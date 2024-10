Lâm Bảo Ngọc: 'Tôi không bôi nhọ Vũ Cát Tường'

Lâm Bảo Ngọc thừa nhận những sai sót của bản thân khi để xảy ra ồn ào. Cô cho biết sẽ dừng biểu diễn ca khúc "If" của Vũ Cát Tường.

Tối 11/10, Lâm Bảo Ngọc tiếp tục có bài đăng dài, chia sẻ sau ồn ào liên quan việc sử dụng ca khúc If cũng như Vũ Cát Tường.

"Lâm Bảo Ngọc xin cảm ơn ca, nhạc sĩ Vũ Cát Tường vì đã tạo điều kiện cho bản thân được biểu diễn ca khúc If từ khi mới vào nghề. Tiếp theo, Ngọc muốn chính thức gửi lời xin lỗi công khai ca, nhạc sĩ Vũ Cát Tường cùng công ty, quý khán giả, đối tác và gia đình vì đã vô tình gây phiền lòng tới mọi người bởi những thông tin không tích cực trong thời gian qua", nữ ca sĩ mở đầu bài viết.

Về vấn đề liên lạc và trao đổi với ê-kíp Vũ Cát Tường, Lâm Bảo Ngọc khẳng định đã liên hệ công ty quản lý cũ của cô để kết nối.

Sáng 10/10, đại diện công ty xác nhận (qua điện thoại) rằng đã liên lạc với đại diện của ê-kíp Vũ Cát Tường. Tuy nhiên, nội dung của cuộc trao đổi đó Bảo Ngọc không được biết thông tin chi tiết, chỉ được tường thuật lại rằng "đã trao đổi".

Lâm Bảo Ngọc lần thứ hai xin lỗi Vũ Cát Tường.

Giải thích lý do phải nhờ một bên thứ ba kết nối với Vũ Cát Tường, Lâm Bảo Ngọc nói toàn bộ quá trình hoạt động của cô từ tháng 6/2023 đến 6/2024 do công ty giải trí này quản lý. Ngoài ra, quá trình sản xuất, xin tác quyền, khai thác nội dung ca khúc If trong Ngọc Mini Concert và kênh YouTube Lâm Bảo Ngọc đều do công ty thực hiện.

"Tuy nhiên, sau khi xác nhận lại với các bên liên quan, Ngọc có sự thiếu sót khi không kiểm tra kỹ thông tin được công ty thông báo về việc liên hệ với phía Vũ Cát Tường", cô nói.

Cũng trong bài chia sẻ, Lâm Bảo Ngọc cho rằng không nắm được thông tin Vũ Cát Tường ngừng sử dụng số điện thoại cũ nên vẫn tiếp tục tìm cách trao đổi qua tin nhắn. Vì vậy, khi không nhận được phản hồi, cô mới chia sẻ để khán giả hiểu và làm rõ các vấn đề đang gây bàn tán.

"Bản thân Lâm Bảo Ngọc không có hành động công kích, bôi nhọ, vu khống Vũ Cát Tường cùng ê-kíp. Trong suốt quá trình trao đổi qua email lẫn chia sẻ công khai, Ngọc và ê-kíp đã rất cầu thị với mong muốn được trao đổi và hợp tác làm rõ, đồng thời gửi lời xin lỗi", nữ ca sĩ cho biết.

Lâm Bảo Ngọc thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Cô cho biết sẽ dừng biểu diễn ca khúc If trên tất cả sân khấu, sự kiện...

Ngoài ra, ca sĩ cùng ê-kíp sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị VCPMC rà soát những chương trình thiếu sót về mặt thực hiện nghĩa vụ tác quyền biểu diễn để liên hệ thực hiện đúng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp với Vũ Cát Tường và công ty. Trong trường hợp không thể liên lạc hoặc truy thu từ các đơn vị đã tổ chức, nữ ca sĩ xin phép được chủ động thanh toán toàn bộ chi phí còn thiếu sót.

"Tận đáy lòng mình, Lâm Bảo Ngọc mong muốn khép lại vụ việc và luôn muốn được làm nghề một cách tận tâm và tận hiến. Qua đây Ngọc cũng cảm ơn những khán giả đã thông cảm, thấu hiểu tôi trong suốt những năm qua. Ngọc xin hứa sẽ cố gắng chỉn chu hơn, toàn vẹn hơn trong quá trình hoạt động sau này để những sự việc đáng tiếc như trên sẽ không xảy ra nữa. Chân thành cảm ơn và xin lỗi", cô bày tỏ.

Trước đó, vào tối 10/10, phía Vũ Cát Tường có bài viết dài để phản hồi thông báo trước đó của Lâm Bảo Ngọc. Liên quan đến việc Lâm Bảo Ngọc hát If nhiều lần, đại diện của ca sĩ đã thu thập và kiểm tra dữ liệu được cung cấp bởi VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, đơn vị được ủy quyền cấp phép đối với tác phẩm. Sau quá trình kiểm tra, đại diện Vũ Cát Tường xác nhận If đã được cấp phép phát hành trực tuyến trên kênh của Lâm Bảo Ngọc từ 16/01 tới 15/01/2026 và cấp phép biểu diễn tại mini concert Ngọc vào 12/2023.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019 đến nay, tại rất nhiều chương trình minishow, phòng trà có bán vé, tụ điểm ca nhạc mang tính thương mại, Lâm Bảo Ngọc biểu diễn tác phẩm của Vũ Cát Tường mà không có bất kỳ hợp đồng hay văn bản xác nhận cấp quyền biểu diễn nào do VCPMC ký.

“Ở cương vị là ca sĩ biểu diễn tác phẩm không thuộc sở hữu độc quyền của mình, ca sĩ không có sự kiểm tra đối chiếu việc cấp phép trước khi biểu diễn. Chúng tôi có danh sách các buổi diễn của ca sĩ có biểu diễn nhiều tác phẩm của tác giả (Vũ Cát Tường) trong vòng 5 năm qua không xin phép và không được cấp phép”, đại diện Vũ Cát Tường nhấn mạnh.