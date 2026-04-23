Kỷ luật thép có còn đúng khi dạy con thời nay?

Bạn muốn một đứa trẻ biết nghe lời hay một đứa trẻ hiểu chính mình? Khi “kỷ luật thép” không còn là lời giải, ngày càng nhiều phụ huynh chọn cách kết nối cảm xúc để nuôi dạy con. Bởi điều trẻ cần không chỉ là giới hạn, mà là được thấu hiểu để trưởng thành.

Trong nhiều năm trở lại đây, cách nuôi dạy con đã âm thầm thay đổi. Từ mô hình chú trọng kiểm soát hành vi và sự vâng lời, nhiều gia đình bắt đầu chuyển sang một hướng tiếp cận sâu hơn: thấu hiểu cảm xúc để xây dựng kết nối với con cái. Đây không phải là một trào lưu nhất thời, mà là kết quả của quá trình tích lũy từ các nghiên cứu tâm lý học, giáo dục và chính trải nghiệm của các thế hệ cha mẹ.

Nếu trước đây “kỷ luật thép” từng được xem là nền tảng để tạo nên những đứa trẻ ngoan ngoãn, thì ngày nay, ngày càng nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Liệu sự vâng lời có thực sự phản ánh sự trưởng thành, hay chỉ là biểu hiện của nỗi sợ và sự thích nghi?

Thực tế cho thấy, vấn đề không nằm ở việc có nên kỷ luật hay không, mà ở cách chúng ta hiểu và thực hành kỷ luật. Những phương pháp quá cứng nhắc, dựa trên trừng phạt hoặc áp đặt, có thể mang lại hiệu quả tức thời, nhưng lại để lại những hệ

"Kết nối cảm xúc" không phải là nuông chiều. Trái lại, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhất quán nhiều hơn.

Một số nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng khi trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng do bị quát mắng hoặc gây áp lực, não bộ sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, ghi nhớ và tư duy linh hoạt. Nói cách khác, đứa trẻ “ngoan” trong ngắn hạn có thể lại gặp khó khăn trong việc thích nghi và quản lý cảm xúc khi lớn lên.

Tuy vậy, sẽ là thiếu công bằng nếu quy kết toàn bộ “kỷ luật thép” là tiêu cực. Trong nhiều trường hợp, sự rõ ràng về nguyên tắc và giới hạn vẫn rất cần thiết để trẻ hiểu về trách nhiệm và hậu quả. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: kỷ luật không nên tách rời khỏi kết nối.

Đó cũng là lý do “kết nối cảm xúc” ngày càng được xem là nền tảng quan trọng trong giáo dục gia đình. Thay vì chỉ tập trung sửa hành vi, phương pháp này đi sâu vào việc hiểu điều gì đang diễn ra bên trong đứa trẻ. Khi một đứa trẻ nổi giận, chống đối hoặc thu mình, câu hỏi không còn là “làm sao để con nghe lời”, mà là “điều gì khiến con phản ứng như vậy?”.

“Kết nối cảm xúc” không phải là nuông chiều. Trái lại, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhất quán nhiều hơn. Cha mẹ vẫn đặt ra ranh giới, nhưng ranh giới đó được xây dựng trên sự tôn trọng. Trẻ được quyền có cảm xúc, nhưng cũng được hướng dẫn cách thể hiện cảm xúc một cách phù hợp.

“Đồng điều chỉnh cảm xúc” là một cách tiếp cận đang được nhiều chuyên gia nhắc đến. Hiểu đơn giản, đó là khi cha mẹ không đứng ngoài yêu cầu con “bình tĩnh đi”, mà ở bên con trong lúc con đang mất bình tĩnh. Ví dụ, khi trẻ tức giận hay khóc lớn, thay vì quát “nín ngay”, cha mẹ có thể nói: “Mẹ biết con đang rất bực” rồi cùng con hít thở, chờ con dịu lại. Trong những khoảnh khắc đó, trẻ không chỉ được xoa dịu mà còn học được cách nhận diện và kiểm soát cảm xúc của mình. Dần dần, khi lớn lên, trẻ sẽ không cần cha mẹ ở bên để làm điều đó nữa, vì khả năng tự điều chỉnh đã được hình thành từ chính những lần được đồng hành như vậy.

Trong bối cảnh xã hội thay đổi nhanh, khi kiến thức có thể lỗi thời chỉ sau vài năm, thì khả năng thích nghi, giao tiếp và quản trị cảm xúc lại trở thành những năng lực bền vững hơn cả. Nhiều nghiên cứu giáo dục cho thấy, trẻ có trí tuệ cảm xúc phát triển tốt thường có lợi thế rõ rệt trong các mối quan hệ và môi trường làm việc sau này.

Quan điểm này cũng được nhấn mạnh trong cuốn sách Con cái chúng ta đều tốt của Becky Kennedy. Theo bà, trẻ em không phải là những “vấn đề cần sửa chữa”, mà là những con người đang học cách phát triển. Khi cha mẹ nhìn nhận hành vi của con như một tín hiệu thay vì một lỗi sai, cách phản ứng cũng sẽ thay đổi.

Sách Con cái chúng ta đều tốt của Becky Kennedy. Ảnh: H.Quỳnh

Sự chuyển dịch từ “kỷ luật thép” sang “kết nối cảm xúc” vì thế không phải là sự thay thế hoàn toàn, mà là một bước tiến trong nhận thức. Phụ huynh ngày nay không chỉ muốn con “ngoan”, mà còn mong con hiểu chính mình, biết cách đứng vững trước những biến động của cuộc sống.

Và có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là chọn giữa kỷ luật hay kết nối, mà là học cách kết hợp cả hai - để mỗi giới hạn đều đi kèm với sự thấu hiểu, và mỗi bài học đều bắt đầu từ sự tôn trọng.