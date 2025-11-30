Lái ôtô đâm điên cuồng vào nhóm phụ nữ, tông chết em ruột

Đoạn video ghi lại cảnh ôtô tông liên tiếp 4 người tại khu vực gần Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) trưa 30/11 khiến dư luận dậy sóng. Công an đã bắt giữ tài xế.

'Ôtô điên' đâm liên tiếp vào nhóm phụ nữ, một người tử vong Đoạn video ghi lại cảnh một ôtô trắng liên tiếp đâm vào nhà một người dân gần Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) khiến dân mạng dậy sóng chiều ngày 30/11.

Ngày 30/11, đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ôtô màu trắng tông liên tiếp 3 lần vào khoảng sân một ngôi nhà, nhắm vào 3 phụ nữ và 1 trẻ em, được lan truyền khiến nhiều người bàng hoàng. Sự việc xảy ra lúc 11h38 tại khu vực ngã tư Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Theo người dân chứng kiến vụ việc, hiện trường rất hỗn loạn, nạn nhân nằm trên mặt đất và nhiều xe máy hư hỏng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ. Tài xế Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu) đã bị bắt giữ.

Nghi phạm Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/11, Thành lái xe Lexus 5 chỗ đi ngang qua nhà bà N.T.H. (49 tuổi, ở ấp Thuận Tây).

Khi đó, bà H. đang trò chuyện cùng bà N.T.B.S. (42 tuổi) và bà N.T.B.N. (44 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Một trẻ em cũng đứng gần đó.

Sau khi đôi bên xảy ra to tiếng, tài xế bất ngờ lùi lại rồi lao thẳng xe vào nhóm phụ nữ. Cú tông mạnh khiến bà S. bị đẩy xa hàng chục mét.

Trong tiếng hét kinh hoàng, bà N. lồm cồm bò dậy chạy thoát, bà H. và bé gái cũng may mắn né được cú đâm trực diện. Toàn bộ sự việc kéo dài chưa đầy một phút.

Tai nạn khiến bà S. chấn thương nặng, tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nạn nhân là em gái ruột của Thành.

Sau khi gây án, Thành lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an xã Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ nghi phạm vào khoảng 13h, cách hiện trường gần 30 km.