Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lâm Đồng: Cát đỏ 'nuốt' một đoạn quốc lộ 1

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:14 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm mét khối cát đỏ từ triền đồi đổ ập xuống, phủ kín hơn 100m mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Cùng thời điểm, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tiếp tục xảy ra sạt lở ta-luy dương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Chiều 1/11, mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm mét khối cát đỏ từ triền đồi phía Đông quốc lộ 1 bất ngờ đổ ập xuống, tràn kín hơn 100m mặt đường đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

cat do anh 1

Một đoạn đường trên quốc lộ 1 ở Lâm Đồng bị cát đỏ phủ kín.

Theo ông Võ Tiến Trung - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền đã huy động gần chục xe múc, xe đào, xe ben cùng lực lượng tại chỗ đến hiện trường xúc dọn đất cát, mở đường thoát nước. "Chúng tôi đang tập trung xử lý, cố gắng sớm thông xe một làn hướng Bắc - Nam trong hôm nay", ông Trung cho hay.

cat do anh 2

Các lực lượng chức năng đang tập trung xử lý sự cố.

Chiều cùng ngày, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra sạt lở ta-luy dương, khiến đất đá tràn xuống rãnh dọc, nước ngập mặt đường phía phải tuyến (hướng Bắc - Nam).

cat do anh 3

Sạt lở trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều 1/11.

Ngay sau sự cố, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, tạm cấm phương tiện lưu thông từ nút giao Ma Lâm đến Phan Thiết từ 15h40 chiều cùng ngày.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Xuất hiện vết nứt dài 10 m giữa đèo D’Ran ở Lâm Đồng

Một vết nứt dài khoảng 10 m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

07:03 29/10/2025

Hàng chục ôtô kẹt cứng trên đèo Lò Xo, sạt lở vẫn tiếp diễn

Hàng chục phương tiện vẫn đang mắc kẹt trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo do sạt lở tiếp tục xảy ra.

16:09 28/10/2025

Tin mưa rất to trên 800 mm ở Huế, Đà Nẵng

Dự báo thời tiết ngày 28/10, miền Trung tiếp tục mưa trắng trời, nguy cơ ngập lụt tiếp tục xảy ra nhiều nơi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

07:05 28/10/2025

https://tienphong.vn/lam-dong-cat-do-nuot-mot-doan-quoc-lo-1-post1792575.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

cát đỏ sạt lở mưa lớn Lâm Đồng Quốc lộ 1

Đọc tiếp

Cat do tran xuong duong o Lam Dong hinh anh

Cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

2 giờ trước 18:50 1/11/2025

0

Sau mưa lớn sáng 30/10, cát đỏ từ đồi cao tràn xuống tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn qua phường Tiến Thành), phủ kín nhiều đoạn và tràn vào khu dân cư, gây cản trở giao thông.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý