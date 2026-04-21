Nội tình của ngoại tình

Tác giả đã dùng góc nhìn của một nhà tâm lý để phân tích thế giới tinh thần của những người sa chân vào ngoại tình. Câu chuyện hôn nhân và bí quyết để giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng được tiết lộ trong cuốn sách này.

'Ký ức màn ảnh' khi đối diện với nỗi đau ngoại tình

  • Thứ ba, 21/4/2026 21:03 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Khi phát hiện người yêu hay bạn đời ngoại tình, nhiều người quá đau khổ và không thể quên đi mọi chuyện. Họ nhớ kỹ từ chi tiết trong quá trình "bắt gian" và chìm trong sự dằn vặt.

Đối diện với chuyện ngoại tình là điều không dễ dàng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Muôn kiếp nhân duyên.

Khi bị bội tình, một số người có thể tức khắc bày tỏ cảm xúc, gọi tên nỗi đau của mình, nhưng cũng có những người không thể nói nên lời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết điều gì đang khiến mình đau đớn đến thế. Những cảm xúc không tên cứ ám ảnh, đeo bám họ dai dẳng.

Một ngày nọ, tôi nhận được email từ anh Kevin, 26 tuổi, một lập trình viên. Anh kể về việc người yêu của mình đã ngoại tình với chính anh trai của anh, tức là cùng một lúc, Kevin mất cả tình yêu đôi lứa lẫn tình anh em.

Anh Kevin viết rằng: “Cô là người thứ hai tôi kể câu chuyện đã xảy ra cách đây tận mười năm. Có lẽ cuối cùng tôi đã có thể viết ra tất cả mọi chuyện để tự chữa lành vết thương lòng của mình”.

Năm 16 tuổi, Kevin gặp mối tình đầu của mình là Taylor, cô gái học lớp trên. Kevin yêu Taylor say đắm. Kevin đã giới thiệu Taylor với anh trai của mình là Hunter. Ba người thường đi chơi vui vẻ cùng nhau.

Ngày nọ, Taylor đột ngột... nói lời chia tay khiến Kevin “đau lắm, nhưng không đến mức tan nát cả lòng dạ”. Điều kỳ lạ là dù đã “dứt áo” với Kevin nhưng Taylor vẫn thường đi cùng Hunter. Kevin kể:“Thậm chí mẹ của tôi từng hỏi tôi thấy chuyện bạn gái cũ của mình cứ đi cùng anh Hunter là có bình thường không. Nhưng tôi tin anh ấy vô điều kiện vì anh Hunter bảo anh gặp cô ấy chỉ để học chung thôi. Tôi đâu thể ngờ anh ấy đã lừa dối tôi!”.

Nhìn lại mọi chuyện, anh Kevin tự hỏi: “Sao tôi lại không nhận ra họ đang cặp bồ với nhau nhỉ?”. Nhưng bản chất của con người là bám víu vào cảm giác của mình để tránh đối diện với những thực tế phũ phàng. Tôi trấn an Kevin rằng anh không cần cảm thấy xấu hổ vì không hay biết chuyện ngoại tình ấy.

Có nhiều khi, tránh né sự thật không phải là vì ta ngu ngốc mà chỉ đơn giản là ta đang muốn tự bảo vệ mình. Đó là cơ chế tự vệ tinh vi có tên gọi là "từ chối tổn thương" - một hình thức tự lừa dối bản thân mà chúng ta thường khởi động khi nhận thấy mọi thứ quá rủi ro và chúng ta có quá nhiều thứ để mất.

Tâm trí ta luôn cần sự mạch lạc, chặt chẽ, do đó nó thường cố tình loại bỏ những chuyện bất nhất đang đe dọa xáo trộn cuộc sống của ta. Điều này càng thể hiện rõ khi chúng ta biết những người ta đang gần gũi nhất, ta đang nương tựa vào nhiều nhất – đã phản bội ta, ta sẽ vẫn cố gắng nắm chặt, giữ gìn sợi dây quan hệ, bất chấp mọi khó khăn, rủi ro, nguy hiểm.

Cuối cùng, một ngày nọ, một cậu bạn học hỏi thẳng Kevin: “Cậu không nhận ra anh trai cậu đang yêu đương với Taylor à?”, Kevin đã phản bác: “Không thể như thế được!”. Ấy thế mà vài phút sau, Kevin ra một nơi yên tĩnh và gọi điện thoại cho anh trai để hỏi chuyện đó có thật hay không. Kevin kể: “Anh tôi đã rối rít xin lỗi vì đã làm tôi đau lòng. Hôm đó, tôi về nhà, vùi mặt vào gối khóc suốt mấy tiếng. Từ đó, tình cảm của tôi và anh trai không bao giờ còn được như xưa”.

Email chi tiết, sống động Kevin viết cho tôi hiển hiện rõ một trái tim, một tâm hồn, một giọng nói của một thiếu niên 16 tuổi. Câu chuyện đau lòng của Kevin dường như đã đông cứng với thời gian, cậu nhớ rõ từng chi tiết ngày tháng, tên của người bạn đã cho cậu biết sự thật nhục nhã cậu đã bị “cắm sừng”, số phút cậu chờ anh mình bắt điện thoại, chiếc gối ngả màu vì thấm đẫm nước mắt của người đang đau vì tình,...

Các nhà tâm lý gọi những chi tiết này là “ký ức màn ảnh” - tức chúng ta tập trung vào những chi tiết cụ thể hòng che lấp những cảm xúc đau đớn của trải nghiệm để khiến cho nỗi đau ấy dễ chịu hơn.

Trong email kế tiếp của Kevin, tôi nhận thấy anh đã bắt đầu giải tỏa được tâm lý khi hiểu rằng việc viết email giúp anh dần hiểu ra vì sao anh đã nhìn thấy chiếc gối rõ rệt hơn là khuôn mặt của Taylor. Cuối cùng, anh ấy đã đối diện với nỗi đau ngoại tình và dần quên đi hình bóng bạn gái cũ.

Esther Perel/ Sài Gòn Books & NXB Văn hóa-Văn nghệ

    Đọc tiếp

    Lam thuc chat de Ngay sach khong la phong trao nhat thoi hinh anh

    Làm thực chất để Ngày sách không là phong trào nhất thời

    38 phút trước 20:48 21/4/2026

    0

    Trên cả nước đang diễn ra các hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4. Đây cũng là dịp để nhìn lại những nỗ lực bền bỉ của các cấp ngành, đơn vị xuất bản trong việc nuôi dưỡng thói quen đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

    Nuoi thoi quen 'doc sau' thoi AI hinh anh

    Nuôi thói quen 'đọc sâu' thời AI

    50 phút trước 20:36 21/4/2026

    0

    Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, việc tiếp cận thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính lúc ấy, văn hóa đọc lại đứng trước nhiều thách thức. Khi sách vẫn được xuất bản nhiều hơn, đẹp hơn, câu hỏi đặt ra là: Con người có còn đọc sâu?

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

