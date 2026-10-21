Geely EX2 từ 3.006 xe tại Việt Nam đến cột mốc 1 triệu xe toàn cầu

Từ 3.006 xe bàn giao đến chuỗi hoạt động cộng đồng ba miền, Geely EX2 từng bước mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Geely EX2 đã ghi nhận 3.006 xe bàn giao tại Việt Nam kể từ khi ra mắt, trong khi phiên bản Xingyuan tại Trung Quốc vừa đạt cột mốc 1 triệu xe xuất xưởng trên toàn cầu.

Cùng với các hoạt động roadshow tại ba miền và chương trình kết nối cộng đồng, mẫu xe điện đô thị đang từng bước mở rộng sự hiện diện từ showroom đến đời sống thường nhật.

3.006 xe bàn giao, thêm dấu ấn trên thị trường Việt Nam

Tháng 10, Geely Việt Nam ghi nhận cột mốc bàn giao chiếc xe thứ 1.000 trong tháng cho chị Lan Phương, khách hàng tại đại lý Geely Phạm Văn Đồng. Đáng chú ý, đây cũng là chiếc Geely EX2 thứ 3.006 được bàn giao tại Việt Nam kể từ khi mẫu xe ra mắt.

Hai con số phản ánh hai dấu mốc riêng biệt: 1.000 xe là cột mốc bàn giao trong tháng 10, còn 3.006 xe là tổng số Geely EX2 đã bàn giao tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm ghi nhận.

Khách hàng nhận chiếc Geely EX2 thứ 3.006 tại Việt Nam trong tháng 10.

Với một mẫu xe mới, dấu ấn thị trường được ghi nhận qua số lượng bàn giao và quá trình sản phẩm đi vào đời sống người dùng. Các trải nghiệm thực tế cùng hoạt động cộng đồng cũng giúp Geely mở rộng kết nối với khách hàng sau thời điểm ra mắt.

Đến gần hơn với người dùng 3 miền

Trong tháng 10, Geely EX2 xuất hiện tại nhiều hoạt động hướng đến các nhóm khách hàng và cộng đồng khác nhau. Tại Đà Nẵng, chương trình offline dành cho cộng đồng chủ xe tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ trải nghiệm giữa những người đã lựa chọn mẫu xe. Tại TP.HCM, roadshow dịp Trung thu đưa hình ảnh Geely EX2 đến gần hơn với không khí lễ hội và các hoạt động dành cho gia đình.

Trong khi đó, roadshow tại Hà Nội nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 mang đến những điểm nhấn riêng. Đoàn xe Geely EX2 di chuyển qua các tuyến phố, dừng tại các điểm để tặng hoa cho phụ nữ nhân ngày đặc biệt. Tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội, hoạt động vẽ tranh ký họa tặng khách tham gia tạo thêm điểm nhấn nghệ thuật, kết hợp hình ảnh đoàn xe với trải nghiệm tương tác trực tiếp cùng công chúng.

Geely EX2 góp mặt trong hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội.

Mỗi hoạt động có cách tiếp cận riêng, nhưng cùng đưa Geely EX2 ra khỏi không gian trưng bày quen thuộc. Từ những buổi gặp gỡ của cộng đồng chủ xe tại Đà Nẵng, không khí Trung thu tại TP.HCM đến hành trình tặng hoa và vẽ ký họa tại Hà Nội, thương hiệu có thêm cơ hội kết nối với người dùng trong những bối cảnh gần gũi với đời sống.

Kết nối cộng đồng qua những hành trình ngoài showroom

Ngày 17/10, Geely Việt Nam và Tasco Auto đồng hành cùng chương trình “Camping cùng nàng - Ngập tràn yêu thương 20/10”, do Xe Talk kết nối với cộng đồng tại Sixdoong Cafe - Camping, Hà Nội.

Hướng đến ngày Phụ nữ Việt Nam, chương trình kết hợp không gian camping với các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể, flashmob, trao quà và tiệc BBQ. Sự kiện tạo dịp để các thành viên gặp gỡ, dành thời gian bên gia đình, bạn bè và kết nối với cộng đồng có chung mối quan tâm.

Cộng đồng chủ xe Geely EX2 gặp gỡ và chia sẻ trải nghiệm tại Đà Nẵng.

Nếu roadshow giúp khách hàng tiếp cận hình ảnh sản phẩm, những hoạt động cộng đồng mở rộng câu chuyện sang trải nghiệm sau khi sở hữu xe. Đây là cơ hội để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi cảm nhận và hình thành những kết nối ngoài phạm vi sử dụng phương tiện hàng ngày.

Việc đồng hành cùng Xe Talk cũng cho thấy cách Geely/Tasco Auto tiếp cận cộng đồng thông qua những trải nghiệm thực tế, duy trì mối liên hệ với người dùng sau thời điểm bàn giao thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giới thiệu sản phẩm.

Dấu mốc 1.000.000 xe trên toàn cầu

Trên thị trường quốc tế, ngày 20/10, Geely Xingyuan - mẫu xe được phân phối tại các thị trường nước ngoài dưới tên Geely EX2 - đạt sản lượng cộng dồn một triệu chiếc, khoảng hai năm sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 10/2024. Đây là cột mốc sản lượng xuất xưởng, không đồng nghĩa với 1 triệu xe đã được bàn giao cho khách hàng.

Trước đó, mẫu xe ghi nhận doanh số 465.775 chiếc tại Trung Quốc trong năm 2025. Theo công bố của Geely, đây là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Trung Quốc xét trên toàn bộ các phân khúc trong năm, đồng thời dẫn đầu doanh số xe du lịch phân khúc A/B trên phạm vi toàn cầu.

Những kết quả này phản ánh quy mô phát triển của mẫu xe trên thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, hành trình của Geely EX2 được thể hiện qua những dấu mốc cụ thể hơn như số xe đã bàn giao, các hoạt động tiếp cận khách hàng và sự kết nối với cộng đồng sử dụng.

Geely EX2 được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Với thiết kế hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, Geely EX2 được trang bị hệ dẫn động cầu sau, hệ thống treo sau đa liên kết và màn hình trung tâm 14,6 inch. Đây là những đặc điểm góp phần định hình sản phẩm trong nhóm xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Từ cột mốc 3.006 xe bàn giao tại Việt Nam đến các hoạt động roadshow và camping trong tháng 10, Geely đang từng bước mở rộng sự hiện diện thông qua cả sản phẩm lẫn trải nghiệm của người dùng. Khi những chiếc xe được đưa vào sử dụng và tham gia các hoạt động cộng đồng, hành trình phát triển của thương hiệu cũng tiếp tục được nối dài trên những cung đường thực tế.