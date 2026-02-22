Kỷ lục 'bất hảo' của Chelsea

Tối 21/2, Wesley Fofana khiến mọi tính toán của Chelsea phá sản trong trận đấu với Burnley thuộc vòng 27 Premier League.

Fofana khiến Chelsea chơi thiếu người trong 20 phút cuối. Ảnh: Reuters.

Trên sân Stamford Bridge, Chelsea phải chơi thiếu người trong hiệp hai sau khi Wesley Fofana nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi nguy hiểm với James Ward-Prowse. Trọng tài xác định đó là tình huống vào bóng liều lĩnh và Fofana phải rời sân ở phút 72.

Trước đó, Fofana phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi gần vùng cấm, dẫn tới một quả đá phạt nguy hiểm. Khi tấm thẻ vàng thứ hai được rút ra, cục diện trận đấu lập tức thay đổi. HLV Liam Rosenior buộc phải điều chỉnh nhân sự, tung Tosin Adarabioyo vào sân để gia cố hàng phòng ngự.

Tính việc Enzo Maresca bị đuổi trong trận gặp Liverpool, đây đã là thẻ đỏ dành cho thành viên thứ 9 của Chelsea trên mọi đấu trường mùa này. Một kỷ lục chưa từng có. Riêng tại Premier League, họ nhận 6 thẻ đỏ, nhiều hơn 2 so với đội xếp phía sau.

Lợi thế hơn người giúp Burnley dồn ép mạnh mẽ ở quãng thời gian cuối trận. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 90+3 khi họ ghi bàn gỡ hòa. Burnley sau đó còn suýt hoàn tất màn ngược dòng sau pha dứt điểm nguy hiểm của Ward-Prowse.

Chiếc thẻ đỏ khiến Chelsea thiệt đơn thiệt kép khi Fofana sẽ vắng mặt trong trận đấu rất quan trọng gặp Arsenal ở vòng đấu tiếp theo. Họ chỉ giành một điểm và tạm chiếm vị trí thứ 4 trên BXH Premier League của Manchester United.

Hai đội đang cùng có 45 điểm nhưng MU còn một trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng trước Everton, "Quỷ đỏ" sẽ hơn Chelsea 3 điểm và giành lợi thế trong cuộc đua Top 4.

