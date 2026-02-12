Lãi kỷ lục, thưởng Tết ngân hàng 2026 gây tò mò

Trong khi phần lớn nhà băng đã chi lương tháng 13 và thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng Tết âm lịch vẫn được giữ kín, đặc biệt tại nhóm Big 4.

Ảnh minh họa.

Ghi nhận cho thấy, thưởng Tết năm 2026 tại khối ngân hàng, chứng khoán và doanh nghiệp FDI đều khởi sắc. Hầu hết ngân hàng đã hoàn tất chi trả lương tháng 13 và thưởng Tết Dương lịch. Tuy nhiên, điều người lao động quan tâm nhất vẫn là thưởng Tết Nguyên đán, bởi đây mới là khoản có giá trị lớn nhất trong năm.

Trong số các ngân hàng, Vietcombank từ lâu đã gắn liền với hình ảnh “quán quân lợi nhuận” và mức thưởng Tết cao. Kết thúc năm 2025, ngân hàng này tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận. Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo cho biết lợi nhuận trước thuế tăng hơn 7% so với năm 2024 theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2024, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 42.200 tỉ đồng ; ước tính năm 2025 vượt 45.000 tỉ đồng , mức cao nhất lịch sử.

Dù vậy, đến nay thông tin về thưởng Tết Nguyên đán của Vietcombank vẫn gần như được giữ kín. Lãnh đạo ngân hàng không tiết lộ con số cụ thể. Một nhân viên giao dịch cho biết năm nay, nhân viên xa quê được hỗ trợ chi phí đi lại 1-2 triệu đồng mỗi người. Trước đó, ngân hàng đã chi lương tháng 13 và thưởng Tết Dương lịch ngay đêm 31.12.2025, với mức 10-15 triệu đồng, tương đương lương cứng hàng tháng.

Trên nhiều hội nhóm ngành tài chính, các “banker” liên tục bàn luận về mức thưởng Tết âm lịch. Dù chưa có con số chính thức, Vietcombank vẫn được xem là một trong những nhà băng có thưởng Tết cao nhất hệ thống.

Tại BIDV, cán bộ cho biết đã nhận thưởng Tết Dương lịch trước ngày 1/1, thường là một tháng lương cộng thêm khoản động viên 1-5 triệu đồng mỗi người. Ở khối tư nhân, nhân viên VPBank được chi lương tháng 13 ngay ngày làm việc đầu năm mới. Trong khi đó, MB cũng chi lương tháng 13 kèm 3 triệu đồng hỗ trợ đi lại.

Tính đến ngày 21/1, đã có 11 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng lợi nhuận hơn 250.000 tỉ đồng ; trong đó 10 ngân hàng tăng lãi và một ngân hàng giảm lãi. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận hai nhà băng tư nhân đạt mốc lợi nhuận tỉ USD là Techcombank và VPBank.

Thông lệ nhiều năm cho thấy thưởng Tết Nguyên đán được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh của ngân hàng và mức độ hoàn thành KPI của từng cá nhân. Nhân viên xuất sắc có thể nhận vài tháng lương, thậm chí 12 tháng lương tại một số chi nhánh, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Tại một ngân hàng thuộc nhóm Big 4, thưởng Tết được tính theo mức độ hoàn thành kế hoạch năm và cộng thêm một tháng lương. Trung bình mỗi cán bộ nhận khoảng 20-25 triệu đồng. Thời gian chi trả thường từ ngày 20 tới 27 tháng Chạp, tùy thời điểm chốt sổ. Có đơn vị kéo dài chi trả sang tháng 3-4 năm sau thay vì thanh toán một lần.

Một ngân hàng TMCP Nhà nước lớn khác cho biết thưởng Tết Nguyên đán có thể lên tới 10 tháng lương, thường chi vào 23-24 tháng Chạp. Dự kiến từ năm 2026, chính sách lương thưởng sẽ có điều chỉnh mới.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ, mức thưởng năm nay dự báo bình quân 1-2 tháng lương. Thậm chí có nơi 2-3 năm gần đây không còn duy trì tháng lương thứ 13.

Trong bối cảnh lợi nhuận toàn ngành tiếp tục tăng trưởng, thông tin về mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 “nhỉnh” hơn các năm trước đang lan rộng. Tuy nhiên, cho đến khi có công bố chính thức từ từng nhà băng, các con số “khủng” vẫn chủ yếu dừng lại ở tin đồn và chia sẻ nội bộ.