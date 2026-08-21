Lãi suất tiết kiệm lên hơn 9%/năm, người dân lại mang tiền đi gửi

Lãi suất tiền gửi được cộng thêm nhiều ưu đãi, có nơi lên hơn 9%/năm với cả khoản tiền gửi giá trị thấp khiến tiết kiệm trở thành khoản đầu tư hấp dẫn với người có tiền nhàn rỗi.

Trong bối cảnh các thị trường đầu tư liên tục biến động, gửi tiết kiệm đang trở nên hấp dẫn hơn với nhiều người có tiền khi các ngân hàng liên tục tung ra nhiều chương trình ưu đãi, cộng lãi suất, đưa mức sinh lời lên hơn 9%/năm ngay cả với những khoản tiền nhỏ.

Gửi 10 triệu đồng hưởng lãi suất tới 9,4%/năm

Chị Thúy Hương (26 tuổi, Hà Nội) vừa hoàn tất khoản gửi tiết kiệm 10 triệu đồng tại một ngân hàng số với lãi suất lên tới 9,4%/năm. Mức lãi suất này được tạo thành từ lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ ở 7,4%/năm, cộng thêm 2% dành cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm.

Với khoản tiền 10 triệu đồng, chị Hương dự kiến nhận khoảng 940.000 đồng tiền lãi sau một năm. Đáng chú ý, để hưởng mức lãi suất cao này, chị không cần phải gửi hàng trăm triệu hay cả tỷ đồng như điều kiện thường thấy trên thị trường.

“Tôi rất hài lòng với mức lãi suất này vì giá trị khoản tiền gửi chỉ ở mức thông thường nhưng vẫn được hưởng mức sinh lời rất cao so với mặt bằng chung”, chị nói.

Khoản tiền gửi tiết kiệm 10 triệu đồng của chị Hương được hưởng gần 740.000 đồng lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng và 200.000 đồng từ lãi suất cộng thêm 2%. Ảnh: NVCC.

Điều khiến khách hàng này quyết định gửi tiền 12 tháng không chỉ nằm ở mức lãi suất cao, mà còn ở sự chắc chắn về khoản sinh lời. Trong khi giá vàng và chứng khoán liên tục trồi sụt mạnh, tiền gửi với mức lãi suất cố định ở mức cao trở lại lựa chọn an toàn với chị Hương giai đoạn này.

Chị Hương cho biết thêm hiện tại, nếu có nhu cầu mở sổ tiết kiệm mới, chị vẫn sẽ được hưởng ưu đãi cộng 1,4% lãi suất để hưởng mức lãi khoảng 8,8%/năm với kỳ hạn 1 năm.

Thực tế hiện nay, nhiều nhà băng đang áp dụng mức cộng lãi suất ưu đãi cho khách hàng gửi tiền, giúp mức lãi suất thực nhận lên cao hơn nhiều so với biểu niêm yết. Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất ưu đãi này, điều kiện phổ biến thường là khách hàng mới gửi tiết kiệm lần đầu ở ngân hàng.

Tại VPBank, khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng đang được hưởng ưu đãi lãi suất cộng thêm lên tới 2,5%/năm, áp dụng đến ngày 31/12. Chương trình áp dụng với khoản tiền gửi online từ 500.000 đồng trở lên, nhưng không thấp hơn mức tiền gửi tối thiểu theo quy định của từng sản phẩm. Các sản phẩm nằm trong diện áp dụng gồm Tiền gửi có kỳ hạn thường, Phát lộc thịnh vượng và Thịnh vượng linh hoạt.

Theo biểu lãi suất hiện hành, các khoản tiền gửi online dưới 1 tỷ đồng có thể hưởng mức lãi suất cao nhất khoảng 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Như vậy, với khách hàng thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên qua VPBank NEO mà đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình, mức lãi suất sau ưu đãi có thể lên tới 8,7%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tối đa khách hàng nhận được ở một số ngân hàng như SHB, LPBank, MSB, HDBank... cũng đang lên tới 8,6-9,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, tùy thuộc vào giá trị số tiền gửi, kỳ hạn, chương trình khuyến mại.

Chênh lệch lãi suất lớn ở kỳ hạn gửi tiền

Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất giữa các kỳ hạn ngắn và dài đang phân hóa mạnh tại nhiều ngân hàng. Trong khi lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở không ít nhà băng vẫn duy trì dưới 4,75%/năm, mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 6-12 tháng nhiều nơi đã lên tới 7%/năm hoặc cao hơn, tạo ra khoảng cách đáng kể về khả năng sinh lời.

Gửi tiết kiệm đang trở nên hấp dẫn với người có tiền nhàn rỗi khi các ngân hàng tung ra nhiều chương trình cộng lãi suất. Ảnh: Nam Khánh.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ của ACB, kỳ hạn 3 tháng hiện được áp dụng mức lãi suất 4,75%/năm. Tuy nhiên, khi kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng, lãi suất tăng mạnh lên 7,6%/năm và tiếp tục lên 7,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Tương tự, LPBank, Bac A Bank và SaigonBank đang niêm yết lãi suất khoảng 4,65-4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, nhưng sẽ tăng lên 7-7,05%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,1-7,2%/năm nếu gửi 12 tháng.

Trong khi đó, MBV, PGBank, Sacombank và VCBNeo đều áp dụng mức 4,75%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng. Nếu lựa chọn kỳ hạn 6 tháng lãi suất sẽ tăng lên 6,7-7%/năm và tại kỳ hạn 12 tháng người gửi có thể nhận mức lãi suất khoảng 7%/năm.

Diễn biến này cũng cho thấy kỳ hạn gửi tiền đang trở thành yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sinh lời của khoản tiền nhàn rỗi. Với cùng một số tiền, việc lựa chọn kỳ hạn 3, 6 hay 12 tháng tại mỗi ngân hàng có thể tạo ra chênh lệch đáng kể về tiền lãi, đồng thời cũng kéo theo khác biệt về mức độ linh hoạt khi người gửi muốn sử dụng hoặc tái đầu tư khoản tiền.

Đừng ham lãi suất cao mà gửi tiền quá lâu

Tuy nhiên, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, đánh giá mức lãi suất cao chưa phải yếu tố duy nhất người gửi tiền nên quan tâm. Đặc biệt, khi lựa chọn các kỳ hạn dài, khách hàng cần tính đến cả khả năng biến động của lãi suất và nhu cầu sử dụng vốn trong tương lai.

Theo ông Huy, ưu điểm lớn nhất của tiền gửi kỳ hạn dài là người gửi có thể duy trì mức lãi suất đã lựa chọn trong thời gian lâu hơn. Nếu mặt bằng lãi suất sau đó đi xuống, đây sẽ là lợi thế đáng kể bởi khoản tiền đã gửi vẫn được hưởng mức lãi suất theo thỏa thuận ban đầu.

Ngược lại, nếu lãi suất thị trường tăng, người gửi dài hạn có thể bỏ lỡ cơ hội chuyển tiền sang một mặt bằng lãi suất mới hấp dẫn hơn. Đây chính là “chi phí cơ hội” khi lựa chọn khóa tiền trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi. Ảnh: NVCC.

Vì vậy, chuyên gia cho rằng không nên mặc định gửi càng dài thì càng có lợi. Kỳ hạn dài phù hợp hơn với những người chắc chắn chưa có nhu cầu sử dụng vốn trong một khoảng thời gian tương đối lâu và đặt ưu tiên vào sự ổn định của dòng tiền.

Trong trường hợp lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng không chênh lệch quá lớn, người gửi cần cân nhắc giữa mức lãi nhận được và giá trị của sự linh hoạt.

“Kỳ hạn 6 tháng giúp khoản tiền có cơ hội được tái đầu tư sớm hơn nếu mặt bằng lãi suất thay đổi. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng đem lại sự ổn định cao hơn, nhất là khi người gửi nhận định lãi suất có khả năng giảm”, ông Huy phân tích.

Thay vì đặt toàn bộ khoản tiền vào một kỳ hạn, ông Huy cho rằng phương án thực tế hơn là chia nhỏ dòng tiền. Người gửi có thể dành một phần cho kỳ hạn ngắn để duy trì thanh khoản, một phần gửi 6 tháng và phần còn lại gửi 12 tháng hoặc dài hơn nếu chắc chắn chưa cần sử dụng.

“Cách này giúp người gửi không phải dự đoán xu hướng lãi suất. Nếu lãi suất tăng, vẫn có những khoản tiền đến hạn để tái đầu tư; nếu lãi suất giảm, phần tiền gửi dài hơn giúp duy trì mức lợi suất đã lựa chọn”, ông Huy nói.

Theo vị chuyên gia, điều quan trọng hơn là xác định thời điểm có thể cần sử dụng tiền, mức độ ưu tiên thanh khoản và khả năng chấp nhận việc bỏ lỡ cơ hội khi lãi suất thị trường thay đổi. Mức lãi suất cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một kỳ hạn phù hợp.

Với người có tiền nhàn rỗi dài hạn, chọn được mức lãi suất hấp dẫn có thể là lợi thế. Nhưng với người cần vốn hoặc muốn tận dụng những đợt tăng lãi suất tiếp theo, sự linh hoạt đôi khi có giá trị không kém phần lãi suất cộng thêm.