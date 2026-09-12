Hẹn hò 10 phút, chọn người yêu như tuyển dụng ở Hàn Quốc

Thời gian là tiền bạc. Khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, người trẻ Hàn Quốc tìm kiếm tình yêu theo cách hiệu quả hơn, nhưng cũng được sàng lọc kỹ hơn.

“Ding! Hết 10 phút, vui lòng đổi chỗ”.

Tiếng chuông vang lên, những người tham gia một buổi rotation sogaeting - hình thức hẹn hò xoay vòng kiểu Hàn Quốc - đứng dậy chuyển sang đối tượng tiếp theo. Trong vài giờ, một người có thể lần lượt trò chuyện với hàng chục người lạ trước khi chọn ra những người muốn tiếp tục liên lạc, theo Korea JoongAng Daily.

Mỗi cuộc gặp chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút. Trước khi bắt đầu, người tham gia thường được cung cấp những thông tin cơ bản về đối phương như tuổi, nơi sống, nghề nghiệp, chiều cao, tôn giáo và hình mẫu lý tưởng.

Phụ nữ thường ngồi cố định, trong khi nam giới lần lượt di chuyển giữa các bàn.

Đây là một biến thể hiện đại của sogaeting, hình thức xem mắt đã tồn tại lâu trong xã hội Hàn Quốc. Trong cuốn sách Hàn Quốc: Quốc gia gây sững sờ (Korea: The Impossible Country), nhà báo Daniel Tudor dành một phần để giải thích cách người Hàn Quốc tìm kiếm bạn đời và vì sao việc mai mối ở nước này không đơn thuần là chuyện của hai cá nhân.

Từ bà mai đến hẹn hò 10 phút

Theo Tudor, tại Hàn Quốc, quan niệm về hôn nhân chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo, trong đó sự hòa hợp của gia đình và xã hội được coi trọng. Vì vậy, người được lựa chọn làm bạn đời không chỉ cần phù hợp với cá nhân mà còn được kỳ vọng tương thích với gia đình và môi trường xã hội của họ.

Điều này gắn với khái niệm inmaek - mạng lưới những người có sự tương đồng về xuất thân, sở thích hoặc các mối quan hệ xã hội.

Từ đó hình thành jungmae, hay mai mối. Theo cuốn sách, khi con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng, cha mẹ có thể tìm đến những phụ nữ chuyên làm công việc này. Những jungmae thường là các phụ nữ lớn tuổi, có nhiều mối quan hệ trong cộng đồng.

Một bà mối có thể sở hữu danh sách những người độc thân kèm hình ảnh và thông tin cá nhân. Khi có khách hàng, bà lựa chọn một đối tượng được cho là phù hợp, sắp xếp hai người gặp nhau. Nếu cả hai có thiện cảm và gia đình đồng ý, họ có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Nhiều thanh niên nam nữ tụ tập tại một quán cà phê ở Seoul để tham gia sự kiện hẹn hò tốc độ. Ảnh: Talk Blossom.

Những cuộc hẹn do người mai mối sắp xếp được gọi là seon. Không chỉ các bà mối chuyên nghiệp, những ajumma - phụ nữ trung niên - có mạng lưới quan hệ rộng cũng có thể đứng ra giới thiệu người độc thân.

Thậm chí, người làm mai có thể nhận tiền khi giới thiệu thành công. Tudor dẫn trường hợp một người quen của ông nhận 3 triệu won sau khi mai mối cho một cặp đôi. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này ly dị một năm sau đó và người mai mối bị yêu cầu trả lại tiền.

Những chi tiết này cho thấy việc tìm kiếm bạn đời ở Hàn Quốc từ lâu đã có một mức độ tổ chức nhất định. Các cuộc hẹn xoay vòng ngày nay chỉ đang đưa cách làm ấy sang một hình thức nhanh và hiện đại hơn.

Quy mô một sự kiện có thể từ 4 người mỗi bên đến hơn 100 người. Sau khi hoàn thành các lượt trò chuyện, mỗi người bí mật chọn khoảng 2-3 đối tượng mà họ muốn tìm hiểu thêm. Chỉ những người lựa chọn lẫn nhau mới được trao đổi số điện thoại.

Một số sự kiện có giá khoảng 30.000 won (580.000 đồng) mỗi lần tham gia. Người đăng ký thậm chí có thể phải cung cấp giấy xác nhận việc làm, ảnh cá nhân hoặc các thông tin khác để ban tổ chức kiểm tra.

Yang Bo-hyeon, nhà sáng lập công ty mai mối Love Matching, cho biết các sự kiện của đơn vị diễn ra từ thứ năm đến chủ nhật tại Seoul, thu hút khoảng 400 người mỗi tuần với tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng.

Người nước ngoài cũng ngày càng tham gia, nhưng hồ sơ việc làm được kiểm tra để loại những người chỉ đến Hàn Quốc du lịch.

Buổi hẹn hò xoay vòng diễn ra tại một quán bar ở Seoul. Ảnh: Love Matching.

Mai mối trở thành ngành kinh doanh

Sogaeting không phải hình thức mai mối mới. Theo Hàn Quốc: Quốc gia gây sững sờ, khi ngày càng nhiều người trẻ rời quê lên thành phố từ những năm 1960 và 1970, họ bắt đầu tìm những cách tự nhiên hơn để làm quen.

Một trong những hình thức phổ biến là sogaeting. Đây là từ ghép giữa sogae - giới thiệu - và âm cuối của từ meeting trong tiếng Anh.

Trong một buổi sogaeting, hai người muốn làm quen sẽ đi cùng một người bạn của mỗi bên đến quán cà phê. Bốn người trò chuyện cùng nhau, sau đó hai người bạn mai mối rời đi vào thời điểm thích hợp, để lại hai người được giới thiệu tiếp tục tìm hiểu.

Sau buổi gặp, đôi nam nữ có thể cùng đi ăn trong khi hai người bạn chờ tin nhắn, thường là lời cảm ơn hoặc hỏi xem cuộc gặp diễn ra thế nào.

Cách mai mối này tạo ra một điểm khác biệt đáng chú ý là người được giới thiệu không hoàn toàn phải tự mình bước vào một cuộc hẹn với người xa lạ. Họ có một người quen đứng giữa, giúp cuộc gặp bớt khó xử.

Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội, mai mối ngày càng trở thành một ngành dịch vụ chuyên nghiệp.

Love Matching ghi nhận doanh thu tăng từ 150 triệu won ( 2,8 tỷ đồng ) năm 2022 lên khoảng 600 triệu won ( 11,5 tỷ đồng ) vào năm 2025, với hơn 55.000 lượt tham dự. Theo công ty, hơn 300 cặp đôi đã kết hôn trong hai năm đầu của chương trình.

Các hình thức mới cũng liên tục xuất hiện. Người trẻ có thể tham gia những buổi mai mối kết hợp với hoạt động chung như uống rượu, nấu ăn hoặc chơi board game. Có cả saju-ting, trong đó người tham gia dựa vào ngày giờ sinh và thuật xem vận mệnh saju để tìm người được cho là tương hợp.

Hẹn hò xoay vòng được nhiều người trẻ Hàn Quốc lựa chọn vì tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao. Ảnh: Love Matching.

Với nhiều người tham gia, sức hút lớn nhất của hẹn hò xoay vòng là tiết kiệm thời gian. Kang, một nhân viên văn phòng 35 tuổi, cho biết một buổi xem mắt thông thường có thể kéo dài 2-3 tiếng, trong khi dịch vụ mai mối chuyên nghiệp có giá hàng triệu won.

Với hẹn hò xoay vòng, anh có thể gặp nhiều người trong cùng một khoảng thời gian rồi tự quyết định ai là người mình muốn tiếp tục liên lạc.

Kim, 28 tuổi, lại thích hình thức này vì nó làm giảm áp lực khi từ chối một người. Khi được bạn bè giới thiệu, cô thường cảm thấy có lỗi nếu không muốn tiếp tục mối quan hệ. Trong một sự kiện hẹn hò xoay vòng, việc không được lựa chọn đơn giản được xem là một phần của cuộc chơi.

“Tôi không phải từ chối bất kỳ ai, và cũng không phải để ai từ chối mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái”, cô nói.

Cách tiếp cận này phần nào lý giải sức hút của những dịch vụ hẹn hò có tính sàng lọc tại Hàn Quốc. Người tham gia không cần dành nhiều buổi tối để lần lượt tìm hiểu từng người. Họ có thể gặp nhiều đối tượng, nhanh chóng loại bỏ những người không phù hợp rồi tập trung vào một vài lựa chọn.

Nhưng đây cũng chính là điểm khiến các chuyên gia lo ngại.

Kwak Keum-joo, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul, cho rằng thế hệ trẻ Hàn Quốc lớn lên trong một môi trường cạnh tranh cao, nơi con người thường xuyên bị đánh giá và phân loại.

Khi tư duy này được đưa vào chuyện tình cảm, việc lựa chọn bạn đời có thể dần giống quá trình lựa chọn một sản phẩm. Những tiêu chí có thể đo đếm như thu nhập, nghề nghiệp, chiều cao hay tài sản trở nên dễ dàng đưa vào danh sách so sánh, trong khi những yếu tố khó định lượng hơn của một mối quan hệ có nguy cơ bị xem nhẹ.

Điều này cũng không hoàn toàn xa lạ với hình thức mai mối truyền thống. Trong cuốn sách của Tudor, các cuộc seon vốn đã có sự tham gia của gia đình, người quen và người mai mối. Người được giới thiệu được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, từ gia đình, học vấn, công việc đến các mối quan hệ xã hội.

Khác biệt là ngày nay, những tiêu chí ấy có thể được chuyển thành hồ sơ, bộ lọc và những cuộc gặp kéo dài đúng 10 phút.

Không hết nhu cầu yêu, chỉ đổi cách hẹn hò

Sự phát triển của các hình thức hẹn hò có tính sàng lọc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc trải qua nhiều năm tỷ lệ kết hôn và sinh thấp.

Năm 2022, tỷ lệ kết hôn của nước này giảm xuống 3,7 cặp trên 1.000 dân, mức thấp nhất trong 35 năm. Con số bắt đầu phục hồi từ năm 2023, lần đầu tăng sau 12 năm, và đạt 4,7 vào năm 2025. Số trẻ được sinh ra năm 2025 đạt khoảng 254.300, tăng 6,7% và là mức tăng mạnh nhất trong 15 năm.

Những con số này chưa thể nói lên toàn bộ đời sống tình cảm của người trẻ Hàn Quốc. Nhưng chúng cho thấy một nghịch lý là trong khi kết hôn và sinh con từng liên tục giảm, nhu cầu kết nối và tìm kiếm bạn đời không biến mất.

Lee Hong-joo, giáo sư kinh tế tiêu dùng tại Đại học Nữ Sookmyung, cho rằng mong muốn kết nối vẫn tồn tại, nhưng phương thức tìm kiếm mối quan hệ đã thay đổi.

Thay vì chủ yếu gặp gỡ qua trường học, nơi làm việc hoặc bạn bè, người trẻ ngày càng sử dụng các dịch vụ trả phí để chủ động tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Tỷ lệ kết hôn, sinh con ở Hàn Quốc đang có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh: Reuters.

Điều này cũng giải thích sự xuất hiện của nhiều mô hình mai mối khác nhau.

Năm 2024, chương trình “Naneun Jeollo” của Tông phái Jogye thuộc Phật giáo Hàn Quốc đưa 20 người độc thân đến chùa để gặp gỡ. Chương trình nhận 4.225 đơn đăng ký cho 20 suất, tương đương tỷ lệ cạnh tranh 165,5 nam và 257 nữ cho mỗi suất. Một cặp đôi gặp nhau tại chương trình năm đó đã đón con trai vào tháng trước.

Từ những bà mối jungmae, các cuộc seon do gia đình và người quen sắp xếp, những buổi sogaeting giữa bạn bè cho đến sự kiện hẹn hò 10 phút, cách người Hàn Quốc tìm kiếm tình yêu đã thay đổi theo từng giai đoạn.

Nhưng một điểm dường như vẫn còn nguyên là người độc thân vẫn cần một cách nào đó để gặp được người phù hợp. Khác biệt nằm ở chỗ, nếu trước đây mạng lưới gia đình và xã hội đóng vai trò chính, ngày nay người trẻ có thể tự trả tiền để tiếp cận một mạng lưới được thiết kế riêng cho việc đó.

Tình yêu vì thế không biến mất khỏi đời sống Hàn Quốc. Nó chỉ ngày càng được tìm kiếm nhanh hơn, có chủ đích hơn và đôi khi giống một quy trình lựa chọn hơn.