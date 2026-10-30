Geely EX5 và EX5 EM-i - lời giải cho bài toán trạm sạc, giá xăng

Từ chi phí năng lượng, bảo dưỡng đến hạ tầng sạc, trải nghiệm của chủ xe cho thấy cách Geely EX5 và EX5 EM-i tối ưu ngân sách vận hành.

Đối với mẫu xe thuần điện Geely EX5, lợi thế cạnh tranh nằm ở mức tiêu thụ năng lượng ấn tượng chỉ khoảng 10,95 kWh/100 km nhờ thiết kế tối ưu khí động học và hệ thống truyền động điện thông minh 11-in-1 đạt hiệu suất chuyển đổi nguồn điện lên tới 90,04%. Tính theo đơn giá điện trạm sạc dân dụng (khoảng 4.000 đồng/kWh), chủ xe tốn khoảng 438.000 đồng cho mỗi 1.000 km di chuyển.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội), chủ xe Geely EX5 1 năm, cho biết nếu sạc tại nhà chi phí sử dụng xe thậm chí rẻ hơn xe máy tay ga chạy xăng.

Trên những chặng đường xa, anh Lương Vương Anh (Hà Nội) lại ấn tượng với khả năng vận hành của Geely EX5 EV khi chạy hơn 300 km từ Hà Nội lên Hà Giang qua đô thị, cao tốc và đèo dốc mà pin vẫn còn 32%.

Theo anh Vương Anh, người dùng có thể chủ động tính toán chi phí năng lượng nhờ thông số quãng đường của Geely EX5 rất chuẩn xác.

Trong khi đó, phiên bản Geely EX5 EM-i lại đập tan lo ngại về hạ tầng sạc nhờ hệ thống E-Motive Intelligence (EM-i) và hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0. Mẫu xe này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận thông số ấn tượng trong phân khúc C-SUV: Quãng đường thuần điện dài nhất đạt 228,3 km, tổng hành trình sau một lần nạp đầy xăng và điện đạt 1.823,7 km, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ 3,02 L/100 km.

Anh Hoàng Thành Trung (Hà Nội) - chủ xe EX5 EM-i, cho biết xe bốc và không bị ỳ khi cần vượt. Dù ban đầu có chút đắn đo khi lựa chọn xe Trung Quốc, anh hoàn toàn bất ngờ vì chất lượng xe rất tốt. Về chi phí, anh Trung nhận xét khoản tốn kém nhất thực ra là tiền gửi xe chứ không phải tiền nhiên liệu.

Anh Nguyễn Văn Dũng - chủ xe EX5 EM-i (phải).

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Dũng (Hải Phòng) - chủ xe Geely EX5 EM-i, ưu tiên sử dụng điện là chính. Anh đã chạy khoảng 15.000 km thuần điện, trong khi chạy xăng chỉ hơn 2.000 km. Với quãng đường di chuyển khoảng 130 km mỗi ngày, tiền điện chỉ tốn hơn 60.000 đồng, tính ra khoảng 1,8 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, nếu chạy xe xăng cho lộ trình này trước đây, anh Dũng phải mất đến 200.000 đồng mỗi ngày hay khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, với Geely EX5, việc loại bỏ chi tiết cơ khí phức tạp của động cơ đốt trong truyền thống giúp mốc bảo dưỡng định kỳ của xe thưa hơn và chi phí cho mỗi lần vào xưởng thấp hơn đáng kể.

Trải nghiệm thực tế tại đại lý chính hãng cho thấy chi phí bảo dưỡng Geely EX5 kinh tế. Sau 9 tháng vận hành hơn 14.000 km, anh Đặng Văn Diện (Hà Nội) chỉ tốn 400.000 đồng cho mốc 10.000 km để thay lọc gió điều hòa. Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Cường xác nhận hóa đơn mốc 10.000 km chưa đến 1 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức 2-3 triệu đồng của xe xăng. Nhờ đó, xe gần như không phát sinh chi phí lớn dưới 20.000 km, các mốc cao hơn chỉ tập trung kiểm tra tổng thể, bảo dưỡng phanh hoặc thay lọc gió.

Anh Đinh Đức Duy (Hà Nội), chủ xe Geely EX5, đánh giá cao hệ thống phanh tái sinh giúp việc điều khiển xe khi xuống dốc trở nên chủ động, an toàn và dễ dàng. Trên hành trình dài, công nghệ hỗ trợ lái ADAS cùng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ICC) giúp xe duy trì khoảng cách và tốc độ ổn định, tự động tối ưu hóa lượng điện tiêu thụ.

Anh Đinh Đức Duy, chủ xe Geely EX5.

Chủ sở hữu Geely EX5 và Geely EX5 EM-i tại Việt Nam còn được thụ hưởng giải pháp sạc đa tầng linh hoạt, kết hợp sạc tại nhà qua đêm bằng bộ sạc cầm tay được tặng kèm và hệ sinh thái trạm sạc công cộng rộng mở.

Thông qua ứng dụng VETC Trạm sạc, người dùng dễ dàng tìm kiếm, kiểm tra trạng thái, dẫn đường và thanh toán tự động với mạng lưới hơn 350 trụ sạc liên kết VETC trên toàn quốc từ các đối tác như ESky, EBoost, Ford Việt Nam, SmartCharge hay Rabbit EVC.

Hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto và ESKY mang lại đặc quyền chiết khấu 35% chi phí sạc cho chủ xe Geely, đưa giá thực tế xuống 4.550 đồng/kWh. Với Geely EX5 EM-i, bộ pin LFP dung lượng từ 18,4 kWh đến 29,8 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong 16 đến 20 phút, kết hợp tính năng phát điện V2L công suất 6,6 kW biến xe thành ổ cắm di động cho các chuyến dã ngoại.

Bên cạnh hạ tầng sạc, người dùng được hỗ trợ bởi mạng lưới Carpla Service với hơn 70 trung tâm dịch vụ toàn quốc, hướng đến mốc 100 xưởng vào năm 2026. Đồng thời, Tasco Auto và Geely Việt Nam đang ngày càng tối ưu quy trình phân phối và cung ứng phụ tùng nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng.

Kết hợp chính sách bảo hành dài hạn (6 năm hoặc 150.000 km cho xe, 8 năm cho pin) cùng dịch vụ cứu hộ VETC 24/7, Geely EX5 và Geely EX5 EM-i là một trong những lựa chọn C-SUV thực dụng, kinh tế và tối ưu cho người tiêu dùng Việt.