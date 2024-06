Kỳ tích lạ lẫm và huyền bí của Real Madrid

Trong hàng tứ vệ của Borussia Dortmund chạm trán Real Madrid ở trận chung kết Champions League, Ian Maatsen có chiều cao "khiêm tốn nhất" vẫn đạt 1,78 m. Còn hai trung vệ Nico Schlotterbeck và Mats Hummels đều sắm vai "cây sào", họ cao 1,91 m.

Thế nhưng, tất cả đều sụp đổ trước pha đánh đầu ghi bàn của hậu vệ cánh phải Dani Carvajal, người chỉ cao 1,73 m - con số nằm trong nhóm thấp của châu Âu. Đó là điều kỳ lạ đầu tiên Real Madrid có được trên đất Anh.

Trước đó, trong 30 phút đầu trận, dữ liệu từ Opta chỉ ra tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Dortmund lên tới 1,64, còn Real Madrid là 0,09. Điều này đồng nghĩa đại diện Bundesliga có cơ hội để tiến rất gần đến bàn thắng, thậm chí ghi 2 bàn.

Tuy nhiên, Real Madrid bằng cách kỳ diệu nào đó vẫn giữ trắng lưới sau khi 45 phút đầu tiên khép lại. Họ cũng không có cú sút trúng đích nào. Cũng theo Opta, đây là lần thứ ba kể từ mùa 2003/04 mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thất bại trong việ... chẳng tạo ra điều gì đáng kể lên khung thành đối thủ.

Hai năm trước, Real Madrid khép lại hiệp một của trận chung kết Champions League với Liverpool với tỷ số hòa 0-0. Nói đúng hơn, họ "sống sót" thành công trước cơn sóng thần là những tình huống tấn công mãnh liệt mà Sadio Mane hay Mohamed Salah tạo ra. Phần còn lại như những gì người ta gọi, đó đã là lịch sử hào hùng với "Los Blancos".

Mùa này, người ta luôn thắc mắc với câu hỏi tại sao Real Madrid không bao giờ chết ở Champions League? Đôi lúc, đại diện thủ đô Tây Ban Nha tiến gần đến vực thẳm, đối mặt nguy cơ sụp đổ nhưng rồi họ vẫn có thể gượng dậy để tạo ra điều kỳ diệu.

Trước Man City hai loạt trận tứ kết Champions League, rất ít người có thể nghĩ đến viễn cảnh Real Madrid lại trở thành đội ca khúc khải hoàn, nhất là khi đội bóng thành Manchester tung ra hàng tá cú dứt điểm. Cũng cần nhớ rằng nhà vô địch Champions League mùa 2022/23 sở hữu Kevin de Bruyne và Erling Haaland nổi tiếng. Một người là tiền vệ kiến tạo thế giới hay nhất thế giới hiện nay, trong khi người còn lại sắm vai trung phong xuất sắc.

Với Real Madrid, sức mạnh của họ có lẽ nằm ở bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Nhờ điều này, "Los Blancos" liên tục làm đảo lộn mọi dự đoán.

Trước trận chung kết Champions League tại Wembley, người hâm mộ so sánh hình ảnh của Dortmund với câu chuyện cổ tích. Tất cả đã sai. Trên xứ sở sương mù, Real Madrid mới là những người tạo ra điều thần kỳ. Một nghịch lý không có lời giải.

Dortmund của Edin Terzić có 45 phút đầu tiên chơi rất hay, khuất phục đối thủ bằng thứ bóng đá phòng ngự kín kẽ và tạo ra những cơ hội nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Lạ lùng thay, đây cũng là lối chơi sở trường Real Madrid đã dùng suốt nhiều năm qua.

Như Thomas Tuchel của Bayern, Terzic phần nào thắng được Carlo Ancelotti trên phương diện chiến thuật. Việc Dortmund liên tục tạo ra cơ hội làm chao đảo khung thành Thibaut Courtois, theo đó khiến Real Madrid chật vật trước lối chơi di chuyển và tốc độ của đối thủ trở thành minh chứng rõ nét nhất.

Nhưng với mỗi cơ hội lần lượt trôi qua dưới mũi giày Karim Adeyemi và Niclas Fullkrug, Dortmund phải trả giá. Nói cách khác, đội bóng vùng Ruhr trực tiếp trao cho Real Madrid "sự sống", để rồi chính họ phải nhận kết cục cay đắng.

Dani Carvajal với tình huống đánh đầu từ quả phạt góc, tiếp đó là Vinicius Junior trừng phạt sai lầm của hàng thủ đại diện Bundesliga. Hai khoảnh khắc ấy định đoạt số phận trận chung kết Champions League trên sân Wembley.

Real Madrid chơi không quá xuất sắc như những kỳ vọng ban đầu của giới chuyên môn và người hâm mộ. Hàng thủ "Los Blancos" thi đấu như mơ ngủ, lộ rõ sự uể oải sau mùa giải dài đằng đẵng, đặc biệt trong hiệp một.

Việc thiếu vắng Aurélien Tchouaméni cũng làm ảnh hưởng đến hàng tiền vệ Real Madrid, khiến CLB mất đi máy quét cơ bắp. Toni Kroos từ chỗ sắm vai người nhạc trưởng điều phối trận đấu phải lùi sâu để trám vào lỗ hổng của đồng đội. Tuyến giữa "Los Blancos" vì vậy mất đi nguồn cảm hứng sáng tạo, mảnh ghép giúp quá trình chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng hơn.

Trong 70 phút của trận chung kết, Dortmund khiến tất cả ngỡ ngàng vì chơi hay đến kinh ngạc. Tiếc rằng, khi chạm trán một đội bóng được mệnh danh "nhà vua", bạn lẽ ra phải làm tốt nhất có thể. Như Man City hay Bayern Munich, Dortmund không làm được điều đó, để rồi sụp đổ bởi những khoảnh khắc trong bóng đá.

Với Real Madrid, chiến thắng trước Dortmund càng tăng thêm sự huyền bí cho câu nói "đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không bao giờ chết". Thực tế, nhiều thời điểm "Los Blancos" bị tổn thương, họ hoàn toàn có thể gục ngã. Dù vậy, đúng lúc được trao chỉ 0,01% cơ hội sống sót, thầy trò Carlo Ancelotti lại hồi sinh và tạo ra điều kỳ diệu.

Đêm trên sân Wembley, Real Madrid vô địch Champions League với chiến thắng 2-0 trước Dortmund. Họ có lần thứ 15 đứng trên bục vinh quang của giải đấu. Nhưng lần, chiến thắng của "Los Blancos" mang hơi hướm của sự huyền bí và lạ lẫm.

