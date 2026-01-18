Điện mừng của các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao năm 2025 là năm thành công và có nhiều ý nghĩa to lớn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đánh dấu những bước phát triển mới của quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Điện mừng của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đánh giá cao năm 2025 là một năm thành công và có nhiều ý nghĩa to lớn của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đánh dấu những bước phát triển mới trên chặng đường 75 năm quan hệ hai nước.

Các chuyến thăm lẫn nhau giữa các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt hai Đảng, hai nước và giao lưu cấp cao, hợp tác giữa các cấp, các ngành, các lĩnh vực giữa hai nước đã góp phần đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới, bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng chính trị, nền tảng vật chất và nền tảng xã hội không ngừng được củng cố.

Trên cơ sở nền tảng vững chắc của mối quan hệ truyền thống láng giềng hữu nghị, phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, với quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao, hệ thống chính trị và nhân dân hai nước, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam khẳng định hai bên có niềm tin vững chắc về tương lai phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả hơn trên mọi phương diện của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Điện mừng của các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, đang xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Việc hai Đảng, hai nước kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình mỗi nước, chung tay củng cố, làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, là phù hợp với lợi ích chung của hai bên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội trên thế giới và thúc đẩy tiến bộ, phát triển của nhân loại.

Các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc khẳng định coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước; sẵn sàng thúc đẩy quan hệ Trung-Việt không ngừng đạt được những bước tiến mới, vươn lên tầm cao mới, với chiều sâu mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch phía Việt Nam của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đã trao đổi điện mừng với các đồng chí Lãnh đạo tương ứng của Trung Quốc.