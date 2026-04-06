Kỳ thi do trường chuyên ở TP.HCM tổ chức xác lập kỷ lục Việt Nam

Sau 30 lần tổ chức, kỳ thi do trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) khởi xướng chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 ra đời từ năm 1995. Ảnh: THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Thông tin được trường THPT chuyên Lê Hồng Phong công bố tối 5/4. Theo nhà trường, kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 do trường khởi xướng chính thức được xác lập Kỷ lục Việt Nam vào ngày 20/3/2026.

Nội dung được xác lập là: Kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh chuyên lớp 10,11 do một trường THPT khởi xướng tổ chức thường niên liên tục và lâu năm nhất tại Việt Nam.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 ra đời từ năm 1995, là sáng kiến của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhằm tạo nên một sân chơi tri thức dành cho học sinh chuyên lớp 10 và lớp 11.

Từ quy mô ban đầu chỉ 15 đoàn với 109 thí sinh, đến nay, sau 30 năm, kỳ thi đã quy tụ 131 đoàn với gần 3.829 học sinh sinh tham dự.

Đây được xem là sân chơi học thuật uy tín, nơi các đội tuyển đến từ các trường THPT chuyên trên toàn quốc có cơ hội giao lưu, cọ xát, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy giữa các thầy cô, đồng thời nâng cao năng lực học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh tiềm năng, làm nền tảng để thành lập các đội tuyển tham gia các kỳ thi lớn hơn.

Không ít thí sinh từng tham dự đã tiếp tục đạt thành tích cao, đóng góp vào nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Với TP.HCM, đây là một hoạt động học thuật tiêu biểu, góp phần củng cố vị thế một trong những trung tâm giáo dục của cả nước.

Năm nay, kỳ thi được tổ chức ngày 4-5/4, thu hút nhiều trường THPT trên cả nước. Không ít trường ở khu vực miền Bắc cũng tham gia như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), THPT Lào Cai...

Thí sinh tham dự kỳ thi Olympic Truyền thống 30/4 năm nay. Ảnh: THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tiền thân là trường Collège Petrus Ký (Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký), được xây dựng vào năm 1927, chính thức khai giảng vào năm 1928 và đón 200 học sinh khóa đầu tiên.

Bước sang giai đoạn mới, năm học 1976-1977, trường được đặt tên theo cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong và phải đến năm 1981, tổ chuyên Toán đầu tiên mới được thành lập, qua đó mở đầu cho hành trình đào tạo học sinh năng khiếu.

Đến năm 1990-1991, trường chính thức được giao nhiệm vụ chuyên đào tạo học sinh giỏi của TP.HCM. Vào năm 1995, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là trung tâm chất lượng cao cho các tỉnh, thành phía Nam.

Không chỉ Olympic truyền thống 30/4, cũng từ năm 1995, trường được ủy nhiệm tổ chức kỳ thi Hóa học Hoàng gia Australia do Đại học Hoàng gia Australia ra đề và chấm thi. Việc tham gia và tổ chức kỳ thi này đã giúp học sinh Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về đánh giá năng lực.

Trong nhiều năm qua, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và olympic quốc tế, khu vực.