nối và đầu tư vào mối quan hệ hay không. Ảnh minh họa: The Early Spring/Netflix.

Một người đàn ông ít nhắn tin, không còn thường xuyên tặng quà hay thích ở một mình chưa chắc đã hết yêu. Điều đáng chú ý hơn là anh ta có còn muốn kết nối và đầu tư vào mối quan hệ hay không.

Trong What Makes Love Last? (tựa Việt: Khoa học về lòng tin), nhà tâm lý học John Gottman và tác giả Nan Silver cho rằng tình yêu được duy trì bởi nhiều tương tác nhỏ trong đời sống hàng ngày. Gottman đặc biệt quan tâm đến những “bids for connection” - lời mời kết nối như kể một câu chuyện, hỏi han, chia sẻ cảm xúc hay rủ đối phương cùng làm một việc.

Không còn quan tâm đến những chuyện nhỏ

Cô ấy kể chuyện ở công ty, anh chỉ đáp “ừ”. Cô than mệt, anh không hỏi thêm. Những điều tưởng như vụn vặt lại là cách hai người duy trì sự gần gũi.

Một vài lần bỏ lỡ không nói lên điều gì. Nhưng nếu một người liên tục phớt lờ những lời mời kết nối, không còn tò mò về cuộc sống của đối phương, khoảng cách cảm xúc có thể đang hình thành.

Trong The Seven Principles for Making Marriage Work (tựa Việt: 7 Bí Quyết Giúp Hôn Nhân Hạnh Phúc), Gottman cũng nhấn mạnh vai trò của những tương tác nhỏ như vậy trong việc duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Cãi nhau không đồng nghĩa với hết yêu. Điều đáng lo hơn là một người không còn muốn sửa chữa mối quan hệ. Anh ta không muốn nói chuyện sau xung đột, không quan tâm vấn đề được giải quyết thế nào hoặc liên tục né tránh những cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Gottman gọi một trong những kiểu phản ứng này là stonewalling - rút khỏi tương tác, không phản hồi hoặc khép kín trước đối phương. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hành vi này đôi khi xuất phát từ việc một người bị quá tải cảm xúc, chứ không nhất thiết đồng nghĩa với hết yêu.

Từ thất vọng thành thờ ơ

Một nghịch lý trong tình yêu là thờ ơ đôi khi đáng chú ý hơn cãi vã. Khi còn kỳ vọng, một người vẫn có thể tức giận vì muốn đối phương thay đổi. Khi đã không còn quan tâm, họ có thể chẳng muốn tranh luận nữa.

Gottman xác định bốn kiểu giao tiếp tiêu cực thường gây tổn hại cho mối quan hệ: chỉ trích, khinh miệt, phòng thủ và rút khỏi tương tác. Trong đó, khinh miệt - thể hiện qua chế giễu, coi thường hoặc đặt mình cao hơn đối phương - đặc biệt nguy hiểm đối với mối quan hệ.

Hai cuốn sách chia sẻ bí quyết giao tiếp hiệu quả hơn trong tình yêu, hôn nhân. Ảnh: Fahasa, Tia sách.

Không còn nghĩ về “chúng ta”

Một dấu hiệu khác là tương lai chung dần biến mất khỏi những cuộc trò chuyện. Những kế hoạch từng được nói đến cùng nhau không còn được nhắc tới. Khi đối phương muốn bàn về tương lai, anh ta né tránh hoặc tỏ ra không quan tâm.

Trong Hold Me Tight (tựa Việt: Ôm chặt lấy em: Bảy chuyện trò cho một đời yêu), nhà tâm lý học Sue Johnson tiếp cận tình yêu từ lý thuyết gắn bó, nhấn mạnh nhu cầu được kết nối và cảm thấy an toàn trong mối quan hệ. Khi một người liên tục rút lui về mặt cảm xúc, sự gắn kết giữa hai người có thể suy yếu.

Không phải cứ lạnh nhạt là hết yêu

Không có hành vi đơn lẻ nào đủ để kết luận một người đã hết tình cảm. Ít nhắn tin có thể vì công việc. Muốn ở một mình có thể vì căng thẳng. Không thích nói chuyện ngay sau khi cãi nhau có thể đơn giản vì cần thời gian bình tĩnh.

Điều đáng chú ý là một chuỗi thay đổi kéo dài, từ không còn tò mò về đối phương, liên tục bỏ qua những lời mời kết nối, không muốn dành thời gian cho đến né tránh giải quyết xung đột và không còn cố gắng xây dựng tương lai chung.

Vì thế, thay vì hỏi “Anh ấy còn yêu mình không?”, một câu hỏi thực tế hơn có thể là: “Anh ấy còn đang đầu tư vào mối quan hệ này không?”. Nếu câu trả lời ngày càng nghiêng về “Không”, vấn đề có thể không nằm ở một tin nhắn chưa được trả lời, mà ở sự mất kết nối đã diễn ra trong thời gian dài.