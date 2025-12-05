Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Lâm Đồng: Xe mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở đã được giải cứu

  • Thứ sáu, 5/12/2025 06:55 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã giải tỏa nhiều điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Các phương tiện mắc kẹt nhiều giờ tại đây đã được giải cứu.

Các phương tiện di chuyển theo Quốc lộ 28 xuôi về hướng Phan Thiết sau nhiều giờ mắc kẹt trên đèo Gia Bắc do sạt lở. Ảnh cắt từ clip người dân cung cấp

Tối 4/12, Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Thuận Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, tất cả hơn 20 ôtô các loại mắc kẹt tại Km41 trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, đã được giải cứu an toàn.

Thông tin cho biết, đến khoảng 16h cùng ngày, sau nhiều giờ nỗ lực xử lý hiện trường các điểm và cây rừng ngã đổ theo hướng từ xã Hàm Thuận Bắc lên xã Sơn Điền, lực lượng chức năng đã khai thông đường.

Tất cả phương tiện mắc kẹt tại Km41 trên đèo Gia Bắc do sạt lở từ chiều 3/12, đã lưu thông theo Quốc lộ 28 xuôi về hướng Phan Thiết.

Theo thông tin từ chính quyền xã Sơn Điền, mưa lớn kéo dài từ chiều 3/12 đến trưa 4/12, gây sạt lở hơn 10 điểm trên đèo Gia Bắc, nhiều điểm cây rừng ngã đổ, khiến giao thông trên Quốc lộ 28 qua tuyến đèo bị . Phần lớn các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc thuộc địa bàn xã Sơn Điền.

Lam Dong anh 1

Lượng lớn đất đá sạt trượt xuống đường đèo Gia Bắc đoạn qua xã Sơn Điền. Ảnh: Nhân Dân

Sau khi xảy ra sạt lở, xã Sơn Điền đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng và đơn vị quản lý đường bộ tập trung giải phóng hiện trường sạt lở.

Sau nhiều nỗ lực, hiện vẫn còn nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất, đá lớn vẫn chưa được giải phóng.

Lam Dong anh 2

Các lực lượng nỗ lực giải phóng hiện trường các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc. Ảnh: Thần Hy/Nhân Dân

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện không lưu qua để bảo đảm an toàn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở trên đèo Gia Bắc (Km38-Km51), lượng lớn đất, đá và nhiều cây rừng đổ xuống đường khiến giao thông trên Quốc lộ 28 bị tê liệt cả hai chiều.

Lam Dong anh 3

Sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào nền đường tại Km50 trên đèo Gia Bắc. Ảnh: Nhân Dân

Tại Km41 trên đèo Gia Bắc có hơn 20 ôtô bị mắc kẹt. Trưa 4/12, sau nhiều nỗ lực đi bộ vượt qua các điểm sạt lở, lực lượng công an, dân quân đã tiếp cận và tiếp tế đồ ăn, thức uống cho tất cả những người bị mắc kẹt.

Nhân Dân

