Kỷ niệm 40 năm thành lập, Geely tung ưu đãi hấp dẫn trong tháng 11

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Geely (1986-2026), Geely Việt Nam triển khai chương trình tri ân khách hàng trong tháng 11 với mức giá hấp dẫn trên 6 dòng xe.

Tháng 11/2026 đánh dấu cột mốc 40 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Geely. Nhân dịp này, Geely Việt Nam triển khai chương trình bán hàng với thông điệp “Tri ân xứng tầm - Bùng nổ siêu đặc quyền”, mang đến cơ hội sở hữu ôtô với mức giá hấp dẫn cho khách hàng Việt Nam.

Chương trình áp dụng trên 6 dòng xe đang được phân phối tại thị trường trong nước gồm Coolray, Okavango, Monjaro, Geely EX2, Geely EX5 và Geely EX5 EM-i. Danh mục sản phẩm trải rộng từ xe điện đô thị, SUV sử dụng động cơ xăng đến các dòng SUV thuần điện và hybrid cắm sạc (PHEV), đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng.

Geely Coolray từ 469 triệu đồng, Monjaro dưới 1 tỷ đồng

Trong nhóm xe sử dụng động cơ xăng, Geely Coolray có mức giá khởi điểm từ 469 triệu đồng trong tháng 11. Đây là mẫu SUV hướng đến khách hàng yêu thích thiết kế trẻ trung, năng động và tìm kiếm phương tiện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Với mức giá này, Coolray mang đến thêm lựa chọn cho người đang cân nhắc mua SUV, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ hoặc các gia đình lần đầu sở hữu ôtô.

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, Geely Okavango có giá từ 694 triệu đồng. Mẫu xe hướng đến các gia đình cần không gian sử dụng rộng rãi, khả năng bố trí chỗ ngồi linh hoạt và sự tiện nghi cho cả những hành trình thường ngày lẫn các chuyến đi xa.

Trong khi đó, Geely Monjaro được áp dụng mức giá từ 999 triệu đồng. Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và các trang bị tiện nghi, Monjaro là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV cao cấp, phục vụ đồng thời nhu cầu di chuyển cá nhân, công việc và gia đình.

Ca sĩ Lân Nhã cùng xe Monjaro trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội.

Việc duy trì nhiều lựa chọn trong danh mục SUV giúp người mua có thể cân nhắc sản phẩm theo ngân sách, quy mô gia đình và những ưu tiên riêng về trải nghiệm sử dụng.

Geely EX2 từ 459 triệu đồng, mở rộng lựa chọn xe điện và hybrid

Bên cạnh các dòng xe xăng, nhóm sản phẩm điện hóa tiếp tục là điểm đáng chú ý trong chính sách bán hàng tháng 11 của Geely.

Ở phân khúc xe điện đô thị, Geely EX2 có giá khởi điểm từ 459 triệu đồng. Mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp môi trường giao thông thành phố, đồng thời chú trọng khai thác không gian nội thất và các tiện ích công nghệ.

Cầu thủ Võ Huy Toàn nhận bàn giao xe Geely EX2.

Geely EX2 cũng vừa được vinh danh “Xe cho phái nữ của năm” tại Car Choice Awards 2026. Danh hiệu này góp thêm một dấu ấn cho mẫu xe điện đô thị trong quá trình tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Dành cho những người tìm kiếm một mẫu SUV thuần điện có không gian lớn hơn, Geely EX5 được giới thiệu với mức giá từ 789 triệu đồng. Mẫu xe kết hợp thiết kế hiện đại, khoang nội thất tiện nghi và những công nghệ hướng đến trải nghiệm di chuyển bằng điện.

Geely EX5 EM-i có giá từ 741 triệu đồng. Công nghệ PHEV kết hợp động cơ xăng và hệ thống truyền động điện, mang đến lựa chọn cho khách hàng muốn tiếp cận xu hướng xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt khi di chuyển trên những hành trình dài.

Việc phân phối song song xe thuần điện và hybrid cắm sạc cũng phản ánh định hướng đa dạng hóa công nghệ của Geely, nhằm đáp ứng những điều kiện sử dụng cùng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc khác nhau tại Việt Nam.

Dấu mốc 40 năm và hành trình phát triển tại Việt Nam

Thành lập năm 1986, Tập đoàn Geely đã trải qua 4 thập kỷ phát triển, mở rộng hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô và đầu tư vào các công nghệ di chuyển mới.

Tại Việt Nam, Geely được phân phối chính thức bởi Tasco Auto, với lợi thế từ hệ sinh thái dịch vụ ôtô toàn diện, gồm hơn 150 showroom, mạng lưới hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service cùng các tiện ích cứu hộ VETC 24/7, bảo hiểm và giao thông số. Đây là nền tảng giúp khách hàng không chỉ có thêm lựa chọn khi mua xe, mà còn được hỗ trợ thuận tiện, an tâm trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng.

Chương trình khuyến mãi trong tháng 11 của Geely Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn, chương trình bán hàng tháng 11 không chỉ là hoạt động tri ân khách hàng, mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận các dòng ôtô Geely, từ xe SUV động cơ truyền thống đến những sản phẩm năng lượng mới.

Khách hàng quan tâm có thể đến hệ thống 56 showroom Geely trên toàn quốc để tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm lái thử và được tư vấn chi tiết về mức giá, chính sách bán hàng cùng các điều kiện áp dụng trong tháng 11.