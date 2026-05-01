La Liga gần như chốt vé thứ 5 Champions League

Tây Ban Nha tạo khoảng cách đủ lớn với Đức trên bảng hệ số UEFA, mở ra cơ hội rất rõ ràng để có thêm suất dự Champions League mùa tới.

Atletico có trận hoà 1-1 trước Arsenal tại bán kết lượt đi Champions League.

Cuộc đua giành suất thứ năm dự UEFA Champions League đang nghiêng hẳn về phía La Liga. Những kết quả gần nhất tại cúp châu Âu giúp bóng đá Tây Ban Nha nắm lợi thế rõ ràng trước Bundesliga.

Chiến thắng của Rayo Vallecano trước Strasbourg tại bán kết lượt đi Conference League rạng sáng 1/5 cùng trận hòa của Atletico Madrid trước Arsenal ở Champions League trước đó giúp Tây Ban Nha giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng hệ số UEFA. Đây là vị trí đủ để mang về thêm một suất dự Champions League mùa sau.

Ở chiều ngược lại, các đại diện Đức lại gặp bất lợi. Bayern Munich thua tại Champions League, còn SC Freiburg cũng không có kết quả tốt ở Europa League. Điều này khiến khoảng cách giữa hai nền bóng đá tiếp tục bị nới rộng.

Hiện Tây Ban Nha đạt 21,534 điểm, nhỉnh hơn Đức (21,214). Khi mùa giải châu Âu chỉ còn vài trận cuối, khoảng cách này đủ để La Liga nắm quyền tự quyết.

Để Bundesliga lật ngược tình thế, kịch bản phải xảy ra gần như hoàn hảo: các đội Đức đều vào chung kết và thậm chí phải vô địch. Ngược lại, các đại diện Tây Ban Nha phải đồng loạt dừng bước. Đây là khả năng rất khó xảy ra.

Nếu giữ được vị trí hiện tại, La Liga sẽ có 5 suất dự Champions League. Khi đó, đội xếp thứ năm sẽ giành vé trực tiếp.

Hiện vị trí này thuộc về Real Betis. Dù cuộc đua trong nhóm này vẫn còn mở, cánh cửa Champions League đã rộng hơn đáng kể với các CLB Tây Ban Nha.

Ở chặng cuối mùa giải, La Liga không cần quá nhiều điều kiện. Họ chỉ cần không “tự đánh rơi” lợi thế. Và với những gì đang diễn ra, suất thứ năm Champions League gần như đã nằm trong tay bóng đá Tây Ban Nha.