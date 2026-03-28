Đi tiểu nhiều lần trong ngày là dấu hiệu của bệnh gì?

Một số yếu tố sinh lý và thói quen sinh hoạt cũng có thể gây ra tình trạng tiểu nhiều lần.

Đi tiểu nhiều lần trong ngày là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường do uống nhiều nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tiểu nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý tiềm ẩn, từ nhiễm trùng đường tiết niệu đến các bệnh mạn tính như đái tháo đường hay suy thận.

Tình trạng này không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, giấc ngủ và tâm lý người bệnh. Việc nhận diện đúng nguyên nhân sẽ giúp điều trị hiệu quả và phòng tránh các biến chứng nguy hiểm.

Nguyên nhân gây đi tiểu nhiều lần

Thông thường, một người trưởng thành đi tiểu khoảng 6-8 lần mỗi ngày. Khi số lần đi tiểu tăng lên rõ rệt, kèm theo cảm giác buồn tiểu liên tục, tiểu gấp hoặc tiểu đêm nhiều lần, đây có thể được xem là dấu hiệu bất thường.

Tiểu nhiều có thể xảy ra cả ban ngày lẫn ban đêm, hoặc chỉ nổi bật vào ban đêm (tiểu đêm). Trong nhiều trường hợp, đây là biểu hiện sớm của các bệnh lý cần được chú ý.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Khi vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang qua niệu đạo, chúng gây viêm và kích thích bàng quang, dẫn đến cảm giác buồn tiểu liên tục. Người bệnh thường có các triệu chứng đi kèm như tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.

Suy thận mạn tính

Ở giai đoạn sớm, suy thận làm giảm khả năng cô đặc nước tiểu, khiến người bệnh đi tiểu nhiều, đặc biệt là tiểu đêm. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như: nước tiểu nhiều bọt; phù chân, mặt; da xanh, mệt mỏi; chán ăn, suy nhược. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể tiến triển nặng và dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.

Đái tháo đường

Tiểu nhiều là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh đái tháo đường. Khi lượng đường trong máu tăng cao, thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải glucose dư thừa, kéo theo nước, dẫn đến tiểu nhiều. Ngoài ra, biến chứng thần kinh do đái tháo đường cũng có thể làm rối loạn chức năng bàng quang, gây tiểu nhiều hoặc tiểu không kiểm soát.

Sỏi thận và dị vật đường tiết niệu

Sỏi hoặc dị vật có thể kích thích bàng quang và niệu đạo, gây cảm giác buồn tiểu liên tục. Các triệu chứng thường gặp gồm tiểu buốt, tiểu khó, đau lưng hoặc đau hông; nước tiểu có thể lẫn máu. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tắc nghẽn đường tiểu và suy thận.

Bệnh lý thần kinh và đột quỵ

Tổn thương hệ thần kinh kiểm soát bàng quang có thể khiến người bệnh mất kiểm soát tiểu tiện, gây tiểu nhiều lần hoặc tiểu gấp.

Ung thư bàng quang

Mặc dù ít gặp, nhưng tiểu nhiều lần trong ngày kèm theo tiểu máu có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư bàng quang. Khi khối u phát triển, nó gây kích thích và chèn ép bàng quang.

Một số bệnh lý khác

Ngoài ra, tình trạng tiểu nhiều còn có thể liên quan đến:

Tăng huyết áp

Phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới

Viêm bàng quang kẽ

Không phải mọi trường hợp tiểu nhiều đều do bệnh lý. Một số yếu tố sinh lý và thói quen sinh hoạt cũng có thể gây ra tình trạng này.

Các thuốc lợi tiểu thường được sử dụng trong điều trị tăng huyết áp, suy tim, suy thận hoặc xơ gan có tác dụng làm tăng đào thải nước tiểu.

Ở phụ nữ mang thai, sự gia tăng hormone và sự phát triển của tử cung gây chèn ép bàng quang, khiến thai phụ đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm.

Bàng quang tăng hoạt là tình trạng bàng quang co bóp quá mức, gây tiểu gấp, tiểu nhiều lần; thường gặp ở phụ nữ sau sinh, người lớn tuổi hoặc người bị căng thẳng kéo dài.

Thói quen uống nhiều nước, đặc biệt vào buổi tối; sử dụng rượu, bia, cà phê; ăn nhiều canh hoặc thực phẩm lợi tiểu cũng có thể làm tăng số lần đi tiểu.

Tuổi càng cao, chức năng thận suy giảm, khả năng giữ nước tiểu kém hơn, dẫn đến tiểu nhiều, đặc biệt là tiểu đêm.

Căng thẳng, lo âu, mất ngủ kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của bàng quang, gây tiểu nhiều lần.

Cách khắc phục tình trạng đi tiểu nhiều lần

Người bệnh nên đi khám sớm và không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như: tiểu nhiều kéo dài không rõ nguyên nhân; tiểu buốt, tiểu rắt; tiểu ra máu hoặc mủ; đau lưng, đau bụng dưới; sốt, mệt mỏi…

Việc thăm khám kịp thời giúp xác định nguyên nhân và điều trị hiệu quả, tránh biến chứng.

Để giảm tình trạng tiểu nhiều, có thể áp dụng một số biện pháp:

Hạn chế uống nhiều nước vào buổi tối

Giảm tiêu thụ cà phê, rượu bia, nước có gas

Tránh thực phẩm có tính acid cao gây kích thích bàng quang

Không ăn quá nhiều đồ cay nóng

Uống đủ nước vào ban ngày

Không nhịn tiểu

Ngoài ra, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ có thể kê đơn thuốc phù hợp, chẳng hạn như thuốc giảm co thắt bàng quang.

Đi tiểu nhiều lần trong ngày có thể chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm. Việc theo dõi các triệu chứng đi kèm và thăm khám kịp thời là rất cần thiết.

Người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không nên chủ quan. Chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra định kỳ sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý liên quan đến hệ tiết niệu.