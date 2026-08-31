Lãi lớn, Prudential Việt Nam gửi hơn 5.100 tỷ đồng về công ty mẹ

Prudential Việt Nam báo lãi trước thuế 2.430 tỷ đồng nửa đầu năm, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Cùng thời gian, doanh nghiệp chuyển hơn 5.100 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ.

Lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam đạt 2.430 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, chủ yếu nhờ đầu tư tài chính. Ảnh: Prudential Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 vừa công bố, Prudential Việt Nam cho biết đã chuyển 5.104 tỷ đồng lợi nhuận về công ty mẹ ở nước ngoài trong giai đoạn 6 tháng đầu năm nay.

Khoản chi này khiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp chuyển sang âm hơn 1.500 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ năm 2025 vẫn ghi nhận dòng tiền dương hơn 1.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, khoản tiền hơn 5.100 tỷ đồng được chuyển về công ty mẹ diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Prudential Việt Nam tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận 8.219 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và 6.078 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động đầu tư. Trong đó, hơn 1,3 tỷ đồng là phần doanh thu đầu tư được phân bổ cho khách hàng tham gia các quỹ liên kết đơn vị.

Ở chiều chi phí, Prudential Việt Nam ghi nhận 8.368 tỷ đồng chi phí bồi thường và các khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm khác, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau khi cân đối các khoản doanh thu và chi phí, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 2.430 tỷ đồng , tăng tới 199% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Prudential Việt Nam đạt 196.755 tỷ đồng , tăng khoảng 2% so với đầu năm. Trong đó, tổng giá trị tài sản đầu tư đạt 179.933 tỷ đồng , tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm phần lớn tổng tài sản của doanh nghiệp.

Danh mục đầu tư của Prudential Việt Nam tập trung đáng kể vào trái phiếu. Tính đến cuối tháng 6, giá trị đầu tư vào trái phiếu đạt 92.281 tỷ đồng .

Trong số này, khoảng 81% (tương đương 75.182 tỷ đồng ) được phân bổ vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Đây là nhóm tài sản có mức độ an toàn tương đối cao, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp bảo hiểm khi phải đảm bảo nguồn vốn dài hạn để thực hiện các nghĩa vụ chi trả cho khách hàng.

Prudential Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thuộc Tập đoàn Prudential của Anh, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1999. Doanh nghiệp này thuộc nhóm bảo hiểm nhân thọ lớn trên thị trường và có gần 2,4 triệu khách hàng tính đến cuối năm 2025.