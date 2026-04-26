Lái xe jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế công nghệ

  • Chủ nhật, 26/4/2026 23:47 (GMT+7)
Clip người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đuổi theo, đe dọa tài xế xe công nghệ trên đường gây bức xúc dư luận.

Chiều 26/4, tin từ Công an phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo xác minh, triệu tập làm việc với người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe công nghệ, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô jeep đi ngược chiều, truy đuổi tài xế xe máy công nghệ tại đoạn giao với đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Khi nạn nhân chạy sát vào lề để tránh, ô tô vẫn áp sát buộc dừng xe.

Người đàn ông sau đó xuống xe, lớn tiếng đe dọa, xảy ra cự cãi với tài xế xe công nghệ. Chưa dừng lại, người này còn rút chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi rời đi, khiến tài xế không thể tiếp tục di chuyển. Thậm chí, khi quay lại xe, người này còn có dấu hiệu điều khiển ô tô hướng về phía nạn nhân nhằm đe dọa.

xe jeep anh 1

Người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, cự cãi với tài xế xe công nghệ.

Theo xác minh ban đầu của Công an phường Thành Nhất, người đàn ông là H.Q.L. (52 tuổi, trú phường Thành Nhất). Đáng chú ý, ông L. đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác và đang được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

