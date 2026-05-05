Lái ôtô lạng lách, tài xế bị phạt 45 triệu

Tài xế Nguyễn Mạnh T. bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 45 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng do lái ôtô lạng lách trên đường ở Phú Thọ.

Ngày 4/5, đội cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT (Bộ Công an) lập biên bản xử phạt tài xế lái ôtô lạng lách trên đường ở Phú Thọ.

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân tới Cục trưởng Cục CSGT về vụ việc xe ôtô màu trắng lạng lách trên đường, cản trở các phương tiện khác, gây mất trật tự an toàn giao thông, đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện vi phạm là Nguyễn Mạnh T. (SN 1992, trú tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đã mời làm việc, xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 168 về hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế T. bị xử phạt 45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Cục CSGT khuyến cáo hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và người tham gia giao thông khác.

Trước đó, đầu tháng 4, Phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cũng đã lập biên bản xử phạt tài xế N.T.H. (SN 1978, trú tại Ninh Bình) về hành vi điều khiển ôtô lạng lách trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quy định, tài xế này sẽ bị xử phạt 40-50 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Theo nội dung clip do người dân ghi lại, tài xế lái ôtô đi giữa hai làn đường nhằm cản trở phương tiện phía sau vượt lên. Khi xe khách phía sau có ý định vượt, tài xế này bất ngờ tăng tốc rồi phanh gấp ngay trước đầu xe khách. Sau đó, phương tiện tiếp tục di chuyển chậm, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình xác định vụ việc xảy ra vào 7h30 ngày 28/3, người cầm lái ôtô trong clip là N.T.H. Tại trụ sở công an, nam tài xế đã thừa nhận vi phạm và chấp nhận xử phạt.