Kỹ thuật hồi sinh tim phổi mới lần đầu được công nhận tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện được công nhận triển khai thành công kỹ thuật ECPR. Đây là phương pháp hồi sinh tim phổi hiện đại, mở ra cơ hội sống cho bệnh nhân ngừng tim.

Ê-kíp thực hiện phương pháp ECPR hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, chính thức thẩm định và công nhận Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (ECPR). Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra hướng tiếp cận mới trong cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại Việt Nam.

ECPR (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation) là phương pháp hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO để duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu trong giai đoạn bệnh nhân ngừng tim.

So với hồi sinh tim phổi thông thường, chỉ đạt khoảng 25-30% cung lượng tim sinh lý. Kỹ thuật này giúp đảm bảo tưới máu đầy đủ cho các cơ quan, đặc biệt là não, qua đó kéo dài “thời gian vàng” và tạo điều kiện xử trí nguyên nhân gây ngừng tim.

Ngừng tim, đặc biệt là ngừng tim ngoài bệnh viện, luôn có tiên lượng rất nặng, với tỷ lệ sống sót ra viện chỉ khoảng 5%. Trong bối cảnh đó, ECPR được xem là giải pháp cứu vãn cho các trường hợp không đáp ứng với hồi sinh tim phổi nâng cao.

Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy nếu triển khai đúng chỉ định và kịp thời, kỹ thuật này có thể nâng tỷ lệ sống lên khoảng 30-40%. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tuần hoàn Ngoài cơ thể, tỷ lệ sống chung của bệnh nhân được thực hiện ECPR đạt khoảng 31%, cao hơn đáng kể so với CPR đơn thuần.

Thực tế triển khai tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong năm 2025, bệnh viện đã áp dụng ECPR cho 14 trường hợp ngừng tim, với tỷ lệ người bệnh sống sót kèm chức năng thần kinh tốt, có thể trở lại cuộc sống bình thường đạt 36%. Kết quả này không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc.

Theo đại diện bệnh viện, để làm chủ kỹ thuật ECPR, đơn vị đã có quá trình chuẩn bị bài bản trong nhiều năm. Từ khi được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt triển khai ECMO từ năm 2022, bệnh viện từng bước xây dựng đội ngũ chuyên sâu, hoàn thiện quy trình, đầu tư trang thiết bị và tổ chức hệ thống cấp cứu theo hướng hiện đại.

ECPR là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như hồi sức cấp cứu, tim mạch, gây mê hồi sức và ngoại khoa.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa có danh mục kỹ thuật chính thức cho ECPR trong cấp cứu ngừng tim kháng trị, cũng như dữ liệu thực tế còn hạn chế, việc một bệnh viện trong nước làm chủ và triển khai thành công kỹ thuật này mang ý nghĩa tiên phong, mở ra hướng đi mới cho lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM đánh giá, đây không chỉ là thành tựu của riêng một bệnh viện mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển y tế chuyên sâu của TP.HCM. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục thúc đẩy đào tạo, chuyển giao và chuẩn hóa quy trình.

Đồng thời tăng cường kết nối với hệ thống cấp cứu ngoại viện nhằm hình thành chuỗi cấp cứu liên hoàn, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để nâng cao cơ hội sống cho bệnh nhân ngừng tim.